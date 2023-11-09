趙露思生日Versace送新名銜作禮物！5魅力事件：愛心爆棚領養浪浪

趙露思今日迎來25歲生日，時尚品牌Versace亦帶來好消息，宣布其成為最新的全球品牌大使！趙露思拍劇一直受到矚目，更在外國網站「MDL」中，被選為「中韓明星人氣排行」的第三位，魅力沒法擋。以下公開趙露思的5件事，相信各位看後，定會更喜歡這位小女孩。



現年僅25歲的趙露思，原來在6年前已經入行，當年參演劇集《鳳求凰》，已贏得不少關注。她其後拍攝《傳聞中的陳芊芊》及《我，喜歡你》，因可愛甜美形象，成為她的事業踏腳石，而其後的《長歌行》，更因反轉的柔弱魅力，演技獲得認證。

此外，趙露思私下的個性，亦非常討人喜歡，即使知名度愈高，仍維持清純作風，從不擺架子，為其贏得更多的掌聲。

趙露思｜趙露思主演的劇集《偷偷藏不住》，昨（20日）於優酷平台迎來結局。(《偷偷藏不住》劇照)

趙露思魅力事件1. 氣質美貌被借用作頭貼

平日愛笑的趙露思，長相甜美，擁有精緻五官，加上雪白肌膚，看來清純可愛。而在她未出道前，一度成為網絡紅人，在貼吧更被視為「初戀女神」。事源是個性活潑的她，在高中時期借用同事手機拍照，其後照片被放到網上，引起大批瘋傳，更常被他人當成通訊軟體的大頭貼使用，足見出其美的高度。

趙露思｜在趙露思未出道前，一度成為網絡紅人，在貼吧更被視為「初戀女神」。（趙露思微博)

趙露思魅力事件2. 主動領養浪浪

雖然擁有高人氣，趙露思個性依然親民和有愛心，曾在與劇組旅遊時，跪著幫忙大家拍照，還因此登上熱門搜尋。趙露思對動物亦超有愛心，家中多隻貓狗也是領養回來，其中一隻是在橫店發現，其後每次拍攝時，都會帶著牠一起工作。

網上亦流傳網民的親身經歷，表示救治了一隻流浪狗，由於小狗不會在固定位置上廁所，沒得人領養，趙露思於是主動幫忙發布消息，並一直跟進事件，直至搬家、有足夠空間後，她更決定領養小狗，整個過程網民都表示對方「沒甚麼明星架子，非常充滿好感。」

趙露思｜趙露思對動物亦超有愛心，家中多隻貓狗也是領養回來。（趙露思微博)

趙露思魅力事件3. 曾在校內擺餛飩檔

趙露思更是入得廚房出得廳堂，貪食的她非常廚藝了得，在台灣修讀服裝設計時，不時親手製作家鄉菜，與同學們分享，其後更在大學內經營餛飩店，每天親自挑選豬肉，一手包辦生意。現時她亦在橫店，開創甜品店「Rosy Wylie」，以其最愛的StellaLou公仔作擺設，搭配夢幻粉嫩的氛圍，吸引不少粉絲到場打卡。

趙露思｜趙露思更是入得廚房出得廳堂，讀大學時於校內經營餛飩店，每天親自挑選豬肉。（趙露思微博)

趙露思魅力事件4. 展示8級古箏造詣

除了精湛演技，趙露思精通多國語言，在劇集中不時聽到她轉換不同的語言，如國語、四川話和韓語，更曾在美國和台灣讀書，學會流利的台灣控。她的音樂造詣相當高，有著古箏8級的實力，曾在拍攝《我，喜歡你》時，彈奏8級考級曲《將軍令》，其後更在另一部劇《且試天下》，表演蒙面彈古箏展示超強實力。

趙露思｜趙露思在拍攝《我，喜歡你》時，彈奏8級考級曲《將軍令》。（趙露思微博)

趙露思魅力事件5. 非常愛惜食物

個性貼地的趙露思，亦是非常珍惜食物，每次拍劇後留下的食物道具，她都會乾淨地清理掉，更會分享給其他演員一起享用。若然不夠食的話，她還會自備小零食，將自己帶來的小餅乾和蛋糕，分享給在場的劇組演員和工作人員，非常可愛。