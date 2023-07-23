Barbie芭比｜瑪歌羅比因一影片認定Ken就是他！Ryan聽後可愛遮樣

Barbie芭比｜話題電影《Barbie芭比》日前上映，掀起一股#Barbiecore熱潮，在Google的特定關鍵字中，更會顯示相關的特效，足見電影的聲勢強大。雖然主題圍繞Barbie，眾人都將焦點放在演員瑪歌羅比（Margot Robbie）身上，但飾演男友Ken的賴恩高斯寧（Ryan Gosling），其實也不容忽視。Margot日前更在訪談中，表示因觀看一影片後，認定Ken非他不可，令在場的Ryan聽後怕羞遮眼，場面非常搞笑和可愛。



隨著女性主導電影漸受歡迎，童年時期的Barbie公仔，也銳意進軍影圈，以電影《Barbie芭比》重現眼前。電影由曾拍《小婦人》及《不得鳥小姐》的女導演Greta Gerwig，攜手《婚姻故事》導演Noah Baumbach共同編寫劇本，並邀得「小丑女」瑪歌羅比飾演Barbie角色，而賴恩高斯寧則任她的男友Ken。

Barbie芭比｜Margot日前更在訪談中，表示因觀看一影片後，認定Ken非賴恩高斯寧不可！(Getty Images)

Barbie芭比｜瑪歌羅比因一影片認定Ken就是他！

當宣布由賴恩高斯寧飾演Ken時，曾一度引起外界質疑，不過瑪歌羅比近日則在訪問中，表明他擔任Barbie芭比男主角再適合不過。她解釋，曾在多年前看過一條網絡瘋傳的影片，當時Ryan在街上上前，好心地阻止別人打架，「你就像個謙虛的英雄，拯救了當日。我一直記得那條片，認為他定是位好人。」

Margot強調，Ken的角色需由一位好人飾演，「由於電影由女性執導，部分男影星未必接受到。」她亦指出，由於Ken的角色不在Barbie芭比電影名中，故由Ryan演繹的話，相信對方不會介意，令她更加安心。得到Margot的高度讚許，在場的Ryan聽後，頓時感到怕羞，更特意戴上粉色眼鏡，行為非常搞笑和可愛。

Barbie芭比｜賴恩高斯寧高情商回應「演Ken太老」的批評。(Getty Images)

除了瑪歌羅比，其實Barbie芭比導演Greta Gerwig也希望，由賴恩高斯寧出演Barbie芭比的Ken，當時亦花不少功夫說服對方。她曾在雜誌訪問中認為，Ken永遠是個被忽略的角色，雖然是最有趣的，同時也是最悲情的，而Ryan剛好有種特質，讓Ken的滑稽個性達致微妙的平衝，不予人很蠢的感，「即使飾演的角色滑稽，也絕不會對自身演出人物有意見或批判。」

賴恩高斯寧被嫌老顏、正面回應

現年42歲的賴恩高斯寧，雖曾被外媒取笑「太老」、「不該扮演Ken」，不過他都不介意，在雜誌訪問中，更以高情商大方回應，如果人們不想跟他的Ken版本一起玩，「還有很多其他的Ken可以玩。」

賴恩高斯寧曾拒演蝙蝠俠

若要論演技實力，其實賴恩高斯寧絕對能夠勝任，皆因他曾憑《星聲夢裡人》，勇奪金球獎喜劇音樂組影帝，同時入圍第89屆奧斯卡金像獎「最佳男主角」。他曾獲邀接拍不少話題角色，包括蝙蝠俠、《格雷的五十道色戒》中的格雷及「小丑」等，但最終因不想簽「複數電影合約」而拒演。