「人間Barbie」Margot Robbie完美還原7個芭比造型！裝扮超用心

《Barbie芭比》終於上映了，電影《Barbie芭比》在開拍前到準備上映期間，一直都是討論度十足，由選角、劇情到服裝造型都是網民們關心的話題，都擔心會是毁童年回憶！而早前飾演Barbie的Margot Robbie，在出席電影宣傳活動時，服裝都是還原Barbie不少經典造型，讓大眾都稱她根本就是「人間Barbie」，可放心進戲院看電影。一起來看看Margot Robbie的Barbie造型！



Margot Robbie造型1. 1960年「迷人的夜晚（Enchanted Evening）」Barbie造型

Margot Robbie與飾演Ken的Ryan Goslin，近日在出席英國倫敦首映會時，就以1960年的「Enchanted Evening（迷人的夜晚）」的Barbie造型現身。Margot Robbie身穿英國時裝品牌Vivienne Westwood的粉紅色禮服，配上珠寶品牌Assael的珍珠項鍊，高貴耀眼，猶如Barbie本人般現身。

Margot Robbie造型2. 1961年「聚光燈下獨奏（Solo in the Spotlight）」Barbie造型

Margot Robbie在出席美置洛杉磯電影首映禮上，就模仿了1961年Barbie的「聚光燈下獨奏（Solo in the Spotlight）」造型，每一個細節都重現了。Margot Robbie身穿義大利高訂品牌Schiaparelli的黑色亮片無肩帶禮服，裙擺配上挺身的薄紗，高跟鞋則是來自英國倫敦的鞋履品牌Manolo Blahnik，是一雙黑色穆勒鞋（ Mules ），髮型也是還原Barbie的造型。

Margot Robbie造型3. 1964年的「閃閃發光的粉紅色」Barbie造型

Margot Robbie在出席韓國首爾舉辦的電影新聞發佈時﹐就換上了1964年的「閃閃發光的粉紅色」Barbie造型。這一套粉紅色水鑽刺繡套裝，是出自義大利奢侈品牌Moschino，2015春夏系中飾有水晶的粉紅色裙子套裝，再配上心形手袋和蝴蝶結髮飾，簡直是重現了Barbie當時的造型。

Margot Robbie造型4. 1985年的「白天到夜晚（Day to Nigh）」的早上Barbie造型

Margot Robbie韓國首爾出席另一場宣傳活動，就換上了另一套粉紅套，還原了在1985年的「白天到夜晚（Day to Nigh）」Barbie造型。Margot Robbie先是身穿義大利時裝品牌Versace訂製的粉色套裝，配上白色寬邊帽和粉色手袋，另一隻手則拿著鑲滿水鑽的「大哥大」手機，這一造型是把道具也準備了，非常專業。

Margot Robbie造型5. 1985年的「白天到夜晚（Day to Nigh）」的夜晚Barbie造型

上一個是「白天到夜晚（Day to Nigh）」的早上上班造型，而Margot Robbie在同一場活動中也有換上「夜晚」造型，是由她和造型師Andrew Mukamal參考了Barbie原來的粉紅色紗裙，再與品牌Versace合作，打造出這款閃爍上身配桃紅色紗裙，以及同品牌的粉紅手袋，還原Barbie晚上參加派對的造型。

Margot Robbie造型6. 1959年的Barbie造型

除了一些禮服造型外，也有一些較日常打扮。Margot Robbie在出席澳洲悉尼宣傳活動時，換上了Hervé Léger的黑白間條緊身連身裙，配上類似的白色粗框太陽眼鏡和露趾高跟鞋，而髮型也綁上相似的高馬尾，是在還原1959年的Barbie造型。

Margot Robbie造型7. 早期Barbie造型

Margot Robbie在荷里活的一次公開活動上，就換上了意大利時裝品牌Valentino的粉紅色圓點連身裙，配上Manolo Blahnik的黃色手袋和白色高跟鞋，造型較休閒，是在還原早期的Barbie造型。