Barbie芭比設計靈感來自拜金女印象成人玩具？變革經典女性主義

提起Barbie 芭比，大家可能會想起最近即將上映，由瑪格羅比（Margot Robbie）飾演的真人芭比電影。但其實的Barbie 芭比 風潮從未停止過，Barbie 由1959年3月9日在紐約市舉行的美國國際玩具展首次展示後，當年的Barbie 芭比銷量更有賣出35萬隻，於整個1960年代更是售出超過200萬。



隨著時日流逝，Barbie 芭比並沒有成為時代的眼淚，反而力推求變，由1960年起初為陪伴女生成長而生的女性化玩偶，到1980年變革，推出第一個非裔美國人、拉丁裔的Barbie 芭比外形；另外於2002年所推出的Barbie 芭比動畫電影，亦提倡不同自我發掘的女性面向。

Barbie 芭比以一頭標誌性的金色長髮、不同時尚服飾的洋娃娃，變到提倡多樣性的女性代表形象。今年乘著真人電影的氣勢，Barbie 芭比的母公司Mattel更乘勝狙擊，推出不少聯乘單品，由服飾、配件、化妝品都有。不過在這個標誌性的粉紅色背景背後，原來亦藏有一個不為人知的故事。

Barbie 芭比靈感起源 始祖竟來自德國成人玩具？

有逾60年歷史的Barbie 芭比，去年更為母公司Mattel帶來13.5億美元收入，創下近二十年的銷售額新高，作為20世紀最廣為人知及暢銷的玩偶，其實是由現今的玩具大王「Mattel」的創始人Ruth Handler 太太：Ruth Handler 所發明。而激發發明這個家傳户曉的玩偶，源自於1956年時的一次家族旅行，當時Ruth Handler 在歐洲旅行時，途經德國夜總會、成人玩具商店見到 Bild Lili，被這個成熟的玩偶所吸引到。

Barbie由 Ruth Handler 所發明（DollGrrlTrixie.com）

有傳Bild Lili 原身是個充氣玩偶，創造源自上世紀二戰期間德國納粹的博格希爾德計畫（The Borghild Project）當中。

根據 Anthony Ferguson著作的《性愛娃娃歷史》（The Sex Doll: A History），當時納粹德軍大勝，法國投降，德軍進軍巴黎，希特拉為防止德軍隨意與法國女性交往，以免發非不可控制的健康風險，故此創造出以普通德國女人外表設計的玩偶：白皙皮膚、金黃色頭髮、藍色眼睛、1.76米的身高以及玲瓏浮凸的身材。不過這個計畫亦在1年多後中止，隨著二戰間的空襲，當時的玩偶製作工廠亦被摧毀。

後來德國漫畫家Reinhard Beuthien在1952年時，創造出一個身材誇張、金髮女郎「Bild-Lilli」的形象於報刊《Bild-Zeitung》上連載，Bild-Lilli 反叛、拜金性格，愛以性笑話的大膽舉動吸引了不少觀眾，後來則製造出相關玩偶。Bild-Lilli 最初是作為男女之間的笑話或者性暗示的禮物，主要是銷售給成年男性，現在則深受娃娃收藏家的追捧。

Bild Lili 以普通德國女人外表設計的玩偶：白皙皮膚、金黃色頭髮、藍色眼睛、1.76米的身高以及玲瓏浮凸的身材（Bild-Lilli.com）

成人玩具作藍本 日常生活點子 誕生新一代經典孩童玩具

當時的孩童玩具通常以可愛矮小的嬰兒寶寶又或者有各自的職業、服飾的剪紙娃娃為主，為了改變當時的玩具風氣，Ruth Handler 認為在旅途中發現充氣玩偶Bild Lili具有巨大的潛力，她更一口氣買下僅存的3個Bild Lili。

不過Bild Lili 對於孩子們而言，確實暴露了些許，亦不合乎兒童玩具比例，為了改善以上問題，Ruth Handler 將Bild Lili 的成熟韻味、身型保留下來，並以一比六的比例製作，並根據自己性格作為原型的娃娃，富有自由而野心勃勃，從而設計出一個可以滿足對完美女性的幻想娃娃，好比現代社會中的自由女性，勇於嘗試所有職業般。

我從沒有夢想改變世界，我只期望展現社會最真實的面貌 Ruth Handler

在Ruth Handler 的點子下，她根據Bild Lili 作藍本，並與服裝設計師、工程師等努力合作之下，一個全新仿真人的玩偶逐漸成形，後來更說服了她的丈夫，以女兒的名字為玩偶起名為「芭比 Barbie」，更在 1959年3月9日首次展出而大獲好評。

第1款Barbie（IG@Barbie）

人氣衍生「芭比悖論」 多元化打破固有形象

隨著 Barbie 成為新一代經典孩童玩具，更成為跨越60多年的流行指標。隨著時日升起的人氣， Barbie 亦多次處於風尖浪口之端，在70年代逐漸興起的女權主義浪潮中，Barbie 多次被點名批評，與容貌焦慮、性別及種族爭議有關。

Barbie 代表了「美」的舊有刻板印象，標誌性的身型苗條、金髮與白人膚色根本是超現實的完美身材，這樣的玩具只會助長錯誤觀念，為年輕女孩帶來負面訊息。

對於Barbie 不科學的比例、膚色等，母公司Mattel 亦努力改變，現今Barbie 有著近22種膚色、94種髮色、13種眼珠顏色、5種體形等，可見Barbie 的多變性。另外，隨著網絡興起，Barbie 亦投身KOL行列，除了在頻道中分享生活點滴、美妝資訊，2021年時更有一段與黑人朋友Nikki 討論「種族歧視」的短片，可見Barbie 的女性解放，打破種種性別定型的行為。