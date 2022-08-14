芭比粉紅Barbiecore熱潮不斷｜10款手袋+平民級$400以下入手推薦

在今年不少名人都穿上芭比粉紅「#Barbiecore」色調的造型，加上Barbie真人版電影的開拍，以及在Y2K復興潮流下，#Barbiecore成為帶領著潮流的指標，除了歐美名人 Anne Hathaway、Kim Kardashian、Dua Lipa之外，早前第三季《乘風破浪的姐姐》全部參加藝人都換上一身#Barbiecore色調造型。然而要在日常中穿上#Barbiecore衣服並不容易，幸好各大品牌也推出#Barbiecore色調手袋，而且比想像中更加百搭之餘，還可以走在潮流尖端。



有Anne Hathaway加持，自然吸引大量群眾圍觀。（Valentino）

第三季《乘風破浪的姐姐》（IG@maisonvalentino）

Barbiecore芭比粉紅其實是什麼？它最初起源自芭比玩具推出市面的90至00年代，當時所有芭比娃娃的造型色彩鮮艷，主要以亮麗的粉紅色為主，而近年大熱的Y2K單品中，Crop Tops、低腰短裙都是以當年的芭比為設計靈感。Barbiecore 芭比粉紅穿搭能展現出高貴傲慢、少女感，也是主張女性力量的元素。

2001年由麗絲韋花絲潘主演的《律政可人兒》上映，曾一度帶領芭比粉紅潮流。（劇照）

今年的Barbiecore復興熱潮比以往更加耀眼。Anne Hathaway 在今年出席 Valentino 2022 秋季時裝騷時，換上一身Barbiecore亮片迷你連衣裙，配搭同色調的厚底高踭鞋、手袋等等，予人眼前一亮的感覺。而Dua Lipa也特別找來 Valentino為她客製一套出席音樂節「SUNNY HILL FESTIVAL」的性感套裝，也是以Barbiecore亮片為主題。

英國歌手Dua Lipa（IG@maisonvalentino）

除了螢光粉紅色之外，Barbiecore 也可以粉紅色、桃紅色等等會令人直接聯想到芭比的色調。而這股熱潮也漸漸由歐美蔓延到亞洲，早前第三季《乘風破浪的姐姐》全部參加藝人都換上一身Barbiecore色調造型，令人留下深刻印象。

第三季《乘風破浪的姐姐》（IG@maisonvalentino）

不過 Barbiecore 芭比粉紅也被俗稱為「死亡粉紅」，要穿上如此亮麗的Barbiecore造型並不容易，但如果想追上 Barbiecore 的潮流就不妨考慮從以下手袋入手。以下7款精選了高級品牌手袋其實也比想像中百搭，另外如果不想花費太多，其實還有3款來自快時尚的單品，$400以下就可以入手，都適合熱愛潮流的你。

芭比粉紅Barbiecore手袋推薦｜1. Celine Folco Cuir Triomphe in Smooth Calfskin Lipstick HK$17,500

今年CELINE在七夕時推出不少單品，以「唇膏粉紅」為主題營造出Barbiecore風手袋，這款Folco Cuir Triomphe in Smooth Calfskin Lipstick，圓潤的袋型相當實用，而且顏色也不會太搶眼，特別適合喜歡溫柔且低調造型打扮的你。

芭比粉紅Barbiecore手袋推薦｜2. Teen Bag Cuir Triomphe in Shiny Calfskin Lipstick HK$29,500

CELINE 熱門款式之一「Teen Bag Cuir Triomphe in Shiny Calfskin」也換上「唇膏粉紅」，保留了包包的經典凱旋門Logo及正方的廓形。

芭比粉紅Barbiecore手袋推薦｜3. Valentino small one stud nappa handbag HK$20,700

今年推出的全新 Valentino Garavani One Stud 手袋系列，在 2022 年春夏系列 Rendez-Vous 的 Fashion show 亮相時已經有不少名人排隊入手，手袋把品牌經典的鍋釘元素放大，並把 4cm x 4cm 的加大版窩釘變成手袋磁鐡扣。除了 Anne Hathaway，孫藝真、鄧麗欣 （Stephy）都有入手，當中品牌推出的Barbiecore色調也吸引了不少人收藏。

芭比粉紅Barbiecore手袋推薦｜4. Valentino Garavani Locò shoulder bag HK$19,500

在今年初Valentino推出的Loco Bag，方正廓形配搭品牌的 V Logo Signature 搭扣，俐落的線條完美地提升手袋的層次。

芭比粉紅Barbiecore手袋推薦｜5. Balenciaga Hourglass Bag US$2,700/約HK$21,060

巴黎世家最受歡迎的手袋 Hourglass Bag 已經是不少時尚達人會收藏的手袋，這款大熱的沙漏包上窄下寬的設訐靈感是來自品牌創ristóbal Balenciaga 開創的 Basque-Waist 線條式。手袋也推出Barbiecore色調，閃亮登場。

芭比粉紅Barbiecore手袋推薦｜6. CHANEL 22 小號手袋 HK$39,400

CHANEL 今季推出的手袋令人眼前一亮，其中這款以用上光面小牛皮及，配搭金色金屬粉紅色的袋款，與今年流行的Barbiecore不謀而合。

芭比粉紅Barbiecore手袋推薦｜7. Diesel 1DR HK$4,040

2022 年 Diesel 的創意總監 Glenn Martens 設計的1DR腋下包成為年度最搶手的 It bag，每次一上架更是火速售罄。當中Barbiecore色調以亮麗的粉紅色為主，前衛感十足，而且價格也比起以上平一倍有多，是最能代表2022年流行元素Y2K與Barbiecore的單品。

Diesel 1DR是年度IT bag。（IG@thechristinequinn）

除了以上的精選品牌可以找到Barbiecore的袋款之外，其實某些快時尚都可以見到Barbiecore的蹤影，只要HK$400就買到。