日女曾以為生父「拋妻棄女」隨母移美　歷曲折尋父才得知真相

尋父｜遠隔千萬里的骨肉重逢，不是僅是電影情節。在網絡科技發達下，不少失散多年的親人、好友，都能在再次相見，這次是一位定居在美國的日本女生Fuka，她的故事更曲折離奇。她曾在媽媽告訴下，自小就以為父親是拋妻棄女，但在長大想尋找並成功找到親父，最終得知背後真相。



日本女生Fuka自幼被母親告知，遭生父拋棄（TikTok@summermaple.23）

日本女生Fuka自幼被母親告知 遭生父拋棄

這位定居美國的日本女生Fuka，日前在社交平台TikTok分享自己尋父的經歷，背後的曲折離奇引起不少網民關注。她分享道自己的童年並不幸福，媽媽自小就告訴她，親生父親拋棄了她和弟弟，所以在4歲時隨母親和繼父移居到美國生活。

但母親和繼父也沒有給Fuka一個幸福的家庭生活，時常被辱罵，她舉例在中學時曾偷用媽媽的化妝品，被發現後以綁在椅子上剃掉長髮作為懲罰；18歲時以不願再承擔Fuka的大學學費為由，更把她被趕出家門，她只能靠全額獎學金才能完成學業。

Fuka重回日本家鄉，湧尋找生父的念頭（TikTok@summermaple.23）

Fuka重回日本家鄉 湧尋找生父的念頭

Fuka就從此一個人生活，在去年大學畢業後，偶爾發現自己仍擁有日本公民的身份，決定要回到日本新潟縣妙高市家鄉探望外婆。抵達後，發現外婆已達84歲高齡，仍堅持一個人守著寺廟家業，外婆表示自己活這麼久，就是為了能有一天再見到外孫女。其後Fuka就在日本陪伴外婆生活一段時間，期間發現了一張她小時候家三口的合照，湧現尋找生父的念頭。

Fuka歷時數月終聯絡到親生父親，並得知當年真相（TikTok@summermaple.23）

Fuka歷時數月終聯絡到親生父親

Fuka回到美國後，她將照片在TikTok上分享，在網民們幫助下找到她父親同名的Facebook，發訊息後一直都沒有回覆。可能是父親較少用社交媒體，但Fuka尋父的故事也一直在網絡上發酵，終於在數月後她收到回覆，並相約見面。

Fuka從父親口中得個當年真相

Fuka與生父相隔20年，再次見面，並且將當年「拋妻棄女」背後真相解釋清楚。Fuka生父也沒有一開始就批評前妻，而是表達了每個故事都有兩面，Fuka的媽媽可能對此有另一種說法。

Fuka生父解釋Fuka母親家裡是經營寺廟，是已代代相傳幾百年的家業，在他們結婚後外祖父母打算傳給他們，而作為女婿的他需進修和考取僧侶的證書。但在Fuka生父完成進修後，發現妻子已經帶著Fuka和弟弟已去了美國。

Fuka得知父親不曾拋棄且一直掛念她（TikTok@summermaple.23）

Fuka得知父親不曾拋棄且一直掛念她

最終，他們入境簽證到期，需要回到日本，Fuka生父和Fuka母親離婚，Fuka母親說服生父，以答應跟子女留在日本生活，給予她子女的撫養權。但Fuka母親食言了，離婚後就帶Fuka和弟弟去了美國生活，Fuka生父即使告上法庭，也無法得到父母的權利。他還提到起初頭一、兩年幾乎每晚都會夢到Fuka和弟弟回到自己身邊，也從沒有忘記過他們。

Fuka希望將來能完成外婆心願繼承寺廟（TikTok@summermaple.23）

Fuka回到日本與父親相聚時，也與他再婚的家庭見面，他已經再有一個2歲半的兒子，但對她的關懷也不曾少，而Fuka開心又有點悲傷，因為她從沒有過著像同父異母弟弟充滿關懷和溫暖的童年。

從小她以為生父遺棄了他們，不想出現在他的人生當中，原來生父一直都很努力，想要與她和弟弟重聚。

而且父親和爺爺在機場為她送行時，父親更哭著擁抱並告訴她，很感激自己生命裡有她出現，Fuka指終於知道這些年錯過了什麼，同時幸虧有嘗試尋找生父。Fuka回到美國後，現努力成為一名出色醫生，和努力學習日語，並希望可以儲一筆錢，將來能完成外婆心願繼承寺廟。