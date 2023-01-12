少女獲父親送$500「名牌」小CK袋被嘲笑　催淚回應獲網民大讚知足

擁有名牌手袋是不少女生夢寐以求的夢想，但其實名牌的定義應該怎樣來釐定呢？近日有位17歲少女在社交平台上大曬爸爸送給她的禮物，並指是她人生中的第一個「名牌手袋」，怎料惹來網民嘲笑，網民笑指：「$500算甚麼名牌手袋」，該少女再拍片回應反擊：「富裕讓你變得無知」！



近日有位17歲少女在社交平台上大曬爸爸送給她的禮物，並指是她人生中的第一個「名牌手袋」，怎料惹來網民嘲笑。（TikTok@zohtaco）

興奮收父親$500「名牌手袋」被嘲 反擊網民：富裕讓你變無知

新加坡有一位17歲少女早前在社交平台興奮地開箱由父親送贈價值$80新加坡幣（約$500港幣）的 CHARLES & KEITH 手袋，她表示這是她人生中第一個「名牌手袋」，在片中興奮地拆開包裝向觀眾展示，更希望藉著影片多謝爸爸。

新加坡有一位17歲少女早前在社交平台興奮地開箱由父親送贈、價值$80新加坡幣（約$500港幣）的 CHARLES & KEITH 手袋！（TikTok@zohtaco）

含淚親解名牌定義超催淚！小CK官方也留言力撐

影片一出隨即引起網民留言炮轟，嘲笑少女究竟懂不懂「名牌」是甚麼，又指這個只價值$500的手袋算甚麼名牌，「平嘢當是寶，好Cheap！」少女隨後再拍攝一條影片含淚回應反擊網民：「富裕讓你變得無知」！

少女在影片中表示，自己並非出身於富裕家庭，昔日由菲律賓移民到新加坡時，一家人連麵包也買不起，這個小CK可能對其他人是微不足道，但對於這位少女而言已是價值無比，因為這是爸爸用辛苦工作換來的血汗錢買給她的，更直指哪位嘲笑自己的網民被金錢蒙蔽了雙眼。

這段反擊影片一出，不少網民反而大讚這位少女知足並懂得感恩，就連 CHARLES & KEITH 官方帳號也在她的帖文下留言：「妳的選擇非常棒」！

影片一出隨即引起網民留言炮轟，嘲笑少女究竟懂不懂「名牌」是甚麼？（TikTok@zohtaco）

少女隨後再拍攝一條影片含淚回應反擊網民：「富裕讓你變得無知」！（TikTok@zohtaco）

事實上小CK的手袋確實不能與CHANEL、Hermès等國際大品牌相提並論，但心意不在於品牌與價值，而是送禮人的心思，不論是$5、$50還是$500，只要是疼錫自己的人，特別是家人所送的，絕對不能以價值來計算：「親情是無價的！」

這段反擊影片一出，不少網民反而大讚這位少女知足並懂得感恩！（TikTok@zohtaco）

事實上小CK的手袋確實不能與CHANEL、Hermès等國際大品牌相提並論，但心意不在於品牌與價值，而是送禮人的心思！（TikTok@zohtaco）

富裕的確會使人盲目，看見這位少女收到這手袋時的雀躍，不禁令我們反思，小時候收到爸爸、媽媽的禮物，根本不會在意禮物的價值，因為只要是家人所送的就會珍而重之。只是人漸長大，開始知道物品的價值，自自然然會以價錢來衡量禮物貴重與否，似乎遺忘了昔日收禮物的初心。「名牌」其實沒有明確的定義，只要你覺得是名貴的，就是你心目中的「名牌」。

CHARLES＆KEITH手袋｜簡約大肩背包 - 黑色 HK$669

以上少女收到的手袋其實是 CHARLES＆KEITH 這款黑色簡約大肩背包，在香港的官方售價為 HK$669，手袋超大的尺寸方便女生收納日常所需小物，簡約設計更顯時尚優雅感，柔軟的袋身配以超輕量設計，是女生必備之選，特別適合學生或OL入手！瀏覽CHARLES＆KEITH新款手袋

CHARLES＆KEITH手袋｜簡約大肩背包 - 黑色 HK$669（CHARLES＆KEITH 官網）

CHARLES＆KEITH手袋｜Georgette 短把方形手提包 - 混色 HK$699

CHARLES＆KEITH 最近推出了不少新款手袋，其中這款 Georgette 短把方形手提包，黑白配色設計，增添了俏皮玩味感！手袋採用了磁釦開合設計，拿物品時就更加方便，另外配有長背帶，可作手提或肩背佩戴！瀏覽CHARLES＆KEITH新款手袋

CHARLES＆KEITH手袋｜Georgette 短把方形手提包 - 混色 HK$699（CHARLES＆KEITH官網）

CHARLES＆KEITH手袋｜毛呢方釦小方包 - 海軍藍 HK$739

以針織面料打造成毛呢質感充滿冬日感，趁著冬天入手就最適合不過，配合小牛PU皮革收邊，令手袋整體充滿層次與質感，方型袋型略帶復古感，加上方釦設計時尚感十足，輕鬆打造出氣質個性感穿搭造型。瀏覽CHARLES＆KEITH新款手袋

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