54歲奶奶打造夢幻粉紅芭比之家　無懼世俗目光！忠於自己圓公主夢

電影《Barbie芭比》上映至今好評不絕，喚起了不少女生的童年回憶，亦令大家回想到或者自己小時候都曾經有個「芭比」夢。美國就有一位54歲的奶奶無懼世俗目光，不畏於分享自己對芭比的熱愛，甚至將自己房子打造成夢幻粉紅公主皇宮，她更希望藉著自己的故事，鼓勵一眾女生要勇於面對自己的內心。



國就有一位54歲的奶奶無懼世俗目光，不畏於分享自己對芭比的熱愛，甚至將自己房子打造成夢幻粉紅公主皇宮。（denadanielle_designs＠IG）

相信不少女生小時候曾經有個「公主夢」，但隨著年紀漸長，就漸漸遺忘了這份童真，但仔細想一想，大家究竟是因為長大後再不喜歡，還是被「社會期望」逼使自己改變呢？「芭比」或「公主夢」總被社會大眾規限為小女孩的東西，當長大後還喜歡，總會被身邊朋輩定義為「幼稚」、「無聊」，潛移默化地令女生們自覺長大後，就不應該喜歡這類玩意。

54歲奶奶打造夢幻粉紅「芭比之家」 無懼世俗目光忠於自己圓公主夢

美國有位54歲奶奶 Dena Daniels 亦曾遇過同樣的情況，她從小開始就跟不少女孩一樣，很喜歡芭比娃娃，只不過年紀逐漸增長，身邊朋友似乎對她仍然在玩娃娃一事不太接受，甚至開始嘲笑她，令她毅然決定要跟從社會大眾的期望，隱藏自己真實的感覺。

相信不少女生小時候曾經有個「公主夢」，但隨著年紀漸長，就漸漸遺忘了這份童真。（denadanielle_designs＠IG）

直至在誕下2個孩子後，Dena 發現自己內心深處，依然對芭比娃娃充滿熱情，那個「公主夢」依然藏在心裡。有一天，Dena 醒來後，突然覺得自己不再年輕，不應再在乎別人對自己的看法而忽略自己的內心感受，其後就決心把房子打造成現實版「芭比之家」。

我一生都在取悅別人，現在我決定是時候取悅自己了。 Dena Daniels

有一天，Dena 醒來後，突然覺得自己不再年輕，不應再在乎別人對自己的看法而忽略自己的內心感受，其後就決心把房子打造成現實版「芭比之家」。（denadanielle_designs＠IG）

現實版「芭比之家」（denadanielle_designs＠IG）

房子內外都塗上了粉紅色調，無論是睡衣、家具、家電、車，通通都是粉紅色，Dena 提到自己每朝早上醒來時穿上一身粉色睡衣，起床後用粉色咖啡壺、多士爐炮製早餐，出門時更駕上粉色甲蟲車，生活中充斥著夢幻粉紅色，猶如過著芭比人生，讓她一圓公主夢。

房子內外都塗上了粉紅色調，無論是睡衣、家具、家電、車，通通都是粉紅色。（denadanielle_designs＠IG）

生活中充斥著夢幻粉紅色，猶如過著芭比人生，讓她一圓公主夢。（denadanielle_designs＠IG）

Dena 也希望藉著自己的故事，鼓勵各位跟她一樣有個公主夢的女生，要勇於面對自己的內心，不要顧著迎合社會大眾期望而忽略自己。

我想做自己想做的事，不在乎別人怎麼想、只做我自己。 Dena Daniels

Dena 也希望藉著自己的故事，鼓勵各位跟她一樣有個公主夢的女生，要勇於面對自己的內心。（denadanielle_designs＠IG）