71歲高齡奶奶生活多番打擊：破產、住無窗工人房　仍無阻優雅態度

對於不少人而言，生活處處充滿打擊，不論是原生家庭並不豐足、工作不如意、薪俸薄如蟬翼，出生富貴、財富自由似是高不可攀的目標。假若你能夠選擇，你會選擇出生平凡、庸庸碌碌、小起小落，還是出生富貴、一帆風順，不過大起大落？



生活總愛跟我們開玩笑，若然你總感覺到生活充滿打擊，不妨以人稱「MISS CHANEL香奈兒奶奶」Nathalie George 的故事借鏡，看看她如何笑對人生，面對生活種種不便、生活困苦，仍無阻其生活態度，活出優雅的故事吧！

出生富貴家庭 美好將來風光旖旎

Nathalie George出生法國巴黎，來自巴黎16區富有的資產階級家庭，這就是人人羨慕的存在，不過風光背後，Nathalie George的家庭並不完全完美，因為父母工作繁重，只好送往寄宿學校，空餘、放假時則前往廚藝了得的祖母家。

成年後Nathalie George亦相當順利，亦繼承了母親的時裝設計師天分，曾在Dior 擔當設計師、高級餐飲Christofle、Lancel的創意總監，後來更創立自己的家飾設計公司，訂單、客戶都絡繹不絕，就連鼎鼎大名的法國航空、法國國家博物館聯合會、日本鐵路公司等都曾經邀請過Nathalie George 合作。

Nathalie George出生富貴家庭 原來一帆風順（IG@nathaliegeorge.lacuisinedu6eme）

「人生勝利組」到一夜破產 一帆風順的高光時刻中止

在表面上Nathalie George 十分風光，旁人眼中的她：30年華就已經賺得盆滿缽滿，相當成功。不過實際上，因為Nathalie George 從小到大一帆風順、過著富裕的生活，令她過份樂觀，沒有發現自己背地裏欠債不少。在Nathalie George忽視財務管理的重要性之下，加上毫無節制的花錢習慣等因素下，流動資金不足，加上公司裏頭不專業的稅務律師，讓她積欠龐大的稅，很快地Nathalie George的人生高光時期就要被迫中止。

無法償還全部債務的Nathalie George（IG@nathaliegeorge.lacuisinedu6eme）

在1988年12月24日，聖誕節的前夕，當地稅務局通知Nathalie George 必須償還一直拖欠的稅款，而當時的她還沒有意識到事情的嚴重性，這個稅款要令她付出多大的代價。後來越滾越大的利息，就算Nathalie George關閉公司、賣掉豪宅等私人財產依舊為時已晚，她早己無法償還全部債務。

在長達十年的時間，1995年到2005年間，Nathalie George只能多次搬家，從巴黎16區的富人區住所、120平的大公寓（折換成約1300呎），搬到沒水、沒暖氣或沒浴室的住處，但天文數字的債務依然逼使Nathalie George不得不於2000年宣告破產。最後在2005年時，Nathalie George最終住進了位於6樓，一間沒有電梯、沒有窗、沒有廚房的小小閣房當中。

經歷高低起伏 破產、生活不便仍無阻樂觀

即使生活上眾多不便：破產、大不如前的居住環境，Nathalie George不單身無分文，過往的朋友亦漸漸疏遠，普遍人假若經歷這些打擊後都會相當意志消沉。從剛住進女僕房時，她的房間中只有一個簡陋的水槽以及小床墊。不過外在挑戰、不富足，並不影響Nathalie George的精神富足以及樂觀心態。

物質因素改變了我的社交，正正就是一個機會測試哪個朋友是忠誠的 Nathalie George

即使房間裏什麼都沒有，Nathalie George仍不會因而自暴自棄、蓬頭垢面，放棄她的打扮與生活。當她看到大樓中周遭的年輕鄰居只以劣質麵包、超市沙拉用膳，這樣Nathalie George回想起童年常與祖母作伴的時光，從中學會了不少烹飪絕活，她決心要為鄰居們製作簡單、健康的食物。

狹小的環境並沒有令Nathalie George放棄決定，更在走廊建立起她的「廚房」，在走廊上擺放著小巧的爐灶、小冰箱、小電磁爐等電器，為自己以及鄰居們製作營養又健康的食物。在那條一眼看盡的走廊中除了可以嗅到食物香氣，更會看到一名盤髮、身穿CHANEL定制裙與高跟鞋，不時要跪在地上煮飯的女士。

優雅無關環境與年齡 誰都可以發光發亮

因著Nathalie George的堅毅與善意，終於在幾年後，房東再給她另一間6.5平（折換成約70呎）的房間，親切地稱呼她為「6樓女士」，後來她將那間房間改造成辦公室及接待室。在食物與笑聲間，這樣的時光一過就是15年，這個走廊烹飪的熱誠從不曾間斷，而身穿CHANEL定制裙與高跟鞋烹飪的行為更被大家美稱為「香奈兒奶奶」，不止因為她注重打扮，即使在困境之中都充分展現出優雅，與她身上的CHANEL理念不謀而合：「配件是門學問，美麗是種武器，謙遜才是優雅」

即使你的生活方式改變了，也不要變成面目全非的一個人。 Nathalie George

因著辦公室的存在，Nathalie George一直在記錄自己的生活與食譜，當2020年她完成了《La Cuisine du 6e étage》（六樓的廚房，從鋼琴到爐子）的著作。隨著書本出版，Nathalie George的聲名大噪，不少媒體都爭相報道、訪問她。

經過18年的挑戰，Nathalie George 已經還清所有債務，更在今年4月時搬離了6樓的女傭房，前往了紐約，重新開展新生活及工作。可見優雅無關環境與年齡，只在乎你的心態與決心。

Nathalie George 已經還清所有債務，更在今年4月時搬離了6樓的女傭房！（IG@nathaliegeorge.lacuisinedu6eme）