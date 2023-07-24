《Barbie芭比》影評｜從電影看父權社會性別弱勢：應掌握自己人生

《Barbie芭比》影評！由﻿瑪歌羅比（Margot Robbie）與賴恩高斯寧（Ryan Gosling）主演的電影《Barbie 芭比》自選角階段開始已備受熱討，日前終於在香港上映，上映短短數天已經好評不絕。芭比是不少女生的童年回憶，無論是美麗纖瘦的身材，還是夢幻粉紅的住所，都是女生們夢寐以求的人生，小時候芭比帶給我們對夢想的憧憬，長大後芭比卻給我們積極面對人生的勇氣，因為「芭比可以做到任何大小事，所以我們也可以」。



《Barbie芭比》影評｜由﻿瑪歌羅比（Margot Robbie）與賴恩高斯寧（Ryan Gosling）主演的電影《Barbie 芭比》自選角階段開始已備受熱討！（《Barbie 芭比》劇照）

《Barbie芭比》影評：「完美」不只有一種模樣 學會擁抱每一個獨特的你

電影開始，飾演芭比的 Margot Robbie 在粉紅色夢幻芭比樂園睡醒起床，活在繽紛世界，與樂園內所有芭比都相處融洽，每日都舉辦盛大派對，過著開心快樂、無憂無慮的完美生活。

《Barbie芭比》影評｜電影開始，飾演芭比的 Margot Robbie 在粉紅色夢幻芭比樂園睡醒起床，活在繽紛世界。（《Barbie 芭比》劇照）

在芭比世界之中的每一位芭比都有著不同的膚色、身形及扮演的角色，這正正是呼應了芭比母公司「美泰兒（Mattel）」一直強調的多元共融價值，芭比不再只是金髮大眼豐胸纖腰，所有女性都可以是芭比，因為「完美」永遠都不只有一種模樣，我們要學會擁抱每一個獨特的你。

這些女性都是芭比，芭比都是這些女性。

在夢幻的芭比世界之中，往往都是由芭比擔當起國度中的要角，例如「總統芭比」、「醫生芭比」、「法官芭比」等等，她們都受著眾人的擁護及愛戴，戲中提到「芭比可以做到任何大小事，所以我們也可以」，鼓勵女生不要輕視自己的潛力，我們也有能力在社會中擔當重要角色。

芭比是一名醫生、一名律師，而且不止於此。

芭比可以做到任何大小事，所以我們也可以！

《Barbie芭比》影評｜「完美」永遠都不只有一種模樣，我們要學會擁抱每一個獨特的你。（《Barbie 芭比》劇照）

從《Barbie芭比》看父權社會性別弱勢

劇情講述到本來過著完美人生的芭比，有一天突然開始思考死亡，翌日起床後更發現出現了怪異的變化，洗澡水不熱、早餐燒焦、從屋頂跌在地面，甚至腳跟竟然貼在地面，變成了扁平足。接二連三的怪事令芭比深感不妙，於是就與肯尼（Ken）到現實世界找出真相。

《Barbie芭比》影評｜接二連三的怪事令芭比深感不妙，於是就與肯尼（Ken）到現實世界找出真相。（《Barbie 芭比》劇照）

來到現實世界，芭比驚覺「真實世界原來不是我想像中的美好」，本來以為當人們看到自己時會心存敬仰，並大感興奮，怎料換來的只有歧視的目光，芭比甚至在街頭上公然被性騷擾，更發現公司高層職位也通通都是由男性擔任，這一切實實在在地讓芭比體驗到「父權社會」中的性別弱勢，而且與芭比世界中的完全相反。

「芭比的出現令女人對自己不滿」，高中學生莎夏的這句話更加令芭比痛入心扉。芭比從來都是女性對自己身材的標準模樣，奈何現實中要把自己打造成芭比的身形根本是沒可能的事，面對難以達到的標準，令女性對自己身形感到厭惡，踏上瘦身減肥這條不歸路，追求一個永遠都不會滿足的理想身形。

在另一邊廂，肯尼在經歷過「男性主導」的世界後，讓他嚐盡了「父權社會」中的甜頭。在芭比世界之中，肯尼永遠都是芭比的附屬品，人們記得的也只是「芭比與肯尼」，但在現實世界之中，肯尼感受到作為男性的所受的尊重及待遇都徹底不同，令他決定帶著父權思維回去芭比樂園洗腦一眾肯尼及芭比。

《Barbie芭比》影評｜芭比體驗到「父權社會」中的性別弱勢，而且與芭比世界中的完全相反。（《Barbie 芭比》劇照）

《Barbie芭比》影評｜肯尼在經歷過「男性主導」的世界後，讓他嚐盡了「父權社會」中的甜頭。（《Barbie 芭比》劇照）

《Barbie芭比》影評｜一針見血金句道出女人的辛酸引共鳴

芭比帶著葛洛莉（Gloria）及莎夏（Sasha）回去芭比樂園，希望向她們證明「男性在現實世界所做的一切，在芭比世界都是由女性所做」，但當她們回到去時，發現肯尼把芭比樂園翻天覆地改變，芭比地位不再，芭比樂園慘變肯尼王國，令芭比心灰意冷，陷入崩潰狀態。

葛洛莉道出了一連串的金句鼓勵芭比，「男人把我當物件看待，女生討厭我」、「女人要懂得賺錢，但又不能太愛錢」、「女人要瘦又不能太瘦，還不能說想變瘦，要說『想變健康』但還是要瘦」、「女人要成為母親般的角色，但又不能太像男人他媽」、「妳說好，他們覺得妳淫蕩；妳說不好，他們覺得妳虛偽」，這些話原原本本道出現實生活中當女人的辛酸，不但喚醒了一眾芭比，更加觸動人心引共鳴。

長大後才發現，原來做人難做女人更難，女性擔當著不同的角色，為人妻、為人母、為人女兒，每個角色都有著不同的義務及責任，社會總在女性身上附加框架及規範，「衝破框架」說來容易，但在現實中又有幾多人可以做到無視世俗目光、活出屬於自己的人生？

《Barbie芭比》影評｜一針見血金句道出女人的辛酸引共鳴！（《Barbie 芭比》劇照）

《Barbie芭比》影評｜人生往往都是掌握在自己手中

現實世界往往不像芭比樂園般如此簡單、快樂，一直待在舒適圈中，總會有一日萌生起「自己到底是誰」的想法，電影尾聲，芭比希望踏出舒適圈，走進現實世界成為人類，她欲得到芭比創造者露芙漢德娜（Ruth Handler）的准許，對方卻以一句：「你不用問我」來回應，因為人生往往都是掌握在自己手中。

我想要成為自己，而不是被製造的商品。