日本第一女公關由低級陪酒到年賺千萬！累積人脈轉行 現擁6間公司

日本第一女公關愛澤繪美里，18歲為生計入行，但因酒精敏感關係從不飲酒，但仍深受客人們喜愛，高峰時一年收入逾2億日圓（約港幣1,092萬元），是相當厲害！工作數年後，深知自己需要轉型，毅然離開公關行業，開始自行創業，現時成為6間公司的老闆，可說是歷盡人生高低谷！



「日本第一女公關」愛澤繪美里18歲離家出走，初時收入不穩定（IG@emiri_aizawa）

18歲離家出走 初時收入不穩定

愛澤繪美里曾經也是一個叛逆女孩，在18歲時離家出走，當時她只是一位高中生，因學歷不高，只能在便利店工作。後來更去到東京男朋友的家生活，但當時收入並不多難以維持生計，所以開始了陪酒工作，她的第一份工作是位於神奈川縣橫濱市橫濱站前的夜店。當時剛入行的她沒有甚麼工作經驗，只能做被稱為「迴轉壽司」的最低級陪酒女，而她的心思都放在男朋友身上，也沒有進取的心，經常遲到早退。

「日本第一女公關」愛澤繪美里與男友分手後 決定全身心投入工作（IG@emiri_aizawa）

與男友分手後 決定全身心投入工作

這樣的生活維持了2年，但同居易生磨擦，後來愛澤繪美里與男友感情破裂。在分手後，愛澤繪美里醒悟人生不該只有男朋友，決定全心投入工作並整容，讓外貌更加精緻好看。其後更轉投新宿最大夜店，只用2年時間成為日本頂級女公關。

「日本第一女公關」愛澤繪美里因酒精過敏不能飲酒，付出更多努力成頂尖女公關（IG@emiri_aizawa）

因酒精過敏不能飲酒 付出更多努力成頂尖女公關

但這2年間，愛澤繪美里因酒精過敏不能飲酒，需花更時間學習各方面資訊，並靠自己出色的溝通能力，讓自己在工作時與客人們有話題，所以備受歡迎和喜愛，期間更創下1日內賺逾3000萬日元（約港精160萬）的記錄。更珍貴的是，愛澤繪美里認識到不同領域的客人，與他們聊天過程中，也學習到財經、政治、經濟等方面知識，為她將來創業之路打下好基礎。

「日本第一女公關」愛澤繪美里（IG@emiri_aizawa）

愛澤繪美里知道日本女公關，不能作為終身職業，所以2019年時決定難開這行業。當時更舉辦了兩場盛大派對，有不少是愛澤繪美里的熟客棒場，開了豪華香檳塔，夜店門口更擺滿了粉絲送來的花及禮物，兩晚內為她帶來逾2億日元（約港幣1101萬）收入，相當驚人。

「日本第一女公關」愛澤繪美里努力轉行，現成6間公司老闆（IG@emiri_aizawa）

努力轉行 現成6間公司老闆

愛澤繪美里很早就為轉行作打算，在做女公關時就積極發展其它副業，例如是在雜誌《小悪魔ageha》擔任模特兒、出演電視節目等，其後她深知女性相關行業發展潛力之大，先後創立了時裝品牌「Emiriawiz」、美容中心「VENUS BEAUTY CLINIC」、美甲店等，在這些品牌設立2年後，每月銷售額已經達到1.5億日元（約港幣820萬），非常有生意頭腦。

「日本第一女公關」愛澤繪美里在日本東京買下一座豪宅（IG@emiri_aizawa）

事業有成的愛澤繪美里，不僅成功在日本東京買下一座豪宅，裡面還有一面Hermès手袋牆，非常震撼！愛澤繪美里本人曾分享自己私下很喜歡收藏名牌奢侈品，更公開過每月支出可以高達974萬日元（約港幣53萬元），不過高收入的她，完全可負擔起！

愛澤繪美里現時生意越做越大，已是6間公司的老闆娘，是一位很成功的女創業家，她也把自身和創業經歷，寫成書與大眾分享。