日本旅遊必逛二手名牌特賣！LV低至1折　Hermès、CHANEL免配貨

日本二手名牌｜旅遊時不少人都會逛名牌店，盼以較低預算購得心頭好。相信不少日本旅遊達人，都知當地有著不少二手精品或古著店，其中每半年一度的「日本東京二手名牌特賣會」，將在下個月（6月2至4日）舉行。屆時將售不少二手名牌手袋，更會看到「LV海」，整齊排列Louis Vuitton的經典和全新款，吸引不少知名網紅去年朝聖，更拍片表示「LV手袋一折起」！



女生手袋就像一個魔咒，一旦沉迷便無法抽離，會一個接一個購買，特別是名牌款式，予人精緻奢華的滿足感。自1972年起舉辦，第85屆東京二手名牌大型特賣會，由日本城南質屋協同組合主辦，今次將在大田區進行，費用全免。據過往活動，會場內搜羅不少名牌款式，包括Louis Vuitton、Hermès、CHANEL及Cartier等，價錢亦相當吸引。不少台灣網紅去年都有出席，其中不時分享美妝穿搭資訊的崔咪（Tramy）亦有拍片分享，到底裡面會有甚麼款式呢？

日本二手名牌｜第85屆東京二手名牌大型特賣會，將在大田區進行，費用全免。(Facebook@日本東京二手名牌特賣会)

日本名牌特賣購物攻略一：日本二手品質高

會場內最多的手袋款，莫過於Louis Vuitton，多得堆滿一片「LV海」。崔咪特別分享購買秘笈，認為要先選擇款式，再揀新舊，可以先拿起手袋，若看到有較新的才去換，不然「你會發現身邊的全部手袋都會賣完。」她分享在場內買了長形相機袋，為罕見的熱門款式，價錢僅為1.9萬日元（約1,106港元），「它在二手市場裡升值超高，也是熱門的。」她亦推介柯德莉夏萍喜愛的Speedy系列，雖然狀態不算好，但僅售4.3萬日元（約2,502港元），適合喜歡古著的人。

日本二手名牌｜崔咪僅以1.9萬日元（約1,106港元）便買到熱賣升值款。(YouTube@崔咪Tramy)

日本名牌購物攻略二：不需配貨便買到！

對部分入門新手而言，由於預算不多，或會因配貨而卻步，二手款會是個不錯選擇。除了Louis Vuitton，崔咪還展示了CHANEL和Hermès的款式，包括Kelly和Birkin手袋，還有熱門的「菜籃子」Picotin，黑色款售價為66.5萬日元（約3.87萬港元），算是較易便買到。

日本二手名牌｜場內還有CHANEL和Hermès的款式。(YouTube@崔咪Tramy)

日本名牌購物攻略三：每人限購6個LV手袋

每次減價清倉，不少人都會大批入手，不過特賣會則每人限購6個LV手袋，讓到場的人都機會購得心頭好。此外崔咪表示，每日場內款式都不一樣，而且只會在開場時補貨，因此若想買一些熱賣或稀有款式，最好提早排隊，「非常建議大家很早來排隊。很多人都是坐凌晨機直達會場。」

日本二手名牌｜崔咪手上的為村上隆系列，售價約2萬台幣（約5,098港元）。(YouTube@崔咪Tramy)

日本名牌購物攻略四：帶備行李箱

此外，若然買得太多，會場亦會提供牛皮紙袋，並會封起，感覺更為安全。不過若然真的買太多，建議帶備行李箱，或在會場內買行李箱，來載滿「戰利品」。

資料來源：YouTube@崔咪Tramy