日本旅遊｜網民戴「1飾物」入境被帶至小房間盤問　更需付保管費

踏入7、8月是旅遊旺季，不少人的首選都是日本。然而要玩得開心又盡興，出發前要看清楚當地的入境規例和文化習俗，千萬別做麻煩旅客！近日韓國網站「naver」的日本旅行討論區，就有網民提到去日本時千萬不要佩戴金項鍊和黃金製品，因為即使有申報，還是會帶至「小房間」詢問。一起來看看韓國網民們的分享﹐接下來如果會去日本旅遊可以留意一下！



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韓國網民攜帶金飾前往日本旅遊 竟被帶至「小房間」（《流星》劇照）

韓國網民前往日本旅遊 竟被帶至「小房間」

據日韓國網站「naver」的日本旅行討論區及韓國媒體報導指，一名韓國網民在今年5月時前往日本札幌旅遊，他是事先透過入境手續線上服務的「Visit Japan」網站，申報會攜帶金項鍊，但他沒有想到在通過日本海關時，被帶到海關的「小房間」。而且不是單純詢問，而是被搜查全身，手袋中的物品都需全部打開檢查，去洗手間也需安檢人員陪同，就像是犯人感覺很不好。

擾攘多時，最終日本海關人員告知，他若要攜帶黃金製品入境日本必須支付稅金，再一輪討論後，這位網民決定把金項鍊寄放在機場，並支付保管手續費。韓國外交部的海外安全旅行網站提到，近期日本加強海關審查，呼籲前往日本旅遊的旅客，要注意入入境規例，其中就有重點加強打擊貴金屬走私，所以黃金或黃金製品的申報尤其重視。

黃金製品超過1萬8百港幣，需繳稅才能入日本境內（GettyImages）

黃金製品超過1萬8百港幣 需繳稅才能入日本境內

據日本海關規定，如若旅客攜帶黃金製品入境，需要事前申報，如金額不超過20萬日圓（約港幣10,820），屬免稅範圍，反之超過免稅額度，則需要繳消費稅。此外純度90%以上的黃金或黃金製品，總重量超過1公斤如未向海關申報，可能會遭到沒收或被處罰。

旅遊前要先查看當地的入境規例（《流星》劇照）

旅遊前要先查看當地的入境規例

大家如果接下來暑假或之後有打算前往日本旅遊，假如平日有沒有佩戴昂貴的金飾或黃金配飾的習慣，要小心注意現時的入境規例，並做好事先申報！就算是去其他國家旅遊，同樣要記得出發前，要先查看當地的入境規例並好好遵守，這樣才能玩得開心。