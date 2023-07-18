1年甩15公斤脂肪！日本2子人妻4大整容級瘦身秘訣：腰圍激減20cm

日本人妻Mona育有2子，產後看不下去自己崩壞的身材，開始減肥。而她從吃開始改善，在產後1年成功瘦下15公斤，不僅腰圍少了20cm，連體脂肪也少了6%。



想知道怎麼不挨餓又能瘦，甚至顧小孩的同時也能瘦身的方法？跟著Mona這樣吃就對了。

日本人妻4大瘦身秘訣！根本認不出是同一個人~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

日本人妻瘦身秘訣

1. 早餐一定要吃

Mona在自己的部落格上公開分享自己的早餐，不僅有飯有菜還有魚，是一份飽足感滿滿的日式早餐。Mona說自己每天會吃適當的碳水化合物，來幫助燃燒脂肪，但大部分會選擇在早餐或午餐攝取碳水化合物。若是怕自己攝取過量但又想要有飽足感，則可以將米飯換成地瓜或者是糙米食用，進而補足更多的膳食纖維，促進腸胃蠕動。

2. 激勵自己並設下目標

Mona說自己再開始減肥的初期，就將自己想達到的目標寫在筆記本上，並時時提醒自己可以做到筆記本中想要完成的事情。有了目標之後，就會開始有動力，而她寫在筆記本上的目標其實也都很小，像是每天照鏡子觀察自己的體態，或這是盡量早睡不要熬夜才能讓身體找回最好的狀況等。

同場加映：日本瘋傳扭腰瘦身操 30秒腰圍激減0․5公分 3步減走水桶腰麒麟臂（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 2

3. 每天早上喝溫開水搭配做家事

Mona是一名全職的家庭主婦，所以每天都有很多家務事要做，因此她把這些事情也當作運動的一環。像是每天早上她會先喝一杯溫開水來開啟她的一整天，早起喝一杯溫開水能有效幫助消水腫，同時淨化血液與達到燃脂的效果。接著，一邊做家事來當作晨間運動，讓自己的身體多多活動，也是助瘦的一種方式。

同場加映：郭雪芙食金針菇瘦出新高！公開5大Keep fit秘訣 2道美味減肥食譜（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

4. 先喝湯與攝取大量蔬菜

其實減肥的要點真的很簡單，那就是管住嘴！Mona說自己有時候也會放縱大吃，大吃之後就會開始調整自己的飲食，像是下餐開始大量攝取蔬菜，或是養成每餐都先喝湯，再來吃的進食順序。喝湯可以擁有飽足感，吃菜則能攝取營養還有膳食纖維。

延伸閱讀：

曾一個月速瘦17kg天天吃水煮餐！任賢齊：覺得人生乏味！56歲聰明吃、坐著也能瘦

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】