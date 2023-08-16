首位跨性別者奪荷蘭選美冠軍 曾遭欺凌、盼以自身經歷鼓勵更多人

【選美｜變性】隨著社會開放，大眾對於多元種族的認同也逐漸提高，而對漂亮亦不再限制性別。日前荷蘭舉辦選美比賽，最終由現年22歲的Rikkie Valerie Kollé奪得冠軍。特別的是，她是荷蘭小姐選美比賽首位榮獲此殊榮的跨性別者，亦即將於12月代表荷蘭參加環球小姐。此外，她在領將時表示，希望以自身經歷鼓勵年輕女生和LGBTQ+群體。



11歲時發現「男身女心」慘遭同學欺凌（IG@rikkievaleriekolle）

11歲時發現「男身女心」慘遭同學欺凌

現年22歲的Rikkie Valerie Kollé，擁荷蘭及摩鹿加原住民血統，雖然出生性別是男生，但在她在11歲時認為自己是一個女生，並將自己的名字由由Rik改成Rikkie，而這舉動和想法被同學得知後遭到欺凌和取笑，經常放學後就回家哭泣。在16歲時就開始服用女性荷爾蒙藥物，希望可以成為一名女生。

Rikkie Valerie Kollé經變性手術成為真正女生（IG@rikkievaleriekolle）

經變性手術成為真正女生

而變性是一個很大的決定，Rikkie Valerie Kollé很慶幸得到家人和好友們的支持，在經歷2年多的藥物治療和等待後，今年1月接受了變性手術。她在接受手術後，於社交平台撰寫寫道：「即使有些事情看似遙不可及，但只要敢於為自己選擇，才能成為與眾不同的自己。」如今忠於自己，成為一位真正的女生！

參加荷蘭小姐選美比賽爭冠，盼以此鼓勵更多人（IG@rikkievaleriekolle）

參加荷蘭小姐選美比賽爭冠 盼以此鼓勵更多人

成為真正女生後，Rikkie Valerie Kollé就參加了荷蘭小姐選美比賽，並成功脫穎而出奪冠，成為該項賽事首位榮獲殊榮的跨性別人士。她亦在獲獎感言中指希望透過自己的經歷，鼓勵到所有年輕女性和不同性取向的人，並盼以此選美平台為LGBTQ+群體發聲。她在社交平台上寫道：「我做到了！是的，我是一名跨性別者，我想分享我的故事」，以及「無論你身在何處，我都想在你身邊，成為我小時候錯過的榜樣。」使不少人感動不已和支持。

Rikkie Valerie Kollé即將角逐環球小姐（IG@rikkievaleriekolle）

即將角逐環球小姐

正正就是這份自信，使Rikkie Valerie Kollé成功在眾多佳麗中脫穎而出，她也即將在今年12月代表荷蘭角逐環球小姐，成為該項賽事歷年第二位參賽的跨性別人士。近年來，越來越多的跨性別女生參加選美比賽，讓人們看到美不再限制性別，自信、忠於內心更重要！