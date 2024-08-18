Emily in Paris｜第4季開拍前患重病！Ashley Park年少患癌不自棄

Emily in Paris 4｜還記得《艾蜜莉在巴黎（Emily in Paris）》中，女主角身邊那陽光愛笑的Mindy嗎？Ashley Park在最新第4季的劇情中，依然亮眼。無論戲裡戲外，她的樂觀個性，為不少人傳遞正能量。在歡笑背後，過去她原來曾患癌，但選擇積極對抗疾病，自在地享受每一天。



還記得《艾蜜莉在巴黎（Emily in Paris）》中，女主角身邊那陽光愛笑的Mindy嗎？(IG@ashleyparklady)

來自美國的韓裔演員Ashley Park，去年宣布成為Pandora的全球品牌大使，展現出知性優雅的氣場。雖然她在劇中，飾演一位在歌唱比賽中落敗、繼而成為褓姆的角色，但現實中的她，卻是美國百老匯出身，其後更憑歌唱天賦，曾贏得格林美和東尼獎的入圍門票。而在成功的背後，其實她也曾歷不少辛酸？

來自美國的韓裔演員Ashley Park，與Lily Collins合作無間。(IG@ashleyparklady)

近年愈多亞洲女星，都成為各大牌子的全球品牌大使，當中擁有韓國血統的Ashley Park，繼成為波鞋SKECHERS的品牌大使，2023年更拿下Pandora的全球品牌大使，成為首位亞裔女星獲此身份（雜誌總編輯章凝則為品牌繆思），無論在演藝或時尚方面，都取得不俗的成績。出生於加洲的她，有如Mindy的個性般，充滿陽光活力氣息，不過她在年幼時，其實曾患重病，更因此立志成為演員。

Pandora全球品牌大使｜來自美國的韓裔演員Ashley Park，日前成時尚飾品Pandora的全球品牌大使，展現出知性優雅的氣場。(IG@theofficialpandora)

Pandora品牌大使Ashley Park曾患癌、化療6次

自小擁有藝術天份的Ashley Park，年輕時候便習舞學琴，就讀初中時更加入合唱團，數年後在全國比賽中奪得不俗成績。不過，她在15歲時，卻經歷一次人生考驗，她被診斷出患急性髓性白血病，需住院進行化療6次，而長達8個月時間裡，她都是在病房中度過。雖然抗癌痛苦，但她都堅持挺住，更在慈善團體的幫助下，與家人在百老匯欣賞音樂劇《獅子王》，從此立定志願。

我的病成為我做劇場演員的原因，離開醫院後，我想在人群中表演。 Ashley Park

Pandora全球品牌大使｜Ashley Park實力超卓，曾入圍格林美和東尼獎。(IG@ashleyparklady)

Pandora品牌大使Ashley Park曾演出百老匯、入圍格林美獎

經過生死難關後，Ashley Park重回校園生活，並朝著目標努力，不消3個月便成為校園舞台劇女主角。在2014年她更首踏足百老匯舞台，演出《Mamma Mia》，並有份參演音樂電影《辣妹過招》，其後憑精堪演技，一度入圍格林美頒獎禮「最佳音樂劇專輯」及東尼獎「最佳音樂劇女主角」，最後在百老匯聯盟的Lucille Lortel Awards獲得「音樂劇最佳女主角」。

Pandora全球品牌大使｜助Ashley Park知名度躍進一大步的劇，莫過於《艾蜜莉在巴黎》的Mindy。(IG@ashleyparklady)

Pandora全球品牌大使｜Ashley Park人緣甚佳，曾與BLACKPINK Lisa合照，並表示「你是最甜美的。」(IG@ashleyparklady)

Pandora品牌大使Ashley Park未面試已命定飾演Mindy？

助Ashley Park知名度躍進一大步的劇，莫過於《艾蜜莉在巴黎》的Mindy。但原來Ashley曾在訪問中坦言，在參演面試前，由於即將的音樂會和百老匯演出，她最初無心瑕顧，直至得悉Lily Collins飾演女主角，才決心努力準備面試，「我怎能不想成為這部劇的一員？」

雖還未確認飾演Mindy一角，但Ashley已肯定自己可得到角色，甚至事情就似命中註定般，證明她是不二人選。她表示，Mindy的服飾造型靈感，其實就是來自自己，在她準備面試前，劇組造型師員工便曾偷拍其穿搭作參考。而她亦認為，自己跟Mindy性格相似，「當遇見他人感孤單時，Mindy所做的舉動與我非常相似，這讓我深深的愛上她！」

所謂吸引力法則，Ashley Park的成功源於其自信，足以讓人信任她會做到，就如她在試鏡後，便相當有把握地告訴母親「我覺得我要去巴黎了！」這份信心助她度過無數難關。

要成為演員，必需厚臉皮，在試鏡中盡全力做到最好，然後放手不去多想。 Ashley Park

Ashley Park在第4季開拍前患病

在今年初的時候，Ashley Park不幸患上扁桃腺炎，其後更引發嚴重的敗血性休克（septic shock）。幸而她並不是獨自面對，於社交媒體上，感謝演員男友Paul Forman，在患病的時刻無條件陪伴在旁，「你安撫我的恐懼，扶我上到救護車，陪我轉到3間醫院、一星期的ICU房、無數的掃描和檢查，以及度過難以忍受的痛楚。我愛你Paul，甚於我可以說的。」

此外，不少好友包括Lily Collins亦有送花探望，鼓勵Ashley Park早日痊癒。也許得到眾多支持，她其後很快康復，並投入拍攝《Emily in Paris》第4季。