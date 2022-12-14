Emily in Paris｜Netflix愛情喜劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）第三季將於12月21日在Netflix上線，令一眾粉絲也相當期待！而劇中「Emily」每日穿靚衣服、吃好東西，好好享受人生是不少女生夢寐以求的生活方式，不過，外國就有財務專家分析過，如果現實中真的如Emily般生活，每年分分鐘要負債58萬港元！



Emily in Paris｜Netflix愛情喜劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）第三季將於12月21日在Netflix上線！（《Emily in Paris》劇照）

《Emily in Paris》講述美國芝加哥的年輕女生「Emily」，向來嚮往法國巴黎的生活，在一個機緣巧合的機會下可到巴黎工作，除了會講述Emily在職場及愛情上遇到的挑戰，亦會從衣著及生活習慣中反映出美國、法國兩地文化差異，劇情有趣緊湊，過去播出的2季也成功吸引了不少女生追看，並十分期待第3季的播出。

Emily in Paris｜《Emily in Paris》講述美國芝加哥的年輕女生「Emily」，向來嚮往法國巴黎的生活，在一個機緣巧合的機會下可到巴黎工作，除了會講述Emily在職場及愛情上遇到的挑戰！（《Emily in Paris》劇照）

除了有趣劇情，Emily 在劇中的穿搭與生活方式也惹女生羡慕！Emily 每天穿上不同名牌子的衣物、到高級餐廳進餐，生活頗為奢華，但作為一位市場策劃員，月薪僅得約3萬港元，究竟怎樣能負擔起這樣的奢華生活呢？根據外國媒體《每日郵報》報道，有財務專家分析了 Emily 的收入與開支！

Emily in Paris｜根據外國媒體《每日郵報》報道，有財務專家分析了 Emily 的收入與開支！（《Emily in Paris》劇照）

在日常開支之中，Emily 花得最多金錢應該是她的衣櫥，由 Prada 到 Valentino，再到 Christian Louboutin，一身名牌穿搭實在需要昂貴的金錢，單單是在第二季中所穿的 Vassilis Zoulias 黃色外套，一件價值已是 53,987 美元（港幣約42萬），專家估計 Emily 每年在服裝及配飾上的花費高達 76,795 美元（港幣約60萬），平均每月需用5萬港元，已經超出她1個月的薪金了！

Emily in Paris｜在日常開支之中，Emily 花得最多金錢應該是她的衣櫥！（《Emily in Paris》劇照）

Emily in Paris｜專家估計 Emily 每年在服裝及配飾上的花費高達 76,795 美元（港幣約60萬），平均每月需用5萬港元！（《Emily in Paris》劇照）

衣食住行中，「住」也需要花費一大筆金錢，Emily 獨個兒從美國遠赴法國工作，總需要個地方落腳，而她所居住的公寓租金也並不便宜，公寓位於巴黎著名景點萬神殿附近，每年租金估計需要 33,127 美元（港幣約26萬），再加上水電費 2,372 美元（港幣約1.8萬）！

加上Emily平日的消閑社交、吃喝玩樂及車費，專家估計，車費交通2,947美元（港幣約2.2萬）、早餐咖啡228美元（港幣約1,776）、晚餐使費3,239美元（港幣約2.5萬）、夜生活消費1,295美元（港幣約1萬）等等，估計每個月的支出總額將會是10,005美元（港幣約7.8萬），再與月入3,915 美元 （港幣約3萬）比較之下，發現 Emily 每月要負債約 4.8萬港元，1年分分鐘欠債58萬！

Emily in Paris｜專家批Emily式生活不現實，入不敷支每年負債58萬！（《Emily in Paris》劇照）

現實歸現實，戲劇中主角生活雖然惹人羡慕，但是否符合現實就值得再深思！另外，當看到一個人穿上一身名牌時，大家可能會直覺覺得那就是「有錢人」，但根據哈佛研究指出，這些全身名牌的人並非大家想像中有錢，因為真正的有錢人，根本不太在意衣物的品牌。

Emily in Paris｜現實歸現實，戲劇中主角生活雖然惹人羡慕，但是否符合現實就值得再深思！（《Emily in Paris》劇照）

學者指出，那些愛入手名牌的人，很想把自己融入到某名牌子之中，希望籍此證明自己是有錢的！但真正的有錢人並不會單單透過衣著來展現自己富有，因為其與別不同的氣質已經自然流露，所以衣著反而會較隨性吧！

看到這裏，就是叫大家不要再單憑一個人身穿的品牌來判斷他富有與否，但當然每個人都有各自的喜好，也不排除入手名牌也是喜歡該品牌的風格與設計！不過，購物也要適可而止、量力而為，如果買衫買到負債累累，到時就後悔莫及了！