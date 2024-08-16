Emily in Paris｜Lily Collins護膚8大秘訣：妝前妝後必做這一步?

Emily in Paris 4｜經典劇集《Emily in Paris》第4季終於播出！新一季繼續由Lily Collins展開故事，不僅在劇中打造不同時尚形象，現年35歲的她，肌膚依然看來白滑，幾乎不見瑕疵。原來她全靠以下「8大護膚秘訣」，當中有款Lily Collins愛用的化妝水，只售HK$108，卻極為滋潤她的皮膚。



由Lily Collins主演劇集《Emily In Paris》於Netflix上架後，除掀起女生對法式優雅穿搭、妝容的熱烈討論之外，更多人關注的婚後的Lily Collins，比起以往更明艷照人，膚質猶勝從前。

由Lily Collins主演劇集《Emily In Paris》第二季於Netflix上架後，再次掀起女生對法式優雅穿搭、妝容的熱鬧討論。(IG@liiyjcollins)

現年35歲的Lily Collins在2021年9月宣布與導演男友Charlie McDowel結婚，並同步曬出兩人攝於山林中的唯美復古婚照，寫下結婚的喜悅表示：「起初是童話故事，但現在成了我永遠的真實人生。」婚後的Lily Collins，同時醉心事業，專注參與拍攝第二季的《Emily In Paris》。

而劇集《Emily In Paris》第二季上映後，戲中的Lily Collins美貌依舊，精繳的臉孔配上奢華的法式穿搭與妝容，更是突顯她是「現代版柯德莉夏萍」的氣質。但以往的Lily Collins也曾因樣貌、粗壯的眉毛而對自己失去自信，曾經更因過度減肥而患上厭食症，後來走出陰霾的Lily Collins，便向大家娓娓道來那段痛心的經歷。

現年35歲的Lily Collins在2021年9月宣布與導演男友Charlie McDowel結婚。(IG@lilyjcollins)

Emily in Paris 4｜Lily Collins護膚保養1. 注重肌膚防曬

Lily Collins經常需於戶外拍戲，她會塗上防曬來避免膚色出現明顯變化，除了為「連戲」之外，亦可防止紫外線對皮膚造成直接傷害，減少皮膚出現色素沉澱、色斑與皺紋的問題。

Emily in Paris 4｜Lily Collins護膚保養2. 妝前與妝後均會使用化妝水

Lily Collins屬乾性膚質，妝前使用化妝水除讓妝容更為持久，同時為皮膚提供鎖水作用，她平日落妝後亦愛使用無酒精型的Thayers玫瑰化妝水，價錢約為HK$108，對皮膚零刺激外，長期習慣妝前與妝後使用化妝水也可讓皮膚狀態更穩定。

Lily Collins經常需於戶外拍戲，她會塗上防曬來避免膚色出現明顯變化。(IG@liiyjcollins)

Emily in Paris 4｜Lily Collins護膚保養3. 早上起床必飲檸檬水

由於早上醒來容易水腫，因此Lily Collins起床後，都要先用冷水洗面，來煥活肌膚，其後亦會到廚房喝一大杯檸檬水，以促進消化功能，幫助整腸排毒，同時消除水腫。

Emily in Paris 4｜Lily Collins護膚保養4. 卸妝必須要徹底

Lily Collins每天睡前必會確保臉上妝容是徹底卸除，卸妝時她亦愛使用溫和型的去角質洗臉奶，皆因經常化妝會令皮膚角質層變厚，而徹底卸妝亦會減少化妝品色素留在皮膚上，減少膚色出現不均情況。

由於早上醒來容易水腫，因此Lily Collins起床後，都會喝一大杯檸檬水。(IG@liiyjcollins)

Emily in Paris 4｜Lily Collins護膚保養5. 持之以恆的基本護膚步驟

Lily Collins表示自己即使再忙也會做好防曬、卸妝、肌膚保濕與按摩皮膚的步驟，因為想要膚質變好亦不能一步登上，選用再貴的護膚品亦好，也需要持之以恆的基本護膚步驟。

Emily in Paris 4｜Lily Collins護膚保養6. 潤唇膏、護手霜帶在身

注重保濕的Lily Collins，曾在訪問中表示，因工作關係經常說話，故隨身帶備潤唇膏，並間中塗抹。此外，受到外婆影響，她亦會帶身體乳液和護手霜，讓全身肌膚都保持滋潤和舒適感覺。

Lily Collins表示自己即使再忙也會做好防曬、卸妝、肌膚保濕與按摩皮膚的步驟。(IG@liiyjcollins)

Emily in Paris 4｜Lily Collins護膚保養7. 「Clean Eating」的愛好者

Lily Collins表示自己是一位「Clean Eating」的愛好者，即多進食食物的原型，較為天然健康，她盡量減少食用已加工及油炸的食物，更愛好蔬菜與帶有蛋白質的食物。

Emily in Paris 4｜Lily Collins護膚保養8. 保持長期的運動習慣

Lily Collins成長於美國，也令她經常接觸陽光與海灘，因此也養成她愛運動的習慣，如滑浪、行山、騎馬與游泳，而運動有助身體排汗，透過出汗帶走身體不需要的毒素，身體變好，膚質亦隨之而變好。

Lily Collins表示自己是一位「Clean Eating」的愛好者。(IG@liiyjcollins)

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