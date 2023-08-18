UNIQLO聯乘前Chloé、Givenchy創意總監！$199起入手　揭4秋冬趨勢

UNIQLO聯乘系列永遠充滿驚喜！繼與JW Anderson和Hermès前創意總監等合作，今次特別聯乘傳奇設計師Clare Waight Keller，打造全新UNIQLO：C系列，價錢199港元起入手，將於9月15日推出。相信時尚迷都知，Clare Waight Keller過往曾任Chloé和Givenchy的創意總監，亦曾為英國哈里王子愛妻梅根的世紀婚禮，打造出令人讚嘆的婚紗。因此對於這次的合作，不少人都抱有期待。



全新系列取命為UNIQLO：C，除了可解作Clare Waight Keller的字首，「C」字還包含不同的元素，包括好奇心（Curiousity）、交流（Conversation）、城市（City）、清晰（Clarity）、聯（Connection）繫和創意（Creativeity）等，糅合現代和優雅，加上Clare的簡約風格，締造出新時代女性的風格。

UNIQLO聯乘傳奇設計師Clare Waight Keller(圖右)，打造全新UNIQLO：C系列。(UNIQLO提供)

在公開新系列的同時，亦揭示出今個秋冬的4大流行趨勢：

UNIQLO聯乘系列揭秋冬趨勢1.百褶裙回歸！

擅長知性風格的Clare Waight Keller，在這系列注入不少女生元素，如碎花、針織和皺褶等，正式宣布百褶裙強勢回歸，為寂靜的秋冬，帶來層次活力。同時高腰長裙設計，亦能提升視覺上的長腿比例，盡顯優雅漂亮的氣息。

UNIQLO聯乘｜百褶裙強勢回歸！(UNIQLO提供)

UNIQLO聯乘系列揭秋冬趨勢2. 棒球帽打造街頭優雅時尚

在今次的造型照中，最多曝光的單品，便是毛絨質感的棒球帽。以甜美可愛服飾，結合運動元素，打造出甜辣Mix的悠閒感覺，看來舒適自然，並帶有一點俏皮，適合日常穿搭。

UNIQLO聯乘｜在今次的造型照中，最多曝光的單品，便是毛絨質感的棒球帽。(UNIQLO提供)

UNIQLO聯乘系列揭秋冬趨勢3. 大地色調層次穿搭

每逢秋冬都會以大地色系，打造慵懶氛圍，故這次也不例外，更醒目地製出不同質感的單品，讓造型更具立體層次，以減少沉悶和臃腫的感覺。

UNIQLO聯乘｜大地色調層次穿搭 (UNIQLO提供)

UNIQLO聯乘系列揭秋冬趨勢4. 半月形手袋

近期半月形手袋（Hobo）深受不少女生喜愛，容量較小廢包大，亦設多種揹法，而流暢的半月形曲線，更散發出柔和知性的魅力，是非常百搭的一款手袋。

UNIQLO聯乘｜半月形手袋只售$199！(UNIQLO提供)