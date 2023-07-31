UNIQLO詢問度最高單品排行榜！5大夏日必買單品限時減價33折起

UNIQLO向來都是女生喜愛的服飾品牌之一，無論是內衣、T恤，還是功能性服飾都被譽為「性價比高」之選。UNIQLO 日前就公開了今季「 詢問度最高單品 詢問度最高單品 排行榜」，讓一眾女生可以跟著清單入手夏日時尚單品，輕鬆打造日系時尚造型。除此之外，UNIQLO 由即日起至8月3日，正進行期間限定優惠，部分上榜商品都有折扣優惠，低至33折入手！



UNIQLO「 詢問度最高單品 詢問度最高單品 排行榜」（Uniqlo Hong Kong & Macau＠FB）

UNIQLO詢問度最高單品排行榜 TOP 7：男女通用 L.A. EATS UT（短袖 / 印花 T 恤）原價：$149【現價：$99】

購買方法：UNIQLO

UNIQLO 的 UT 印花T恤系列向來大受女生喜愛，品牌推出眾多話題聯名UT，一年四季都容易搭配！這款以「L.A. EATS」為主題的印花T恤，以鮮艷奪目的配色，配合趣味印花圖案，充滿夏日活力感，而且男女適宜，尤其適合與摯愛或閨密一同入手作為情侶裝或閨密裝。

UNIQLO 詢問度最高單品 排行榜 TOP 7：男女通用 L.A. EATS UT（短袖 / 印花 T 恤）原價：$149 現價：$99（Uniqlo Hong Kong & Macau＠FB）

UNIQLO 詢問度最高單品 排行榜 TOP 7：男女通用 L.A. EATS UT（短袖 / 印花 T 恤）原價：$149 現價：$99（Uniqlo 官網）

UNIQLO 詢問度最高單品 排行榜 TOP 6：女裝 彈性 SMART 9 分褲 原價：$299【現價：$249】

購買方法：UNIQLO 官網

UNIQLO 彈性 SMART 9 分褲採用 2WAY 彈性功能物料製成，配合隱藏式腰鬆緊款式，穿起來充滿彈性及相當舒適。褲子剪裁及質料都略帶高質感，無論是搭配日常休閒穿搭或上班正式服也相當合適。

UNIQLO 詢問度最高單品 排行榜 TOP 6：女裝 彈性 SMART 9 分褲 原價：$299 現價：$249（Uniqlo Hong Kong & Macau＠FB）

UNIQLO 詢問度最高單品 排行榜 TOP 6：女裝 彈性 SMART 9 分褲 原價：$299 現價：$249（Uniqlo 官網）

UNIQLO 詢問度最高單品 排行榜 TOP 4：女裝 U 圓領 T 恤 [短袖] 原價：$99【現價：$79】

購買方法：UNIQLO 官網

UNIQLO 皇牌 T 恤，多種剪裁﹑物料與顏色可供挑選，純色設計簡約百搭，適合用作搭配不同夏日時尚造型，作為內搭或單穿也可以，搭配成隨性風格或上班打扮都無問題，難怪大受女生歡迎。大家也趕快趁著期間限定優惠，入手幾件吧。

UNIQLO 詢問度最高單品 排行榜 TOP 4：女裝 U 圓領 T 恤 [短袖] 原價：$99 現價：$79（Uniqlo Hong Kong & Macau＠FB）

UNIQLO 詢問度最高單品 排行榜 TOP 4：女裝 U 圓領 T 恤 [短袖] 原價：$99 現價：$79（Uniqlo 官網）

UNIQLO 詢問度最高單品 排行榜 TOP 2：女裝 麻質混紡打褶寛版長褲 原價：$299【現價：$99】

購買方法：UNIQLO 官網

這款寛版長褲採用亞麻清涼感及嫘縈垂墜感的物料製成，穿起來清涼舒適，而且不失高雅感，是潮流感與舒適度兼備的褲款，搭配正式上班造型也絕對沒問題，簡直是女生夏日衣櫥中的必備單品。

UNIQLO 詢問度最高單品 排行榜 TOP 2：女裝 麻質混紡打褶寛版長褲 原價：$299 現價：$99（Uniqlo Hong Kong & Macau＠FB）

UNIQLO 詢問度最高單品 排行榜 TOP 2：女裝 麻質混紡打褶寛版長褲 原價：$299 現價：$99（Uniqlo 官網）

UNIQLO 詢問度最高單品 排行榜 TOP 1：女裝 網紋短版針織外套 [長袖] 原價：$199【現價：$149】

購買方法：UNIQLO 官網

網紋針織成為了今個夏日的一大時尚元素，編織設計有助打造時尚層次感，加上網紋質地具清涼、透膚感，在炎夏穿著也透氣不侷促。針織外套採用短版剪裁，有助塑造更好看兜為身形線條，可作外套穿著之餘，也可扣上鈕扣，當作上衣穿著，多變的穿法，有助塑造不同時尚造型。

UNIQLO 詢問度最高單品 排行榜 TOP 1：女裝 網紋短版針織外套 [長袖] 原價：$199 現價：$149（Uniqlo Hong Kong & Macau＠FB）