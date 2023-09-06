UNIQLO最百搭單品Top 5　梨形身材、蘿蔔腿大推落地褲　視覺減5kg

日系高人氣品牌UNIQLO，主打休閒簡約風設計，兼具舒適、耐穿又好看的三大優勢，成為眾多消費者首選的愛牌之一。



近日一名網友在小紅書上以「UNIQLO搭配率最高的單品」為題發文，瞬間吸引大量粉絲留言討論。

UNIQLO最百搭5大單品，任何人穿都適合不踩雷！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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UNIQLO搭配率最高單品

1. U圓領T恤

首先，第一個被大家公認搭配率最高的單品是女裝U圓領T恤，此系列有非常多色系可做選擇，不管是常見的黑白T或者其他鮮豔的紅黃藍等，都非常適合作為日常搭配，像是白T配黑褲、黑T配白褲，法式風穿搭感馬上就來了，此款引起超多網友共鳴，紛紛表示「U系列每年一件」、「U系列真的很百搭」。

2. 牛仔休閒短褲

牛仔休閒短褲在此名單中也有上榜，材質使用棉與彈性纖維製成，觸感柔軟、質地輕盈，舒適度相當高，再加上版型寬鬆，上身之後顯瘦的效果非常好，而內側帶有抽繩設計，可以根據個人尺寸輕鬆調節大小。此款牛仔休閒短褲一共有四色，夏天簡單搭配小背心、T恤或者短版上衣都可以。

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3. U寬版牛仔褲

採用棉質牛仔布料製成的U寬版牛仔褲，屬於高腰＋直筒版型，除了經典的丹寧色外，另外還有包括黑白灰卡其四色，牛仔褲的穿搭想必不用多做介紹，早已是每個人衣櫃必備的單品之一，此款目前在UNIQLO官網已售罄，可見是品牌的人氣商品，大家下次看到一定要馬上入手。

4. 女裝打褶寬版長褲

官網稱作「打褶寬褲」，其實就是我們常聽見的西裝褲，屬於闊腿、落地版型，對於身材的接受度相當高，像是深受梨形身材、蘿蔔腿困擾的朋友，只要穿上後輕鬆遮臀、遮腿，視覺上直接–5KG，而且褲管中央的壓線設計，還可以有營造長腿的效果，最後此款褲子最大的優勢就是不易起皺，不管是經過水洗後或者久坐擠壓下，表面看上去依舊平整，再也不用擔心站起來後褲子皺成一痕一痕的非常尷尬。

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5. 羅紋背心

小背心絕對是女生夏日必備的單品，此款羅紋背心屬於彈性貼身版型，背心肩帶也是特別設計過的，即使沒有穿著平口內衣，仍可以完美隱藏住普通的內衣肩帶，一共有十個顏色供挑選，可單穿也可做層次搭配，像是外搭一件襯衫、披肩等等，是一款非常百搭的單品。

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