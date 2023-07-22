UNIQLO 5大穿搭配件好物：大熱半月包、Hermès 設計師索繩肩背包

UNIQLO 推薦｜UNIQLO 5大必買穿搭好物！UNIQLO 作為價錢實惠、分店繁多的時裝連鎖店，再加上每季上新速度都帶來不少驚喜，加上質素不俗，大眾間都廣受好評。其實 UNIQLO 除了服飾：男女、童裝服裝、內衣、襪之外，近年亦積極發展配件單品，例如家居單品、帽子、背包等。



網絡上亦有不少回響指 UNIQLO的配件單品十分抵買，網上亦有「UNIQLO 必買排行」、「UNIQLO 穿搭好物」等，一起了解網絡大熱的5款UNIQLO 必買配件吧！

UNIQLO必買推薦：1. 弧形迷你肩背包

購買方法：官網

UNIQLO的第一位必買推介，當然是今年榮獲時裝界權威網站Lyst的熱門單品榜單第一的弧形迷你肩背包。弧形迷你肩背包由輕盈尼龍材質製成，成份當中一半為回收纖維，再配上防潑水加工，不論外出、運動場合或是上班工作都能夠輕易應付到。

UNIQLO必買推薦：1. 弧形迷你肩背包（UNIQLO）

這款大熱的肩背包，網絡上都輕易看到它的足跡，要數它能夠收獲眾人歡心的原因：除了半月色的外形能夠完美接駁了當今潮流文化，而且中性設計，男女適用，再加上價錢合理，能夠以相當實惠價錢入手不同顏色以供搭配。

UNIQLO必買推薦：1. 弧形迷你肩背包（UNIQLO）

UNIQLO必買推薦：2. 女裝 U 索繩肩背包

購買方法：官網

這款外形與弧形迷你肩背包相似，但整體較大的索繩肩背包，其實大有來頭。這款索繩肩背包，是由法國設計師 Christophe Lemaire 的設計團隊所設計，Christophe Lemaire 亦是Hermès的前創意總監，有著如此重要的背景，難怪在網絡上引起不少迴響，在日本UNIQLO官網上亦收獲不同好評：「容量更大」、「好裝實用」等。

UNIQLO必買推薦：2. 女裝 U 索繩肩背包（UNIQLO）

除了有著實力在線的設計團隊，這款肩背包耐用與質感兼備。因著索繩設計，用家可以依據自身的習慣，做出獨一無二的的折疊調整。另外包款的肩帶亦經過多次測評，做出能夠輕鬆調整長短同時不會輕易滑落的肩帶，帶來人性化的使用體驗。

UNIQLO必買推薦：3. 仿皮肩背包

購買方法：官網

半月包的呼聲一直高企，UNIQLO 將大熱的弧形迷你肩背包注入新靈魂，換上高雅的仿皮，將極簡優雅變成今季背包的代名詞。

UNIQLO必買推薦：3. 仿皮肩背包 （UNIQLO）

這款以合成皮革製成的仿皮肩背包，擁有皮革質感的同時耐污、耐刮，比真皮更輕盈、更易於保養。雖然這款仿皮肩背包暫時只在日本、台灣分店開售，若果大家偏愛合成皮革質地，可以考慮入手香港門市的TOTE BAG、手機包款的仿皮肩背包。

UNIQLO必買推薦：4. AIRism 抗 UV 無縫袖套

購買方法：官網

夏天必備的單品，除了穿搭需要的手袋，更是需要物理化曬，以為物體遮蔽直接的紫外線，以抵抗毒舌太陽。這款無縫袖套是戶外運動、户外郊遊、開車朋友們的福音。它以UNIQLO 著名的 AIRism 彈性物料製成，清爽又透氣，就算出汗後亦相當快乾，亦可以阻擋高達90%的紫外線。

UNIQLO必買推薦：4. AIRism 抗 UV 無縫袖套（UNIQLO）

UNIQLO必買推薦：5. 聯乘配件

UNIQLO 不時會推出聯乘系列，例如今年 UNIQLO x Mame Kurogouchi的內衣聯乘、UNIQLO x JW Anderson的學院風服飾，當中每款單品都令人心動不已，能夠以一個平民價錢入手設計師或品牌作品。

UNIQLO必買推薦：5. 聯乘配件（UNIQLO）

而聯乘系列當中的周邊配件，之前推出過的 UNIQLO x KAWS & Peanuts、Takashi Murakami x UNIQLO x Doraemon合作都引來極大反應，開售首先就已經售罄，更曾經陷入嚴重缺貨狀態。另外，UNIQLO x MARNI亦推出過聯乘的HEATTECH 以及絲巾，容易搭配同時富設計感。