16歲怪物新人Haerin接Dior代言！成品牌寵兒4共通點：面相相似？

【Dior代言｜NewJeans】怪物新人NewJeans成員Haerin，宣布成為Dior新任品牌大使。Haerin年僅16歲，便成Dior最年輕的珠寶、時裝及彩妝品牌大使，氣勢絕對不輸他人。相較其他亞洲地區的女星，Dior家族的韓國成員或摰友較多，除了Haerin，還有Jisoo、秀智和金妍兒，當中她們的魅力都有同樣的4個共通點，突顯出Dior女性的個性和風格。



相信每提到韓國女團，除了BLACKPINK，不少人都會想到NewJeans，在去年出道不久後，便接獲多個高級品牌的活動邀請，成員們相繼成為品牌大使，Haerin亦多次傳出會接下Dior代言。今日Dior官方終揭曉，Haerin正式成為家庭一員，同時分享多張宣傳照，展現高雅氣質的氛圍。

【Dior代言｜NewJeans】怪物新人NewJeans成員Haerin，宣布成為Dior新任品牌大使。(品牌提供)

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Dior品牌大使或摰友共通點一：公主般優雅氣質

部分時尚品牌會走個性路線，而Dior素來都是氣質優雅的公主形象，予人文靜和乖巧的女孩感覺，例如Jisoo最新個人單曲中，便穿Dior禮服穿梭歐式建築酒店內，十足現代版的貴族。此外，眾人的穿衣風格相似，都是知性簡約的感覺，透過皺褶、經典或喱士等設計，散發出女性的特質，雖散發高級氣場，同時具有強大的親和力，令人不自覺地喜歡她們的特質。

Dior品牌大使或摰友共通點二：擁有國民級形象

在予人經典美人形象的同時，擁有各自令人留下深刻印象的特質，如秀智便得「國民初戀」的稱號；金妍兒則是花滑女神；而Haerin的貓系長相，也獲得了不少關注，曾在現身機場時，紮上流行的羽毛丸子頭，獲網民大讚可愛，像遊戲機走出來的「現實版春麗」。

【Dior代言｜NewJeans】Haerin的貓系長相，也獲得了不少關注，曾在現身機場時，紮上流行的羽毛丸子頭，獲網民大讚可愛像遊戲機走出來的「現實版春麗」。(O!Oi)

Dior品牌大使或摰友共通點三：典雅精緻小臉

綜觀Haerin、Jisoo、智秀及金妍兒的外貌，她們都擁有輪廓緊緻的小臉，予人淨白無瑕的感覺，加上一雙水靈大眼，就是標準美女的模板。相較鵝蛋臉型，她們一般都是心型臉，顴骨較寬和扁平，使肌膚更帶小孩般的飽滿感覺，加上筆挺的鼻子，提升整體的立體和精緻感覺。

【Dior代言｜NewJeans】綜觀Haerin、Jisoo、智秀及金妍兒的外貌，她們都擁有輪廓緊緻的小臉，予人淨白無瑕的感覺。(Dior & IG@skuukzky & yunakim & sooyaaa__)

Dior品牌大使或摰友共通點四：及腰長秀髮

除了外貌，她們都有把秀麗的黑色長髮，展現出自然典雅的感覺。相較充滿活力和玩味的淺色髮，她們都傾向較深髮色，以呼應水靈的啡色眼珠，使整體看來更有精神和氣質，搭以及腰的長髮，締造出迷人和吸引的魅力。