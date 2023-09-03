假面女郎劇評｜容貌歧視成常態 值得為渣男整容？3圍爐金句引共鳴

假面女郎劇評｜韓劇《假面女郎》登上Netflix榜首，內容討論度高，不僅提到容貌焦慮和整容等議題，更揭開不少社會的黑暗面。在劇集當中，自幼夢想成為演藝人的女主角，因外貌不算出眾，逐漸與目標背道而馳，更遭遇多位渣男無禮相待，最終決定整容，冀重過新生活。我們有時易因別人有意無意的說話，而內心受到傷害，甚至為了更好的生活待遇，開始被容貌焦慮驅使，萌起整容的念頭，不過真心需要為渣男們，而改變自己的容貌嗎？



《假面女郎》講述女主角金貌美，雖然擁有表演天賦，但因單眼皮鳳眼及厭世的表情，讀書時期不僅被同學嘲笑，亦被母親嫌棄。她其後投身社會，當一個平凡的上班族，但仍沒忘卻表演熱誠，晚上則戴上假面具，並打扮性感，於鏡頭前直播跳舞和玩遊戲。在這段期間，她遇見多次渣男，對方都因為是「外貌協會」，而對她做出各種傷心事。而在同時間的多重打撃下，她最終按捺不住，欲向男人報仇，同時決定整容重過新生。

假面女郎｜《假面女郎》女主角金貌美是位平凡的上班族，但晚上則戴上假面具，於鏡頭前直播跳舞和玩遊戲。(IG@netflixkr)

（注意：以下內容含有劇透！）

假面女郎｜屢遇渣男、容貌歧視已成常態？

雖常有人提倡「不必容貌焦慮」的訊息，但對於外貌上的歧視，其實在日常生活上，都不時存在，甚至一句無心的說話，會摧倒最後一根救命草。不少人覺得，樣靚做事較著數，事實上無從辯駁，像是金貌美般，在職場上一直受到男性前輩無視，對方亦常友善對待年輕貌美的同事，兩者之差顯而易見，但她只能啞巴吃黃蓮。

假面女郎｜金貌美遇到看見新上任的上司，便一見鍾情，並沉溺在粉紅泡泡的世界裡。(IG@netflixkr)

假面女郎｜心儀對象是假面渣男？

後來當金貌美遇到看見新上任的上司，便一見鍾情，並沉溺在粉紅泡泡的世界裡，當好在網上談論少女心事，若有人說出與自己幻想不一的話，便會選擇將其踢出群組。她還以為上司大公無私，與同組內的同事不一樣，最後卻親眼目睹已婚的他，與組內年輕的同事偷情。其後上司的事被揭發，正當他失意之際，金貌美遇上醉倒的他，兩人上到時鐘酒店，可是翌日對方卻稱斷片失憶。所謂「酒醉三分醒」，說話真假任誰都知。

假面女郎｜金貌美便不再信男人。(IG@netflixkr)

假面女郎｜談及女性#METOO議題

金貌美亦曾在地鐵，遭人摸屁股，她將對方帶到警局，但對方卻批評她的長相，指不會有人想非禮她。她更相約網上直播的粉絲外出，但對方卻意圖不軌，計劃失敗後更坦白指女貌美很醜，而兩人都爭執期間，卻生出意外，自此金貌美便不再信男人。她甚至殺掉心愛她的男人，並整容成另一人生活。變美後的生活，金貌美得到很多人喜愛，但她身邊圍繞的故事，幾乎不再出現男人。漂亮但不屬於男人，也許就是金貌美向他們的報復。

假面女郎｜值得為男生改變容貌嗎？(IG@netflixkr)

假面女郎｜值得為男生改變容貌嗎？

不少女生會自覺長相不及他人，因而感到自卑，想靠整容來「轉運」。韓國更推出整容節目《Let美人》，邀請不同受外貌困擾的女生，進行由頭至腳的改造，並拍攝她們整容後的際遇轉變。當中不少參與者，都是因為外貌，而被丈夫或男友嫌棄，有的會提出離婚、玩失蹤，甚至家暴和冷暴力，連主持都不禁生氣問道，「為甚麼還要和他生活？」直至參加者整容後，對方態度才180度轉變。

節目後來得到當地不少女性團體抵制，認為內容灌輸否定自我的觀念，而節目組亦回應表示，節目旨出展示參與者透過節目而改變人生，並非重點落在整容手術。雖然各執一詞，但整容過後真的能達到理想的生活嗎？像在《假面女郎》中，金貌美的患難之交金春愛，改變容貌後依然遭受暴力，可見外貌也有行不通的時候。

假面女郎｜金貌美在直播中，回應網民對其樣貌的好奇，「外貌不那麼出眾的人，內在反而更豐富。」(IG@netflixkr)

藝人李美珠曾在另一節目中，表示好友因男友而決定隆胸，片段於社交媒體流傳，有網民亦道出重點，「若然分手，動刀的意義豈不消失？」與其為別人而改變自己，不如問自己為何想要改變？這樣的話，即使那個人不再於面前出現，自己也不會為此感後悔。

正如金貌美在直播中，回應網民對其樣貌的好奇，「外貌不那麼出眾的人，內在反而更豐富，我是這麼想的，那些漂亮帥氣的人，根本不懂受挫的滋味。」只要內心有勇氣接受自己的不足，看來便會更漂亮，散發吸引的光芒，成為一個受大家歡迎的人。

假面女郎｜劇中3大金句引深思

除了故事線索，劇中人物描寫細膩，亦因應角色道出多句引人共嗚的語錄，溫暖每個人受傷的內心。

覺得自己很厲害的人，沒有一個是會替人著想的。 《假面女郎》

假面女郎｜劇中金句1. 覺得自己很厲害的人，沒有一個是會替人著想的。 (IG@netflixkr)

我想保護貌美，對我來說，保護貌美，就像保護我自己。 《假面女郎》

假面女郎｜劇中金句2. 我想保護貌美，對我來說，保護貌美，就像保護我自己。(IG@netflixkr)

我會對孩子說「你長得很好看」，我媽媽從來沒對我說過我很漂亮這種話，不管孩子長得多難看，我都會跟他說「你長得很好看」。 《假面女郎》