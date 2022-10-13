歌聲伴我心｜女權歌被批毀前程？傳奇天后形象堅強、愛情卻是弱點

【歌聲伴我心｜Helen Reddy】20年代女性會以唇膏寓意女權。相隔50年，樂壇傳奇天后Helen Reddy憑歌〈I Am Woman〉，訴出女性心聲，成為當年婦女運動的經典。歌詞「我很堅強，我不屈不撓，我是女人」，簡單勉勵女生確守信念，不要因打撃而感失意。不過，當你練成無堅不摧的狀態，這樣就會沒軟弱的一刻嗎？



【歌聲伴我心｜Helen Reddy】敍述Helen Reddy演藝生涯的電影《歌聲伴我心》今日上映。(《歌聲伴我心》劇照)

敍述Helen Reddy演藝生涯的電影《歌聲伴我心》（I Am Woman），兩年後終在香港上映，於今日（13日）登上戲院銀幕。Helen生於澳洲演藝世家，自小於鎂光照射下成長，同時奠定她其後的愛情觀。電影集中記述其美國發展之路，此前她曾離婚誕女，為養家決定投身演藝，並在當地參賽奪冠，獲得赴美唱片公司錄歌機會。

【歌聲伴我心｜Helen Reddy】Helen Reddy帶萫200美元儲蓄到美國追歌手夢。(《歌聲伴我心》劇照)

女性常被忽視？

志氣滿滿的她，一心以為得到機會，於是攜著女兒、帶著整副200美元積蓄追夢。惜未出道前，已經陪了夫人又折兵，她被告知未能為其出歌，只因當時男子搖滾樂隊當道，而她是個女生。更令人氣憤的是唱片承辦人的一句話，指她要不放棄回鄉，要不嫁男生申請移民。這反映出當時社會對女性的刻板印象，總是被看輕和忽視，令不少當時的女性對自己的性別都感到自卑，以致女權運動慢慢崛起。

【歌聲伴我心｜Helen Reddy】Helen Reddy在美國得不少人支持。(《歌聲伴我心》劇照)

憑歌訴女性心聲

Helen Reddy憑堅毅得不少身邊人支持，更在愛情事業兩得意，嫁給助其事業發展的經理人Jeff Wald，歌曲〈I Am Woman〉更登上美國《Billboard》百大熱門榜首。這首歌的歌詞、節拍雖然簡單，但整體極具感染力，即使看完電影一周後，副歌旋律仍在腦內迴響，就像提醒自己要堅強，並努力迎接每天。因此，她成為當時女權運動的支柱之一，予人個性強勢感覺。

【歌聲伴我心｜Helen Reddy】電影將Helen Reddy塑造成一個執著追夢的堅強女生。(《歌聲伴我心》劇照)

在愛情世界裏「一人計短，二人計長」

電影中，Helen Reddy部分經歷被刪減，將她塑造成一個執著追夢的堅強女生，在愛情方面卻鮮少提到她的軟弱面。由於年輕時與父母聚少離多，常出現爭吵，故她當時決心長大後要成一位「家庭主婦」及「母親」。這或影響她對「男主外、女主內」的依賴，如當她渴望出專輯時，相較主動爭取，她會找老公幫忙聯絡唱片公司，而對簽約及理財的事，她也同樣交給對方處理，從不過問。但她沒想到，這讓她面臨重大挫敗——因Jeff Wald投資失利，以致拖欠巨債，需賣屋套現償還。

我們有時或會因信任，將責任全交託對方。但面對重要的事，如家庭財政等，其實一人計短，二人計長，自己也需參與其中，並得到了解，這樣視野也較全面，不易做錯決定。電影其後提到，Helen Reddy淡出歌唱界，直至女兒在女權運動中，鼓勵母親復出，她才重踏舞台，尋回昔日光采。

【歌聲伴我心｜Helen Reddy】Helen Reddy與Jaff Wald曾有段婚姻。(《歌聲伴我心》劇照)

毒癮還是好勝摧毀了婚姻？

不少人認為，Jeff Wald的毒癮摧毀了婚姻。然而早於兩人相識時，Helen Reddy已知對方吸毒，亦不介意對方因毒品而被公司解僱。兩人感情裂縫其實早已出現，Helen為人聰穎好勝，在與Jeff下棋時，已看出其不退讓的個性。Jeff努力鑽研棋術，後來贏過對方，他指自己在落敗後，因決心想追趕對方而下苦功，最後成功了，而Helen更被這番話打動，答應他的追求。

Jeff Wald曾在訪問中憶述，在〈I Am Woman〉推出前，歌曲曾遭公司總裁極力批評，稱是「垃坡」、「會毀掉她前程」。他聽後憤怒地站上對方枱面，並在上面小便表達不滿。雖得不到公司支持，但他都會找機會讓妻子演唱這歌，支持對方的唱作理念。〈I Am Woman〉反應不錯，Helen一下子躍身成耀星巨星，然而這使兩人地位差距出現懸殊，甚至Jeff無法追及。這是他心中的一根刺、一條導火線，更因記者的一句話而被引爆。

【歌聲伴我心｜Helen Reddy】兩人的磨擦在一次訪問中被引爆。(《歌聲伴我心》劇照)

根據電影，在一次Helen Reddy的訪問結束後，Jeff同時被訪問，內容大意是有關外界指他靠Helen Reddy才擁有現時的富貴。雖Helen有為他辯解，但他的自卑心因此被觸發，更開始以更多的娛樂和毒品麻醉自己。雖不知這事曾否真實發生，但這看出兩人的關係，一直缺乏溝通和關心，會將想法收藏，同時不懂安慰對方，最終致目標方向不同，互不信任對方，最後招致離婚收場。

【歌聲伴我心｜Helen Reddy】Helen Reddy在2017年的美國婦女大遊行中，再次高歌〈I Am Woman〉。(Getty Images)

「我回來時會更強」

有指兩人在離婚後，Jeff動用人脈封殺對方，加上80年代曲風轉變，Helen開始轉向劇場發展。Helen其後再遇愛情，但在兩年後因相處不合再次離婚，而她真正告別樂壇，是在2002年，當時她搬回故鄉修讀臨床催眠治療學位，並指歌喉已不如以往，「對我來說，要重覆唱43次同樣的歌詞，已經不有趣了！」

不過，凡事都有破例，正如歌詞提到，「我回來時會更強，不再是個新手，因你加深了我靈魂的信念。」她在2017年的美國婦女大遊行中，再次高歌〈I Am Woman〉，讓在場女性都得到鼓舞。也許年輕時曾歷許多挫敗，或會被人看輕，但這都是成長的動力，使自己更「強」，而集結身邊女性力量的話，或許更可創出一個個耀眼的里程碑。