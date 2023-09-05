月餅推薦2023｜8大中秋節必試月餅推介：魚子醬口味、最平$59入手

中秋節又到了！月餅這個主角當然不能缺少，每年的中秋前夕在網上不時都看到大家分享各式各樣的月餅，月餅的口味及款式亦推出了不同類型。當然對傳統月餅情有獨鍾的大有人在，亦有不少人都希望嘗試更多新口味，今天《01女生》記者精選多款特式月餅推薦，讓大家一次試到幾款不同款式口味的月餅！



8大必買月餅推薦！口味與顏值兼備

月餅推薦 1. 奇華迪士尼米奇與好友系列燈籠月餅禮盒 HK$268

奇華再度跟迪士尼聯乘，趁著中秋節推出米奇與好友系列燈籠月餅禮盒，一盒共6個裝載著三款迪士尼米奇與好友造型的奶皇月餅，分別是「米奇」頭像及「唐老鴨」足印的「蛋黃奶皇月餅」，以及「鋼牙與大鼻」松果造型「朱古力味香橙乳酪奶皇月餅」，十分可愛！

月餅推薦 1. 奇華迪士尼米奇與好友系列燈籠月餅禮盒 HK$268 (官方提供)

月餅推薦 2. 朗廷酒店迷你奶黃月餅 (六件裝) HK$538

購買方式：KKday｜Klook

朗廷酒店每年推出的月餅都別出心裁，單看月餅包裝已經相當吸睛，今年月餅禮盒設計首次以叢林花園為主題，寓意團圓喜樂，而月餅嚴選上乘食材加以精心調製，盡顯矜貴。

月餅推薦 2. 朗廷酒店迷你奶黃月餅 (六件裝) HK$538 (官方提供)

月餅推薦 3. 香港維港凱悅尚萃酒店 x 北角利強記雞蛋仔月餅 HK$328

購買方式：KKday｜Klook｜Trip.com

香港維港凱悅尚萃酒店今年聯乘北角利強記雞蛋仔推出月餅禮盒，這款獨家月餅口味靈感來自雞蛋仔和格仔餅，配方採用利強記雞蛋仔的原創食譜，每個月餅禮盒包含6個獨立包裝的雞蛋仔口味月餅、2包煉乳和2包花生醬。

月餅推薦 3. 香港維港凱悅尚萃酒店 x 北角利強記雞蛋仔月餅 HK$328 (官方提供)

月餅推薦 4. 酮福堂生酮流心奶黃月餅 HK$248

近年女生越來越注重健康，又擔心長肉又怕不健康，酮福堂這款月餅大家可以放心食用。主打生酮主題的「酮福堂」推出無糖、低碳、零添加的生酮流心奶黃月餅禮盒，其採用美國藍鑽杏仁粉加上菲律賓椰子粉及日本雞蛋製成，絕不含麵粉亦不含麩質，即使是糖尿病或有炎症患者均可安心食用。

月餅推薦 4. 酮福堂生酮流心奶黃月餅 HK$248 (官方提供)

月餅推薦 5. Starbucks 月餅亮光走馬燈禮盒 HK$$368

購買方式：Klook

Starbucks每年推出的月餅禮盒都會令人驚喜，今年以走馬燈設計配上顧客最愛的星巴克咖啡茶飲（焦糖咖啡、焙茶及燕麥奶），炮製出三款全新口味。月餅禮盒由 8月21日至 9 月19日期間於全線香港及澳門星巴克分店換領。

月餅推薦 5. Starbucks 月餅亮光走馬燈禮盒 HK$$368 (官方提供)

月餅推薦 6. Häagen-Dazs™藝‧華麗雪糕月餅 HK$488

購買方式：01網購｜Trip.com｜萬寧

Häagen-Dazs™雪糕月餅一向大受歡迎，除了顏值外，這款月餅一盒6件（焦糖脆餅、呍呢嗱、朱古力、比利時朱古力、芒果、士多啤梨），集合清甜果香及經典雪糕口味，一次滿足到6個願望。

月餅推薦 6. Häagen-Dazs™藝‧華麗雪糕月餅 HK$488 (官方提供)

月餅推薦 7. Royal Caviar Club 皇籽滙魚子醬月餅 HK$580

購買方式：Klook

Royal Caviar Club早於2020年推出全球首創「魚子醬月餅」，自推出後大獲好評，今年再度推出全新配搭的「魚子醬月餅系列」，外層採用了法國的濃黑巧克力及白巧克力作為脆皮，中間分別配搭了4款不同口味，一盒就能滿足四款不同口感！

月餅推薦 7. Royal Caviar Club 皇籽滙魚子醬月餅 HK$580 (官方提供)

月餅推薦 8. IKEA 迷你四式月餅（4個裝） HK$59

喜歡吃麻糬的女生，絕不能錯過IKEA全新「迷你四式月餅」。IKEA今年中秋推出全新一盒四款的迷你四式月餅，其印有不同的IKEA公仔圖案，造型可愛，而且每款味道可口，餡料包裹軟糯的麻糬，一盒月餅讓人吃出多重滋味口感。

月餅推薦 8. IKEA 迷你四式月餅（4個裝） HK$59 (官方提供)

月餅推薦｜營養師教解油膩2大法

平衡月餅熱量

選擇月餅時需小心留意營養標纖，要以同等食用份量作比較。另需注意脂肪和糖份的含量，每100克月餅，脂肪超過20克、糖份超過15克，便屬高脂高糖食品。最後，節日前後飲食以清淡為原則，並透過減少正餐的肉類和五穀類份量及增加蔬菜類，以平衡月餅的熱量。

月餅推薦2023｜深受大眾歡迎的流心奶皇月餅、奶皇月餅饀料含牛油、椰漿、煉奶、淡忌廉及鹹蛋黃，故飽和脂肪含量頗高，不利於心血管健康。（unsplash）

月餅配茶有講究

月餅屬油膩食物，過量進食容易出現飽滯症狀。茶如：綠茶、烏龍茶、紅茶、普洱茶中所含的茶多酚（Polypenols）不僅有抗氧化功效，更有促進消化的作用，繼而減輕腸胃負擔。且茶類當中的咖啡因和單寧酸，能刺激胃酸分泌，增加消化效率。山楂茶、洛神花茶亦是消滯解膩的茶飲。所以食月餅慶佳節時不妨與茶配搭進食，助緩解飽滯感。