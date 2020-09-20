中秋節又到了，月餅開始出動，但對於減肥為終身事業的女生來說，又是一個艱難時刻，到底食一個月餅會不會增磅？又如何食月餅才能Keep住身材？由營養師為我們一一講解吧。

很多女生在中秋節都是又想食月餅又怕肥。（Thoa Ngo／Unsplash）

每逢節日，都有不少應節的傳統食物，節日過後，便成了增磅之時，到底應節食物，像是中秋節的月餅，都是極高卡路里，而且會阻礙減肥呢？澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）便接受01女生訪問，教大家如何可以在食月餅下，體重安然度過中秋節。

月餅卡路里驚人？奶黃、冰皮、傳統月餅卡路里公開

「食月餅其實都不一定會肥，視乎份量控制！」營養師陳曼婷說道，以100g份量計算，會發現各種月餅熱量相差不大，最多只有約80 - 100卡差異，因此，進食月餅最需要注意的是「份量」。

按圖先看營養師陳曼婷（Ariel）分享的月餅卡路里＝＝＞

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營養師陳曼婷（Ariel）指細心留意便發現，雙黃白蓮蓉月餅及純白蓮蓉月餅的卡路里相差無幾。（Phan Đức／Unsplash）

五仁月餅 最高卡小心中伏

不論是傳統餅店、酒店，還是小店，市面上出現大量新興月餅，如各式各樣的流心紫薯、紅豆、抹茶，以及冰皮月餅口味，陳曼婷指這些月餅相對較傳統月餅較低卡路里：「因為新一代都比較注重健康，每個大概150 - 200卡，少於一平碗白飯。只要搭配得宜，適量進食都可以。」她又提醒，五仁月餅與含蛋黃的蓮蓉月餅是最高卡路里，只要連續每日進食1個五仁月餅或雙黃蓮蓉月餅，10天時間，就會增磅1kg。

營養師陳曼婷（Ariel）最推薦冰皮月餅與迷你奶黃月餅。（mme.yc@instagram）

營養師推薦冰皮月餅 當日早晚餐也應調整？

陳曼婷建議當天要是會食月餅，可從早晚餐入手：早餐可改為輕食，如1個飯團加1包脫脂奶、1份三文治加1杯無糖檸檬茶、1份水果加1杯乳酪等；晚餐方面，則建議「走澱粉」，但可正常食用各種家菜小炒及蔬菜。陳曼婷：「基本上節省出來的卡路里，已經足夠cover（抵銷）1個迷你月餅的熱量。」她補充，近年各大商家留意到香港人愈來愈注重健康，推出的迷你月餅，都是低脂的選擇。

除了市面實體店的月餅外，近期也非常流行幫襯小店，它們的月餅各有特色，按圖看看有甚麼推介＝＝＞

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4款卡路里較低口味 奶黃月餅也有一大優點？

在市面上各式各樣的月餅中，陳曼婷最推薦冰皮月餅與迷你奶黃月餅：「冰皮月餅以糯米製成，而非像傳統月餅使用牛油或豬油，一般卡路里較低之餘，可少量購買，應節又不會造成卡路里負擔。加上冰皮月餅的餡料都是芒果、綠豆蓉、抹茶、榴槤等口味，卡路里比較低；另外，迷你奶黃月餅都是不錯的選擇。雖然佢卡路里及脂肪密度較高，但一般都只有50克或以下，加上食一個已經頗為飽肚，非常方便控制攝取份量。」

陳曼婷又提醒，由於冰皮月餅經過冷藏，可能會引起正在經期女性的不適感，而冰皮月餅用的糯米粉製成，大量食用對腸胃較弱的人仕可能會造成脹氣或消化不良等問題。

澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）（受訪者提供）

健身教練Willa Wong曾分享一些餐廳的卡路里估算，如茶餐廳、five guys、壽司郎等，就連甜品店Gram也有紀錄，按圖看看香港熱門餐廳卡路里＝＝＞