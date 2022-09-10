中秋節2022｜雙黃白蓮蓉月餅未算最肥？營養師教5招精明不胖吃法

中秋節2022｜中秋節又到了！中秋佳節除了一家團圓之外，月餅這個主角當然不能缺少。每年的中秋前夕在網上不時都看到大家分享各式各樣的月餅，隨著時代文化改變，月餅的口味及款式亦推出了不同類型。當然對傳統月餅情有獨鍾的大有人在，亦有不少人都希望嘗試更多新口味，久而久之愈吃愈多。直到中秋過後，就會有不少女生大呻變胖煩惱！



為了讓大家中秋佳節玩得開心、吃得盡興，今天《01女生》記者跟註冊營養師盧君渟 (Sharon)查詢了一些女生會擔憂的問題，讓大家聰明地吃月餅再毋須擔心熱量及卡路里的苦惱，此外營養師亦提供了一些解膩方法，一起來看過究竟吧！

德善健康管理註冊營養師盧君渟 (Sharon) 澳洲註冊營養師 澳洲科廷大學營養治療學碩士 美國俄勒岡州大學營養治療學學士 澳洲營養師協會 (DA) 會員

中秋節2022｜食月餅又肥又滯？ 營養師親授聰明地吃月餅

中秋節2022｜1. 一般市面上月餅 = 日常幾多碗飯？



市面上的月餅種類繁多，由傳統的蛋黃蓮蓉月餅、金腿伍仁月餅至新式的奶皇月餅、流心奶皇月餅、冰皮月餅、雪糕月餅和純素月餅等。在眾多款式的月餅之中，雙黃白蓮蓉月餅和金腿伍仁月餅的熱量最高，以每個約185克計算，前者的熱量接近800卡路里，後者則近1,000卡路里，大約等於4及5碗飯的熱量。

中秋節2022｜在眾多款式的月餅之中，雙黃白蓮蓉月餅和金腿伍仁月餅的熱量最高。（unsplash@hdhuong233）

相比傳統月餅，迷你版本的冰皮月餅、奶皇月餅、流心奶皇月餅和純素月餅的熱量較低，一個約重30-55克，熱量介乎150-200卡路里不等，相當於0.8-1碗飯。雪糕月餅的熱量亦不容輕視，以一個180克的朱古力雪糕月餅為例，含有大概700卡路里，熱量等同3.5碗飯。

中秋節2022｜2. 進食前注意其熱量、脂肪、糖份



在品嚐月餅前，要注意其熱量、脂肪、糖份和鈉質含量外，更重要是控制進食份量，自然食得健康又放心。建議一星期進食不多於3次，每次食用¼個傳統月餅或1個迷你月餅為上限。而患有「三高」或減肥人士，食用量則建議減半，即⅛個傳統月餅或½個迷你月餅。無論是傳統或者新式月餅都只可淺嚐而已，多與親戚朋友分享，減少進食份量，少食多滋味。

中秋節2022｜無論是傳統或者新式月餅都只可淺嚐而已，多與親戚朋友分享，減少進食份量，少食多滋味。（unsplash）

在進食月餅後，也應避免與其他高脂肪及高糖份食物一起進食，減少熱量攝取，遠離健康危機。同時，建議配搭蔬菜或水果等的水溶性纖維食物，提供飽肚感之餘，亦可抑制並降低食慾、幫助消化、減慢糖分和阻隔膽固醇吸收。

飲品方面，建議選擇較健康的無糖茶取代汽水、果汁、紙包飲品等高糖飲料，減少糖份攝取，且有消滯作用。雖然飲茶有消滯的效果，但對於消脂減肥並沒有太大幫助，因此注意每次進食量才是首要關鍵，以免熱量超標致肥。

中秋節2022｜3. 月餅營養陷阱



傳統蛋黃蓮蓉月餅的材料包括蓮蓉、鹹蛋黃、糖和油。當中的豬油含極高反式脂肪酸和飽和脂肪酸，攝取過量有機會使血液中的壞膽固醇上升，而反式脂肪更會令「好」膽固醇水平下降，從而增加患上動脈硬化、腦中風、冠心病等的風險。製作蓮蓉餡料仍會添加大量糖和油作調味，令整體熱量上升。每100克含4茶匙油及6茶匙糖，脂肪糖份甚高。還有，鹹蛋黃的鈉質較高，油份亦不少。鈉質過多使體內積聚多餘的水份，加劇水腫情況。

中秋節2022｜傳統蛋黃蓮蓉月餅的材料包括蓮蓉、鹹蛋黃、糖和油。（unsplash）

別以為伍仁月餅一定最健康，其實暗藏脂肪陷阱。即使五仁月餅不含蓮蓉和鹹蛋黃，但在製成饀料過程中加入糖、各種果仁、豬油，甚至金華火腿，每100克有5茶匙油，油份是月餅之冠。

至於冰皮月餅，其外皮以糯米粉、麵粉搓成，相比豬油或牛油餅皮的確較低脂；且饀料以綠豆蓉為主，熱量脂肪比其他種類的月餅低。但是，其體積普遍也較小，易令人不自覺進食過量，更易致肥。部分的冰皮月餅亦會以果醬、朱古力、焦糖、榴槤或忌廉芝士等作饀料，攝取過量脂肪、糖份會增加肥胖、脂肪肝、糖尿病、高膽固醇的機率。每100克的冰皮月餅，平均有2-3茶匙油及4-5茶匙糖，隱含高糖危機。

中秋節2022｜深受大眾歡迎的流心奶皇月餅、奶皇月餅饀料含牛油、椰漿、煉奶、淡忌廉及鹹蛋黃，故飽和脂肪含量頗高，不利於心血管健康。（unsplash）

深受大眾歡迎的流心奶皇月餅、奶皇月餅饀料含牛油、椰漿、煉奶、淡忌廉及鹹蛋黃，故飽和脂肪含量頗高，不利於心血管健康。以同等重量計算（100克），兩者同樣有4茶匙油，與雙黃蓮蓉月餅相若；飽和脂肪含量一樣是12克，足足是每日上限的一半。

中秋節2022｜4. 月餅不吃胖的方法



進食月餅要適可而止，不應當正餐，建議可視為餐與餐之間的小食，每日小食的建議攝取量應限制於200卡路里內，並減少正餐的五榖類和水果份量。忌早上空腹食月餅，令血糖急速上升，導致胰島素大量釋放，血糖因而迅速下降，引起飢餓感而越食越多。

中秋節2022｜4. 月餅不吃胖的方法（unsplash）

選擇月餅時需小心留意營養標纖，要以同等食用份量作比較。另需注意脂肪和糖份的含量，每100克月餅，脂肪超過20克、糖份超過15克，便屬高脂高糖食品。最後，節日前後飲食以清淡為原則，並透過減少正餐的肉類和五穀類份量及增加蔬菜類，以平衡月餅的熱量。

中秋節2022｜5.解膩急救推介

月餅屬油膩食物，過量進食容易出現飽滯症狀。茶如：綠茶、烏龍茶、紅茶、普洱茶中所含的茶多酚（Polypenols）不僅有抗氧化功效，更有促進消化的作用，繼而減輕腸胃負擔。且茶類當中的咖啡因和單寧酸，能刺激胃酸分泌，增加消化效率。山楂茶、洛神花茶亦是消滯解膩的茶飲。所以食月餅慶佳節時不妨與茶配搭進食，助緩解飽滯感。若長時間有飽滯感或其他不適，應盡早求醫。

中秋節2022｜5.解膩急救推介（unsplash）

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