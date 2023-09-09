Disney+9月片單15大推薦《Moving》、《惡中之惡》附限時訂閱優惠

Disney+ 9月必看片單15大推薦！周末又碰上是下雨天，當然是要留在家中追劇、看電影！Disney+香港（Disney Plus) 在9月又有不少新片上架，無論是劇集還是迪士尼高評分電影，都能一一滿足大家，其中就包括：《Moving超異能族》、《小魚仙（The Little Mermaid）》、廖啟智遺作《世上只有爸爸好》、《12日》等，都是最近討論度相當高的劇集或電影，最適合在假日觀影，渡過休閑的一天！



Disney+ 9月片單推薦1. 韓國劇集《Moving超異能族》9月20日結局篇上架

《Moving超異能族》是Disney+的原創韓國劇集，自上架就一直備受好評，將於9月20日迎來結局篇，讓劇迷們相當期待！劇集改編自韓國漫畫家姜草創作的同名網絡漫畫，故事講述幾位前國家安全組織的超異能人，為保護同樣擁有超能力的下一代免受傷害將能力隱藏起來的故事，隨著劇情發展這群超異能人，再次不得不使用超能力守護心愛的人。《Moving超異能族》是由 柳承龍、韓孝周、趙寅成等人傾力演出，光是演員陣容就讓人想追看。

Disney+ 9月片單推薦1. 韓國劇集《Moving超異能族》9月20日結局篇上架（IG@disneyplushk）

Disney+ 9月片單推薦2. 迪士尼真人電影《小魚仙（The Little Mermaid）》 9月6日上架

《小魚仙（The Little Mermaid）》自在大銀幕上映，就一直極具討論度，近日正式登上Disney+！《小魚仙》講述美麗、反叛的人魚艾莉奧（Halle Bailey飾），為了所愛的艾力王子（Jonah Hauer-King飾），不惜賭上一切與邪惡海洋女巫烏蘇拉（Melissa McCarthy飾）進行「魔鬼的交易」以換取在陸地生活，以至自己的生命和父王的王位也笈笈可危。電影除了全新演繹經典迪士尼公主童話故事外，還結合了美妙的音樂，很適合在假日觀影。

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Disney+ 9月片單推薦3. 廖啟智電影遺作《世上只有爸爸好》 9月2日上架

《世上只有爸爸好》是廖啟智（智叔）的遺作之一，在今年5月時於電影院上映，近日在Disney+上架，大家又可以重溫了！廖啟智飾演不擅與兒子溝通的父親全叔，為養家每日奔馳，一次與獨子聰仔（趙善恆 飾）吵架，兒子憤然離家，全叔更說：「走了就永不要回來。」不料，聰仔不幸遇上車禍身亡。醫院器官捐贈主任得悉聰仔生前登記了器官捐贈，全叔強忍悲痛，完成聰仔遺願。劇情非常感人！

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Disney+ 9月片單推薦4. 韓國劇集《惡中之惡》 9月27日上架

《惡中之惡》相信又一部會成為熱門的話題劇集！由韓流男神兼著名動作演員池昌旭、出演《魷魚遊戲》爆紅的魏河俊於劇中鬥智鬥勇，展開一場驚心動魄的雙雄對決。劇情講述90年代的韓國首爾，有一款名叫「江南水晶」的新興毒品於夜場流行，鄉村警察朴俊末（池昌旭 飾）被招募成為臥底在任務進行期間，朴俊末被迫對所有人保密，卻驚訝地發現同樣身為警察的妻子與邪惡勢力的核心首腦有著神秘的過去。在「無間道」的危險遊戲之中盡顯人性善惡、權力欲望的黑暗。

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Disney+ 9月片單推薦5. 韓國劇集《漢江刑警》 9月13日上架

《漢江刑警》由權相佑和金熙元再度合作出演，默契十足，笑點相當的一套劇集！劇情講述當火爆急燥刑警遇上懶懶閒拍檔，反差的性格及不依常規的處事方法令他們合作起來引發無盡笑彈！但是，一場大型的犯罪陰謀逐步逼近，這對刑警孖寶漸漸陷入危機，在緊張劇情中又充滿爆笑場面，是一套很輕鬆的劇集！

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Disney+ 9月片單推薦6. 台灣電影《速命道》 9月16日上架

台灣電影《速命道》由台灣人氣Rapper瘦子E.SO主演，還有劉德華、林嘉欣客串，演員陣容強勁！劇情講述開救護車的小樂(瘦子E.SO飾) 曾是最佳賽車手，哥哥阿杰在與他比試時身亡，令他自暴自棄。遇見女醫生慧慧(Ella陳嘉樺 飾)後，他成為救護車司機，誓要用速度救人。然而神秘跑車「地獄貓」的主人現身，被他挑戰的賽車手必然喪命，是以生命作為代價的地下賽車。

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Disney+ 9月片單推薦7. 香港電影《12日》 9月9日上架

《12日》由剛宣布開演唱會的鄧麗欣，和好戲之人馬志威主演，而電影《12日》重鑄了20年前經典愛情電影《12夜》。電影講述拍拖一段時間的Jeannie與Simon，為了組織二人的私人空間，決定結婚展開新的生活。然而，結婚生活開始，他們二人卻漸漸覺得各自活在自己的空間裡，Simon忙於工作，Jeanie則經常孤獨一人，漸漸對Simon感到陌生。他們決定分開，三年後再次相見，是過去感情的消逝，還是再度復合？電影道盡婚姻不同時期凡的錯落與唏噓。

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▼▼▼【按圖看】更多Disney+ 9月片單推薦｜包括Marvel Studios《我是樹人》(第二季) 、《阿斯達年代記：阿拉姆恩之劍》、《做工的人電影版》等等，無論是輕鬆搞笑的，還是劇情緊湊的劇集或電影，都能在9月片單推薦中找到！【按圖看】▼▼▼

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