沒落王室公主翻身成名牌寵兒！歐洲最時尚臉孔、曾與哈里傳緋聞

不少王室成員都喜歡與時尚拉上關係，除了已故戴安娜王妃姪女Kitty Spencer，希臘公主Olympia（Princess Maria-Olympia）更被譽為「歐洲最時尚臉孔」，得到各大高級品牌的青睞，最近更為珠寶品牌BVLGARI拍攝造型照，展現出高雅大方的氛圍。王室成員自小享受不少風光，然而Olympia生於沒落王朝裡，甚至被流放國外定居，但她依然表現優雅，靠自己奮鬥闖出名堂。



希臘公主Olympia最近為珠寶品牌BVLGARI拍攝造型照。(IG@bulgari)

末代君王長孫女、希臘公主不會說希臘文？

在最新的BVLGARI廣告中，可見一位金髮女生，捧著最新的Roma手袋，展現自然優雅的陽光氣息。這位漂亮迷人的女生，便是希臘公主Olympia，為末代君王康斯坦丁二世的長孫女，承襲母親的美貌，擁有大眼高鼻，輪廓精緻。由於自幼王室流亡海外，因此Olympia都在美國紐約和英國倫敦長大，有趣的是她曾在專訪透露，自己不會說希臘文，但很愛希臘這國家。

腓臘親王是教父！曾與哈里傳緋聞

雖然是希臘王室，但Olympia與英王查理斯一家關係很好，這是因為查理斯父親腓臘親王原為希臘王室成員，更是Olympia的「教父」。因此在定居倫敦時，兩家人經常聚在一起，查理斯更曾與Olympia一起欣賞倫敦《史瑞克》音樂劇的演出。Olympia亦曾在學生時期，被傳與當時31歲的哈里王子「共墮愛河」，並計劃在復活節時到瑞士滑雪度假。不過消息傳出後，有王室消息人士很快便否認緋聞，更稱兩人是遠房親戚。

Olympia公主承襲母親的美貌，擁有大眼高鼻，輪廓精緻。(IG@olympiagreece)

因母親背景培養時尚興趣？

提到Olympia的話，不得不提其母親，為國際免稅店DFS創辦人Robert Warren Miller的女兒，因此不時帶年輕的Olympia走遍時裝騷，培養她對時尚的興趣。Olympia在大學時修讀戲劇、藝術歷史、平面設計和攝影，並曾為多本英國雜誌擔任模特兒，被視為王室新星。近年她亦深受高級時尚品牌的喜愛，為Dolce & Gabbana在米蘭時裝周中擔任模特兒，更多次為Louis Vuitton拍攝新袋形象照，成為品牌摯友。現時她更為珠寶品牌BVLGARI拍攝廣告，展現出更多面的自己。