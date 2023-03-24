約旦王室嫁女｜中東公主嫁紐約金融才俊　擺脫政治婚姻嫁給了愛情

從校園到婚姻，婚禮簡約而溫馨。這段時間，約旦王室喜訊不斷，先是王儲侯賽因（The Crown Prince of Jordan）訂婚，接著便是伊曼公主（Princess Iman bint Abdullah）出嫁。



今年27歲的伊曼公主是家中長女，也是第一個結婚的孩子。她的媽媽約旦王后拉尼婭（Queen Rania），被譽為「阿拉伯世界的戴安娜」，還當選過世界最美女性。伊曼中學是在本國私立高中安曼國際學院讀的，隨後又出國深造。 ‍‍‍‍‍‍‍‍‍她和人們傳統認知中久在深閨的中東公主不一樣，從小擅長馬術，曾騎著一匹名叫Saqir的小馬參加中東錦標賽，還獲得第二名的好成績。

新郎賈米爾（Jameel Alexander Thermiotis）比她大2歲，是紐約一家金融風投公司的創始人，雖說不是王室出身，但家境殷實。兩人相識於校園，愛情長跑多年。作為中東地區的公主，伊曼可以自由戀愛，並在全民見證下嫁給愛情，可以說是很難得了。

約旦國家電視台對伊曼公主婚禮進行了直播，婚禮現場溫馨感人。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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01 身穿迪奧高定婚紗 簡約又不失華貴

伊曼公主和賈米爾的婚禮，安排在貝特烏爾敦宮，這是約旦首都安曼以西的一座皇室別苑。屋內貼著百合和其他圖案，用鮮花佈置，顯得生機勃勃。婚禮伊始，伊曼公主挽著哥哥侯賽因的手款款進場。她身穿Dior白色高定婚紗，袖口用蕾絲點綴，剪裁精緻簡約。這種高領、長袖的造型，看似有些保守，但比較符合當地傳統。走過花叢時，頭上的白色頭紗隨風飄揚，浪漫感十足，Chaumet鑽石王冠襯得她整個人閃閃發光。

在屋子中央，頭髮花白的國王早已等候多時，和女兒緊緊擁抱在一起。接著，宮廷牧師念起經文，新人交換戒指。他們還鄭重簽下婚書，許下對未來的承諾。流程結束後，兩人牽著手穿過人群，走進宴會廳。慶樂響起，工作人員遞上長劍，他們一起切開6層高的蛋糕。一顰一笑間，皆是愛意。

婚禮尾聲，王室成員站在一起合影。現場女士盛裝出席，衣服色彩鮮豔，幾乎和歐洲皇室婚禮沒什麼區別，打破了穿罩衫戴頭巾的刻板形象。整場婚禮奢華而溫馨，把約旦傳統和西式風格很好地結合起來。一家人開開心心聚在一起，給予真心相愛的新人最簡單也最真摯的祝福。

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02 中東最幸福的公主 被全家人花式寵愛

這麼多中東王室，像約旦王室這樣暖心的婚禮並不常見。有些公主為了家族利益出嫁，也有的公主在婚禮中不被允許露臉。伊曼公主的這場婚姻，得到了全家人的祝福。婚禮現場，媽媽拉尼婭王后和女兒一樣穿了Dior禮服裙，手裡拿的包上刻著「我的伊曼」。看到女兒的頭紗垂到地上，拉尼婭王后細心地幫她提起。小小的舉動，足以看出她對女兒的關懷。女兒走過時，她悄悄拭淚，一臉不捨。

拉尼婭王后一路從難民到王后，本身經歷就很傳奇。她出生在巴勒斯坦一個醫生家庭，這裡因為戰爭滿目瘡痍。一家人逃亡科威特，後來又搬到約旦。一次活動中，她邂逅了王子阿卜拉杜。兩人一見鍾情，相識5個月就閃婚，30年來恩愛如初，育有4個孩子。

伊曼公主是在父母的疼愛中長大的，媽媽給她做了很好的榜樣，爸爸也很寵孩子們。在一張廣為流傳的照片中，國王一個人扛起3個孩子，笑得合不攏嘴。他絲毫不嫌棄地親吻伊曼的小腳丫，妥妥「女兒奴」。

伊曼10歲時，就跟媽媽一起去日本訪談，試穿和服。14歲時，參加瑞典王儲維多利亞的婚禮。還在父母的帶領下，去巴黎走過紅毯。長大後的伊曼跟爸爸摟著肩膀，就像是「好哥們」。婚禮現場，一家人還是大方親吻，幸福美滿。平時，他們一家的日常穿著都不那麼中東，私下經常穿衛衣、T恤，怎麼舒服怎麼來。

約旦是中東相對開放的國家，穿戴方面的條條框框比較少。在這樣的環境中長大，伊曼活得自信而灑脫，因而被稱為「中東最幸福的公主」。就在伊曼結婚前幾天，拉尼婭王后還特意為她辦了場「指甲花之夜」告別單身派對。在派對上，她親自為女兒戴上一條有著金色刺繡的Bruce Oldfield腰帶。這條腰帶是她自己30年前結婚時用過的，如今送給女兒，象徵著愛的傳承。

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03 神秘的金融才俊 為人謙和低調

很多人好奇，能娶到公主的賈米爾，到底是什麼背景。他為人低調，甚至有些神秘，公開資料不多。當他和伊曼公主訂婚的消息爆出後，就連一些王室成員都驚訝不已。兩人的保密工作，做得相當到位。

他們是在華盛頓喬治敦大學相識的，在校園就開始秘密交往。戀愛期間，伊曼轉學到紐約帕森斯設計學院，兩人還異地了一段時間。賈米爾為了迎娶公主，甚至改了信仰，還把本名Jimmy改成源於阿拉伯語的賈米爾。

他來自委內瑞拉一個希臘裔大家族，祖父是當地富翁，拿下了Dior南美特許經營權。雖然家境殷實，可他並沒有坐享其成。大學畢業後，就和朋友創立了一家名為Outbound Ventures LLC的科技風投公司，年獲利超百萬美元。他的父母也出現在婚禮現場，不過同樣內斂。官方發布的照片中，甚至沒有他們的正面照。

話說回來，約旦王室在找另一半上，並不拘泥於家族利益，而是會尊重孩子們自己的想法。伊曼的哥哥侯賽因王儲，今年6月也要舉行婚禮了。他的未婚妻拉吉瓦出身於有權有錢的沙特部落，是一名專業建築師，氣質過人。兩人在妹妹的婚禮現場不時耳語，舉手投足間無比親暱。他們的婚禮將是什麼樣的呢？令人期待。