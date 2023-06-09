宋慧喬出席活動獲讚似王室成員！私下支持小眾品牌：同款袋只$194

宋慧喬｜韓國女神宋慧喬日前出席珠寶品牌Chaumet的法國巴黎活動，以性感晚裝配襯閃耀耳環和頸鏈，展現出優雅貴氣。她更與新生代男神車銀優合照，捕獲不少鏡頭，而網民亦不禁大讚像王室姐弟，畫面令人看得陶醉。宋慧喬多年來形象高雅，私下其實也愛小眾品牌，展現出親切貼地的一面，以下盤點其中5個品牌，入手同款手袋只需32,000韓圜（約194港元）！



宋慧喬｜宋慧喬日前出席珠寶品牌Chaumet的法國巴黎活動，與新生代男神車銀優合照。(IG@kyo1122)

宋慧喬小眾品牌1. avouavou性感皺褶晚裝

宋慧喬優雅現身Chaumet珠寶活動，並佩戴繁花造型頸鏈，映襯出美艷的氣質。宋慧喬同時支持韓國本土品牌，選擇以avouavou的白色性感皺褶晚裝出席活動，獲得不少讚賞。其實她早在話題劇《黑暗榮耀》時，已穿品牌服飾拍攝，其後在百賞藝術大賞封視后，身上戰衣也是來自這品牌。除了宋慧喬，不少女星也曾穿品牌服飾，包括林智妍、韓韶禧及河智苑等。

宋慧喬｜宋慧喬選擇以韓國品牌avouavou的白色性感皺褶晚裝出席活動。(IG@kyo1122)

宋慧喬小眾品牌2. 韓國品牌emis大袋

相較鏡頭常見的貴氣形象，宋慧喬日常傾向簡約舒適，經常都會支持小眾品牌或快時尚，展示貼地親切的一面。在她飛往法國活動之前，以悠閒服飾和珠寶，作為低調優雅的機場時尚。她亦選擇黑白格大袋，款式來自emis的設計，價錢僅為32,000韓圜（約194港元）。這款袋宋慧喬不止揹一次，容量較大較方便，難怪是她的愛用袋之一。

宋慧喬｜宋慧喬飛往法國活動之前，選擇黑白格emis大袋作機場時尚。(Chaumet提供)

宋慧喬小眾品牌3. cos藍白直間恤衫裙

在這次的法國旅途中，宋慧喬與Chaumet全球公關總監Coisy Eloïse見面時，所穿的藍白直間恤衫裙為瑞士時尚品牌cos，以極簡美學設計見稱。她選擇將恤衫裙當成外套，略為過大的剪裁，展現出隨性的法式時尚，配襯啡色皮靴更添典雅型格。品牌價格較為親民，這款約為99美元（約776港元），而且容易襯搭，非常值得入手。

宋慧喬｜宋慧喬與Chaumet全球公關總監Coisy Eloïse見面時，所穿的藍白直間恤衫裙為瑞士時尚品牌cos，以極簡美學設計見稱。(IG@eloisecoisy)

宋慧喬小眾品牌4. LAP黃色雛菊連身裙

早前宋慧喬曾在社交媒體，分享與愛犬Ruby的日常玩樂照，可見她穿上黃色雛菊連身裙，搭襯白色Fendi涼鞋及Vetements貨車帽，展現出清涼的夏日悠閒氛圍。連身裙來自韓國品牌LAP，下襬設有魚尾設計，加上輕薄舒適質料，予人活力感覺，而且價錢較為親民，僅為69,000韓圜（約418港元）。

宋慧喬｜宋慧喬穿上韓國品牌LAP的黃色雛菊連身裙。(IG@kyo1122)

宋慧喬小眾品牌5. Jean Paul Clarisse耳環

宋慧喬在拍攝劇集《現正分手中》中，因佩戴韓國首飾品牌Jean Paul Clarisse的耳環，而掀起一股搶購熱潮。耳環採用金屬雙環設計，感覺低調優雅得來，極具特色，而且價錢較為親民，為145,000韓圜（約879港元），難怪因而大受歡迎。

宋慧喬｜宋慧喬在拍攝劇集《現正分手中》中，因佩戴韓國首飾品牌Jean Paul Clarisse的耳環，而掀起一股搶購熱潮。(《現在分手中》劇照)

宋慧喬小眾品牌6. Marge Sher Wood背囊

每次劇集播出時，宋慧喬所用的首飾或手袋，都吸引不少人注意。其中她拍攝《黑暗榮耀》時，罕有地揹背囊，展現出悠閒運動時尚。背囊來自韓國小眾品牌Marge Sher Wood，使用黑色絨面設計，更添優雅舒適感覺，而且容易襯搭。手袋價錢為369,000韓圜（約2,238港元），喜歡的話不妨趁韓國旅遊時入手。

宋慧喬｜拍攝《黑暗榮耀》時，罕有地揹韓國小眾品牌Marge Sher Wood背囊，展現出悠閒運動時尚。(《黑暗榮耀》劇照)

宋慧喬小眾品牌7. Zara白色西裝外套

此外，宋慧喬曾在拍攝口罩廣告時，以簡潔的白色西裝外套，搭襯白T恤和牛仔褲，展現悠閒型格時尚。這件修身顯線條的外套，原來是Zara的款式，售價僅為69.9美元（約548港元）。