Francfranc｜迪士尼惡人新品 香薰蠟燭細節滿分 反派首飾盒必入手

Francfranc|隨著萬聖節的氣氛日漸濃厚,迪士尼一眾惡人亦開始現身。反派惡人們總是既邪魅又吸晴,迷人得使人為之陶醉,迪士尼眾多惡人:邪惡皇后、紅心女王、黑魔后、庫伊拉、阿Jack等人,你又最愛哪一個?除了入園區感受邪惡氣氛外,更可以透過家品配飾打造出專屬的惡人世界!



來自日本的Francfranc,乘著萬聖節的氣氛推出5大迪士尼女性反派相關的新品,當中包括庫伊拉、烏蘇拉、紅心女王、邪惡皇后以及黑魔后。想擁有她們的話,不妨參考一下以下的新品精選推薦:

Francfranc 迪士尼惡人新品 5大迪士尼女性反派現身(Francfranc)

Francfranc新品推薦:1. 迪士尼反派藝術掛畫 L HK$1,500

購買方法:Francfranc官網

熱愛迪士尼戲劇卡通的女生,一定會對以下畫面有所共嗚,邪惡皇后在白雪公主電影中的經典場面: 「Mirror mirror on the wall, who's the fairest of them all?」以及庫伊拉在101斑點狗電影中的經典場面「FASHION ABOVE ALL. ONE CLASSY DEVIL」,將這些經典場面放置家中,絕對能令你反覆沉迷在惡人的瘋狂魅力當中!

左:迪士尼反派邪惡皇后畫 L HK$1,500 右:迪士尼反派庫伊拉畫 L HK$1,500(Francfranc)

Francfranc新品推薦:2. 迪士尼反派畫 S HK$300

購買方法:Francfranc官網

藝術掛畫需要過多空間,並不能夠收納其中嗎?小蝸居女生可以考慮這個輕盈尺寸,以經典圖畫配合黑白主調,上下剪影設計結合了惡人反派與公主,十分值得收藏,可謂細節滿分!

迪士尼反派梅菲瑟畫HK$300 ,迪士尼反派庫伊拉畫 S HK$300 ,迪士尼反派紅心女王畫 HK$300(Francfranc)

Francfranc新品推薦:3. 迪士尼反派香薰蠟燭 HK$480

購買方法:Francfranc官網

想更加沉醉於迪士尼世界,欣賞卡通戲劇的視覺享受同時身歷其境的話, 不妨入手以迪士尼反派們的世界觀作設計靈感,以相關的香氣呼應香薰蠟燭顏色設計:紅心女王香薰蠟燭以玫瑰茶香氣配以紅色外形、邪惡皇后以蘋果香氣配以寶藍色外形、烏蘇拉以深黑醋栗香氣配以紫黑色外形、庫伊拉以煙燻琥珀配以黑白色;黑魔后以木香與黑綠色打造神秘感。

左:迪士尼反派紅心女王香薰蠟燭 HK$480 右:迪士尼反派烏蘇拉香薰蠟燭 HK$480(Francfranc)

Francfranc新品推薦:4. 迪士尼反派室內香薰噴霧 HK$380

購買方法:Francfranc官網

擔心香薰蠟燭會被家中小毛孩推倒或其他家庭成員嫌棄的話,香薰噴霧會是一個其之平衡的選擇,既可以感受到反派魅力,香氣亦較為低調、沉實,就像反派們耐心靜待他們的計劃與舞台般。

左:迪士尼反派邪惡皇后室內香薰噴霧 HK$380 右:迪士尼反派梅菲瑟室內香薰噴霧 HK$380 (Francfranc)

Francfranc新品推薦:5. 迪士尼反派化妝收納袋 HK$280

購買方法:Francfranc官網

這套迪士尼反派化妝收納袋,容量十足之餘,每個細節都用上角色相關元素的布料和刺繡裝飾設計,作為迪士尼反派迷的你,真的沒有不入手的理由!

左:迪士尼反派庫伊拉化妝收納袋 HK$280 右:迪士尼反派烏蘇拉化妝收納袋HK$280(Francfranc)

Francfranc新品推薦:6. 迪士尼反派旅行首飾盒

購買方法:Francfranc官網

女生的化妝品、護膚品眾多,想將它們好好收藏的話,首飾盒的角色就顯得份外重要。而Francfranc這次為了各迪士尼反派,推出了大、中、小號的旅行首飾盒,裏裏外外都充滿特色,格隔實用,大家可以因應個人喜好與需要入手。

Francfranc新品推薦:7. 迪士尼反派造型咕𠱸 HK$550

購買方法:Francfranc官網

造型咕𠱸軟冧好摸,加上用途多,作為裝飾、床邊或桌椅倚靠、欖枕都可以,可說是送禮自用佳品。

左:迪士尼反派邪惡皇后造型咕𠱸 右:迪士尼反派紅心女王造型咕𠱸 HK$ 550 HK$ 550(Francfranc)

Francfranc新品推薦:8. 迪士尼反派茶壺 HK$380

購買方法:Francfranc官網

若果偏好生活中增加一點色彩、細節,不過於誇張的女生,這個手工上色的茶壺,只在顏色著色細節上突顯反派特徵就合適不過了。不過要注意的是,這個茶壺不適用於微波爐、焗爐以及洗碗機。

左:迪士尼反派梅菲瑟茶壺 HK$ 380 右:迪士尼反派紅心女王茶壺 HK$ 380 (Francfranc)

▼▼▼【按圖看更多】更多 Francfranc 迪士尼惡人新品▼▼▼