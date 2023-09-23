Francfranc｜迪士尼惡人新品 香薰蠟燭細節滿分 反派首飾盒必入手

Francfranc｜隨著萬聖節的氣氛日漸濃厚，迪士尼一眾惡人亦開始現身。反派惡人們總是既邪魅又吸晴，迷人得使人為之陶醉，迪士尼眾多惡人：邪惡皇后、紅心女王、黑魔后、庫伊拉、阿Jack等人，你又最愛哪一個？除了入園區感受邪惡氣氛外，更可以透過家品配飾打造出專屬的惡人世界！



來自日本的Francfranc，乘著萬聖節的氣氛推出5大迪士尼女性反派相關的新品，當中包括庫伊拉、烏蘇拉、紅心女王、邪惡皇后以及黑魔后。想擁有她們的話，不妨參考一下以下的新品精選推薦：

Francfranc 迪士尼惡人新品 5大迪士尼女性反派現身（Francfranc）

Francfranc新品推薦：1. 迪士尼反派藝術掛畫 L HK$1,500

購買方法：Francfranc官網

熱愛迪士尼戲劇卡通的女生，一定會對以下畫面有所共嗚，邪惡皇后在白雪公主電影中的經典場面: 「Mirror mirror on the wall, who's the fairest of them all?」以及庫伊拉在101斑點狗電影中的經典場面「FASHION ABOVE ALL. ONE CLASSY DEVIL」，將這些經典場面放置家中，絕對能令你反覆沉迷在惡人的瘋狂魅力當中！

左：迪士尼反派邪惡皇后畫 L HK$1,500 右：迪士尼反派庫伊拉畫 L HK$1,500（Francfranc）

Francfranc新品推薦：2. 迪士尼反派畫 S HK$300

購買方法：Francfranc官網

藝術掛畫需要過多空間，並不能夠收納其中嗎？小蝸居女生可以考慮這個輕盈尺寸，以經典圖畫配合黑白主調，上下剪影設計結合了惡人反派與公主，十分值得收藏，可謂細節滿分！

迪士尼反派梅菲瑟畫HK$300 ,迪士尼反派庫伊拉畫 S HK$300 ,迪士尼反派紅心女王畫 HK$300（Francfranc）

Francfranc新品推薦：3. 迪士尼反派香薰蠟燭 HK$480

購買方法：Francfranc官網

想更加沉醉於迪士尼世界，欣賞卡通戲劇的視覺享受同時身歷其境的話， 不妨入手以迪士尼反派們的世界觀作設計靈感，以相關的香氣呼應香薰蠟燭顏色設計：紅心女王香薰蠟燭以玫瑰茶香氣配以紅色外形、邪惡皇后以蘋果香氣配以寶藍色外形、烏蘇拉以深黑醋栗香氣配以紫黑色外形、庫伊拉以煙燻琥珀配以黑白色；黑魔后以木香與黑綠色打造神秘感。

左：迪士尼反派紅心女王香薰蠟燭 HK$480 右：迪士尼反派烏蘇拉香薰蠟燭 HK$480（Francfranc）

Francfranc新品推薦：4. 迪士尼反派室內香薰噴霧 HK$380

購買方法：Francfranc官網

擔心香薰蠟燭會被家中小毛孩推倒或其他家庭成員嫌棄的話，香薰噴霧會是一個其之平衡的選擇，既可以感受到反派魅力，香氣亦較為低調、沉實，就像反派們耐心靜待他們的計劃與舞台般。

左：迪士尼反派邪惡皇后室內香薰噴霧 HK$380 右：迪士尼反派梅菲瑟室內香薰噴霧 HK$380 （Francfranc）

Francfranc新品推薦：5. 迪士尼反派化妝收納袋 HK$280

購買方法：Francfranc官網

這套迪士尼反派化妝收納袋，容量十足之餘，每個細節都用上角色相關元素的布料和刺繡裝飾設計，作為迪士尼反派迷的你，真的沒有不入手的理由！

左：迪士尼反派庫伊拉化妝收納袋 HK$280 右：迪士尼反派烏蘇拉化妝收納袋HK$280（Francfranc）

Francfranc新品推薦：6. 迪士尼反派旅行首飾盒

購買方法：Francfranc官網

女生的化妝品、護膚品眾多，想將它們好好收藏的話，首飾盒的角色就顯得份外重要。而Francfranc這次為了各迪士尼反派，推出了大、中、小號的旅行首飾盒，裏裏外外都充滿特色，格隔實用，大家可以因應個人喜好與需要入手。

Francfranc新品推薦：7. 迪士尼反派造型咕𠱸 HK$550

購買方法：Francfranc官網

造型咕𠱸軟冧好摸，加上用途多，作為裝飾、床邊或桌椅倚靠、欖枕都可以，可說是送禮自用佳品。

左：迪士尼反派邪惡皇后造型咕𠱸 右：迪士尼反派紅心女王造型咕𠱸 HK$ 550 HK$ 550（Francfranc）

Francfranc新品推薦：8. 迪士尼反派茶壺 HK$380

購買方法：Francfranc官網

若果偏好生活中增加一點色彩、細節，不過於誇張的女生，這個手工上色的茶壺，只在顏色著色細節上突顯反派特徵就合適不過了。不過要注意的是，這個茶壺不適用於微波爐、焗爐以及洗碗機。

左：迪士尼反派梅菲瑟茶壺 HK$ 380 右：迪士尼反派紅心女王茶壺 HK$ 380 （Francfranc）

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