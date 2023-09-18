迪士尼萬聖節｜5大打卡位拍出充滿氣氛閨密照＋獨家86折購票優惠

迪士尼萬聖節派對開展了！今年以大反派庫伊拉為主題，與一眾迪士尼反派角色於香港迪士尼樂園大搞全新萬聖派對，日前《01女生》記者就帶大家率先看，這次最不能錯過的7大亮點。其中就有不少充滿萬聖氣氛的打卡點，這次記者就集合了5個必拍的位置，讓大家與閨密一起拍下最邪惡的萬聖節打卡照！現時01空間推出86折優惠搶購迪士尼門票，約定閨密一起入迪士尼參與這場萬聖節派對！



迪士尼萬聖節2023全新惡人派對攻略！7大亮點、獨家86折購票優惠

迪士尼萬聖節打卡位1. 挑選頭箍的合照

到訪迪士尼又怎能少了入手一個可愛的頭箍，適逢萬聖節，迪士尼推出各式各樣的萬聖頭箍，有迪士尼惡人主題頭箍，也有換上迪士尼朋友萬聖節主題的款式。在挑選的過程，也有可以拍下一張張試戴的照片，在迪士尼樂園的商店中拍照的氛圍，完全不輸在美國小鎮大街或其它主題園區，不過要記住不要阻礙其他客人選購商品！

迪士尼萬聖節打卡位2. 展藝館的「惡人大宅舞會」

在入手了心儀的萬聖節頭箍後，可以前往展藝館，那裡會有由庫伊拉唱片騎師於舞會場外舞台打碟，在入場前可與閨密在會場前的黑白頭像牆合影。

迪士尼萬聖節打卡位2. 展藝館的「惡人大宅舞會」（陳葦慈 攝）

進入舞會場內，就有惡絕全場的庫伊拉紅色長裙及周邊的裝飾，沿著地上不停幻變的投影猶如走在時尚天橋，記得要與閨密在上面擺出型格的甫士！

迪士尼萬聖節打卡位2. 展藝館的「惡人大宅舞會」光影時尚天橋打卡（陳葦慈 攝）

除了光影時尚天橋外，在「惡人大宅舞會」中，現場還有多個以迪士尼惡人主題佈置﹐包括《白雪公主》的邪惡皇后、《愛麗絲夢遊仙境》的紅心皇后、《大力士》的凱帝斯、《小魚仙》的烏蘇拉、《睡公主》的黑魔后與《101斑點狗》的庫伊拉。讓大家可以一口氣與多個惡人的經典場面打卡，在打完卡後記得要參與舞會，與多位惡人們一起勁歌熱舞，這個「惡人大宅舞會」絕對是必拍的打卡位！

（陳葦慈 攝）

迪士尼萬聖節打卡位3. 《聖誕夜驚魂》主題佈置的河景餐廳

萬聖節又怎能少了「驚」喜版的阿Jack怪誕大餐，在迪士尼河景餐廳享用精緻的萬聖的主題菜式時，別忘了要拍照打卡！河景餐廳換上了《聖誕夜驚魂》主題的佈置，無論是餐廳門口、餐桌、餐廳佈置等，到處都充滿著萬聖氣氛，最適合與閨密拍出一張張搞怪的照片！

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迪士尼萬聖節打卡位4. 捕捉迪士尼惡人與迪士尼朋友

除了去到各指定主題園區外打卡外，在園區內還有機會捕捉到迪士尼惡人，及換上萬聖節裝束的迪士尼朋友，包括《仙履奇緣》邪惡後母杜明尼夫人及她兩個心腸歹毒的女兒安蒂和狄茜、洛基，以及多位迪士尼惡人，與他們時合照別忘了要露出最「惡」的表情，這樣才能拍出最有節目的照片！

除了迪士尼惡人們外，還有米奇與好友、Duffy與好友都換上萬聖可愛裝扮，以及古靈精怪的史迪仔與女朋友安琪更是首次穿上萬聖節裝束現身，絕對是這次萬聖節必拍之一！

迪士尼萬聖節派對亮點4. 迪士尼萬聖節限定惡人出沒：史迪仔及女友安琪，首次以萬聖節裝束登場（陳葦慈 攝）

迪士尼萬聖節打卡位5. 夜間的美國小鎮大街

記得要留到晚上，當晚上迪士尼各主題園區都亮起燈光，整個氣氛都升級了！雖然晚上拍照不如日間清晰，但更有萬聖節氣圍，不論是與亮起燈的城堡，還是美國小鎮大街前的巨型南瓜，都是很好的打卡位！在這裡有一個打卡小貼士，可以與閨密假裝自拍，再請同行友人拍下，這樣不僅增加拍出好看的照片外，還可以把更多周圍環境拍下，更有萬聖節歡樂氣氛！

Disney Halloween Time 2023 詳情：

活動日期︰2023年9月16日至2023年10月31日

活動地點︰香港迪士尼樂園



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