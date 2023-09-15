迪士尼萬聖節2023全新惡人派對攻略！7大亮點、獨家86折購票優惠

迪士尼萬聖節派對開展了！今年即將會由大反派庫伊拉帶領迪士尼反派角色，聯手佔領了香港迪士尼樂園大搞全新庫伊拉主題萬聖派對，由9月16日至10月31日，除了惡人們外，一眾迪士尼好友們都會換上新裝，舉辦這場最瘋狂、最邪惡的萬聖節派對！

《01女生》記者就帶大家率先看，今年最不能錯過的歌舞匯演、捕捉萬聖節限定的惡人、阿Jack怪誕大餐、限定週邊商品等等，記得要立即收藏這份完整「Disney Halloween Time」攻略！現時01空間推出86折優惠搶購迪士尼門票，讓大家更盡情、更投入這場最邪惡的萬聖節派對！



迪士尼萬聖節派對亮點1. 全新「惡人大宅舞會」

全新「惡人大宅舞會」定必是這次派對中，最不能錯過的歌舞表演！這次由時尚女魔頭庫伊拉，與她的迪士尼惡人朋友，在迪士尼展藝館中舉辦全新「惡人大宅舞會」時尚至惡派對。派出將隨普舞者們登場展開，而庫伊拉會是壓軸登場，演繹原創「惡」曲《Shine》，她的好友邪惡皇后、紅心皇后與凱帝斯，也會逐一惡翻全場。

庫伊拉與惡人好友們，更會隨機邀請來賓一同熱舞，記得要時刻擺出你如名模般的甫士，不僅有機會成為全場焦點，還可記錄下這特別的經歷！

迪士尼萬聖節派對亮點2. 得獎歌舞匯演「惡人 舞動迪士尼」

迪士尼原野劇場也隨著「惡」曲將再次響起，被一眾反派惡人們佔領上演原創歌舞匯演「惡人舞動迪士尼」，將會由《睡公主》的奸角黑魔后為首帶領，《小魚仙》的海女巫烏蘇拉、《公主與青蛙》的巫師霍博士、《美女與野獸》的壞蛋加斯頓、《魔髮奇緣》的嘉芙夫人紛紛登場。一眾迪士尼惡人們載歌載舞，再加上精彩視聽元素、懾人燈光效果與服飾設計，帶領大家感受每位惡人的獨特魅力！

迪士尼萬聖節派對亮點3. 米奇Halloween玩轉大街派對

玩轉大街派對也是每年大家最期待的節目之一，今年迪士尼好友們也換上了全新萬聖節限定裝束，現身美國大街。除了有米奇和好友們換上了經典萬聖節配色裝束外﹐備受大家喜愛的Duffy、ShellieMay、Gelatoni及LinaBell也也換上「南瓜裝」一同現身，可愛模樣讓人感受不到一絲邪惡氣息，只想在大街上融入它們盡情狂歡熱舞！

同場還有驚艷打扮的Vampirina與小公主蘇菲亞再次出巡，和大家一起參與玩轉大街派對。

迪士尼萬聖節派對亮點4. 迪士尼萬聖節限定惡人出沒

除了去到指定地點參與萬聖節派對活動外，在迪士尼園內不同位置更會隨時出現，令人敬畏的迪士尼惡人，及換上萬聖節主題服飾的迪士尼朋友。像是《仙履奇緣》邪惡後母杜明尼夫人及她兩個心腸歹毒的女兒安蒂和狄茜、洛基等，也將在園內隨時現身，露出「憎」面目與大家合照。

除了迪士尼惡人們外，還有換上萬聖節主題服飾的迪士尼朋友，包括米奇與好友、Duffy與好友們及勞蘇，都換上了超可愛的萬聖裝扮，讓人想一一去捕捉！而今年最特別的是古靈精怪的史迪仔及女友安琪，首次以萬聖節裝束登場，絕對是今年萬聖節「好友會面」必拍之一！

迪士尼萬聖節派對亮點5. 「驚」喜版阿Jack怪誕大餐體驗

萬聖節派對又怎能少了美食，今年迪士尼河景餐廳帶來南瓜王阿Jack怪誕大餐，除了有萬聖節美食拼盤、搗蛋系甜品、特飲等聖誕節限定美食外，還有親手炮製科學怪人最愛的迷魂湯。在享用美食期間，阿Jack、莎莉及Oogie Boogie更會隨時現身，與大家超近距離接觸，及即席表演歌舞！

而且迪士尼河景餐廳還換上了以「聖誕夜驚魂」主題的佈置，身在其中享用阿Jack怪誕大餐，及與觀賞精彩表演歌舞，定必是最充滿節日氣氛的體驗！

迪士尼萬聖節派對亮點6. 萬聖節戶外小食亭限定美食

在園區內的戶外小食亭，也推出多款萬聖節主題限定美食，讓大家隨時補充能量，例如：迪士尼朋友造型雪條、庫伊拉為主題的夜光血包特飲、庫伊拉閃閃派對杯配草莓乳酸特飲、甜甜圈等，可愛程度是讓人捨不得吃，所以記得吃之前要拍照打卡！

迪士尼萬聖節派對亮點7. 萬聖節限定週邊商品

在入園前來不及準備萬聖節裝束，也沒關係！在美國大街及各園區的商店，可以選購全新萬聖節主題服裝和配飾，配搭出最吸睛的時尚派對造型！包括迪士尼惡人主題頭箍、惡人服裝、《怪誕城之夜》紋身貼紙、發光頸鍊等，襯出最惡造型！

如果是迪士尼朋友的粉絲，現場也有很多換上萬聖節造型的主題精品，像是肩膀毛公仔、可愛頭箍、玩偶等，輕鬆打造出又萌又時尚的萬聖節造型，讓你在迪士尼萬聖節派對中，拍下一張又一張的打卡照！

Disney Halloween Time 2023 詳情：

活動日期︰2023年9月16日至12023年0月31日

活動地點︰香港迪士尼樂園



01空間獨家購票優惠：

現時01空間推出獨家購票優惠，可以最平86折優惠購買各種類門票。只要輸入優惠碼【DISNEY86】即可享86折優惠。

按此立即預訂門票：01SPACE

1日門票（普通日子）

成人 + 二合一餐券 - $766（原價：$849）

成人（12 - 64 歲） - $598（原價：$639）

兒童（3 - 11 歲） - $445（原價：$475）

長者（65歲或以上） - $100

1日門票（特定日子）

成人 + 二合一餐券 - $829（原價：$909）

成人（12 - 64 歲） - $661（原價：$699）

兒童（3 - 11 歲） - $496（原價：$524）

長者（65歲或以上） - $100

1日門票（特定高峰日子）

成人 + 二合一餐券 - $892（原價：$969）

成人（12 - 64 歲） - $724（原價：$759）

兒童（3 - 11 歲） - $543（原價：$569）

長者（65歲或以上） - $100

▼▼▼按圖看不同門票的適用日子▼▼▼

同場加映其他迪士尼優惠：

【香港迪士尼樂園酒店住宿優惠】包早餐低至98折

立即預訂：01SPACE

【晶荷軒點心套餐】免加一、用01積分半價換購低至$225/位

立即預訂：01SPACE

【華特下午茶】免加一、用01積分半價換購低至$329/2位

立即預訂：01SPACE