迪士尼全新魔雪奇緣世界打卡攻略！4大夢幻影相位：噴泉、城堡

迪士尼以及《魔雪奇緣》電影粉絲，期待以久的迪士尼全新《魔雪奇緣》主題園區—魔雪奇緣世界，即將於11月20日正式開幕！《01女生》記者早前就帶大家率先看了園區內7大不能錯過亮點，當中有不少都是高度還原電影場景，讓人忍不住拍下一張又一張的打卡相，這次就來和大家分享「魔雪奇緣世界」中4大夢幻打卡位﹐等園區開幕後可以約上閨密一起去打卡！



迪士尼魔雪奇緣世界打卡位1. 魔雪奇緣世界夏雪節

迪士尼全新園區—魔雪奇緣世界，是全球首個及最大型的《魔雪奇緣》主題園區，高度真實地還原了《魔雪奇緣》電影系列的場景，當踏足上園區內就猶如走進了安娜和愛莎的家鄉—阿德爾。作為《魔雪奇緣》的忠實粉絲，當然要全新園區前合照，不論是自拍，還是全身照都忘了帶上小白一同合影！

迪士尼魔雪奇緣世界打卡位2. 友誼噴泉

當步入安娜和愛莎的家鄉「阿德爾」，率先會看到友誼噴泉，上面有著由愛莎以冰雪魔法所創作的雪花形狀藝術品，入夜後噴泉更會隨著音樂演化出不同的燈光效果，無論你是在白天還是晚上到阿德爾，都可拍下各種美照。在拍照時，建議與同行閨密一起坐在友誼噴泉的正前或右側方，這樣在拍照時更可把阿德爾小鎮的彩虹色小屋一同拍下，照片色彩和構圖也更豐富夢幻！

迪士尼魔雪奇緣世界打卡位3. 國王橋和阿德爾城堡

要一覽阿德爾的全貌，定是踏上阿德爾王國的中心點——國王橋，能飽覽阿德爾城堡、阿德爾小鎮、阿德爾港和阿德爾森林的湖光山色，以及可眺望到阿德爾的最高點—北山。站在國王橋上除了可以欣賞阿德爾王國的景色，它的每一個位置都能拍到阿德爾不同建築物，其中站在橋的末端，可同時拍到城堡及湖景，很推薦大家與閨密一同到此自照打卡！

迪士尼魔雪奇緣世界打卡位4. 阿德爾小鎮彩虹小屋

在阿德爾王國中，除了友誼噴泉、阿德爾城堡、湖光山色等如電影般場景外，阿德爾小鎮上七彩斑斕的小屋，也相當引人注目！在阿德爾小鎮上，有極光糖果屋、滴答精品店、阿德爾港畔餐廳等等，都是由阿德爾居民經營，而且小屋都是漆上色彩繽紛的顏色，很適合打卡拍照。除了可以是與閨密互動合照外，也可帶上可愛的小白，一同合影！

Disney「魔雪奇緣世界」詳情：

日期︰2023年11月20日開幕

地點︰香港迪士尼樂園



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