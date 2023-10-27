美國女先天缺少左臂逆襲成壘球運動員！曾被父母認為是上天的懲罰

在運動場上奔跑、跳躍的運動員們，從不僅限於四肢健全的人們，但身患缺陷的運動員，就注定了要比其他人付出更多的努力。在美國就有一位女生Katelyn Pavey，她在出生時就缺失左臂，但從小就喜愛運動的她，憑著天賦和堅持不懈的精神，成為了一名出色的壘球運動員。她的故事更受到賞識，被翻拍成電影，為更多的人帶來激勵！



Katelyn Pave先天缺失左臂（IG@katelyn_pavey12）

Katelyn Pave先天缺失左臂

這位美國女生Katelyn Pavey，她的父母是因婚外情而認識，後來還意外懷孕生下她。在出生時Katelyn Pavey才被發現，她是患上罕見的「海豹肢症（phocomelia）」，先天沒有完整的左臂。而Katelyn的缺陷被她的父母曾認為，是因他們犯錯，來自神的懲罰，有一段時間她的父母每當看見她的時候，都被深深的歉疚與羞恥感。

從小就喜歡運動（IG@katelyn_pavey12）

從小就喜歡運動

據Katelyn Pavey的分享，後來她的奶奶認為「上帝是不會失誤的」，一切的安排都自有的用意在，使Katelyn的父母開始積極面對，和用心照顧女兒。在成長過程中，Katelyn的父母發現她很有有運動天賦，在她剛學走路時，當父親把球丟出去後，她就會朝著球的方向跑去把球撿起來。等Katelyn走穩後，她的父親就為她買了一副手套，時常玩傳接球遊戲，為她未來埋下重要基礎。

在學時就展現壘球天賦（IG@katelyn_pavey12）

在學時就展現壘球天賦

Katelyn對傳接球遊戲的熱愛，使她在上中學後就選擇加入壘球隊，在高中時更連續3年被選為隊長，在學時就已經是很有名的壘球明星。後來Katelyn升讀肯塔基基督教大學，成為了印地安納州萊恩斯維爾鎮（Lanesville, Indiana），第一位獲得大學壘球獎學金的全美運動員。

一度險離開球場（IG@katelyn_pavey12）

一度險離開球場

Katelyn的運動生涯也是磨難重重，在她大學一年級的時候，遭遇十字韌帶撕裂，讓她一度有離場球場的險境。後來Katelyn憑著她對疊球的熱愛和堅持不懈的精神，努力復健克服了傷勢，重回熱愛的運動員事業。

將成長故事拍成電影 為無數人帶來鼓勵（IG@katelyn_pavey12）

將成長故事拍成電影 為無數人帶來鼓勵

Katelyn堅毅不屈的故事感動無數人，其中看著Katelyn長大的F印第安納州科里頓第一首都基督教會（First Capital Christian Church in Corydon, Indiana）主任牧師Tyler Sansom，還有一個身份是電影工作者，就希望將Katelyn的成長故事拍成電影。但Katelyn起初並不同意，因為她認為自己與其他人沒有甚麼不同，也沒有特別的故事值得分享。

Katelyn在上月正式步入婚姻。（IG@katelyn_pavey12）

但Tyler花費數年時間說服下，最終Katelyn也同意提議，將自身的故事拍成了後來的電影《I Can》，為不少人帶來鼓勵。而Katelyn現在不僅繼續做熱愛的工作，她也遇到了生命中的另一半，在上月正式步入婚姻。