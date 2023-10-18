95歲日本最歡迎高齡女攝影師！72歲開始學：保持對生活好奇、熱愛

在忙碌的工作間，總會幻想將來退休後，要每日都躺在家裡甚麼都不做，只想好好休息。但亦有人夢想的退休生活是多姿多彩，將年少時因生活而不敢想的﹐一一實現，在日本奶奶西本喜美子（Kimiko Nishimoto），72歲開始學攝影，88歲出攝影集，現在95歲仍在攝影。



72歲高齡學攝影（IG@kimiko_nishimoto）

72歲高齡學攝影

總擔心自己已有一定年紀，不敢開始學習或接觸新事物的你，不妨看看這位已年屆95歲的西本喜美子（Kimiko Nishimoto），以行動向大眾展示甚麼是：「年齡從來不是問題」。西本喜美子的丈夫年輕時也喜愛攝影，受到父親影響西本喜美子的兒子在長大後，投身了攝影行業，而她看到家人們都熱愛著攝影，她也躍躍欲試 。

西本喜美子於72歲高齡時，在兒子鼓勵下開始嘗試攝影（IG@kimiko_nishimoto）

西本喜美子於72歲高齡時，在兒子鼓勵下開始嘗試攝影，花費兩年時間學習和摸索逐漸掌握不同的攝影技巧，加上她對攝影的熱情和無限的創意，當時的她已經開始拍出讓人驚嘆的作品。

學無止境 學習各種修圖軟件（IG@kimiko_nishimoto）

學無止境 學習各種修圖軟件

除了學習攝影技巧外﹐西本喜美子也開始接觸Photoshop、Lightroom等修圖軟件，她曾憶述當時修圖軟件的介面都是英文，但她看不懂，只能不斷嘗試各種功能和在上課學習，慢慢摸索出再應用在每一張相片上。

現已95歲 是日本最歡迎的長者攝影師（IG@kimiko_nishimoto）

現已95歲 是日本最歡迎的長者攝影師

72歲開始學習攝影，現已年屆95歲的西本喜美子，至今已逾20年。剛開始乍看年齡很大，很多事情不可能做到，但不曾踏出第一步的話，根本不知道自己的可能性有多大。20年間，西本喜美子推出過攝影集，也會將攝影作品分享社交平台上，現在她可是日本最歡迎的長者攝影師。

攝影作品充滿創意（IG@kimiko_nishimoto）

攝影作品充滿創意

西本喜美子的攝影作品大多是她充滿創意的自拍照，她會換上動物造型的服飾、仙女裝、在垃圾堆中、老人電動車等等不同場景中，加上相片後製，會有不同的搞怪效果，可以從她的作品中感受她的天馬行空想法。

西本喜美子曾言：「只要活著就會繼續拍下去，就算躺下起不來，也會拍天花板。」（IG@kimiko_nishimoto）

西本喜美子曾言：「只要活著就會繼續拍下去，就算躺下起不來，也會拍天花板。」她對攝影、生活的熱愛，從不受限於年齡，一直保持著對身邊事物的熱情，將每一日都活得更精彩。