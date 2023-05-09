Hermès市值破2,000億歐元！秉持這4大魅力　多年屹立頂奢品牌巔峰

Hermès手袋即使在年年加價情況下，仍是不少女生夢寐以求的。近日Hermès International市值首次突破2,000億歐元，成為STOXX Europe 600指數中第8位最有價值的上市公司，也成為市值達4,200億歐元的LVMH集團後全球第二大的奢侈品牌，更是遠超Kering集團！



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Hermès市值首破2,000億歐元 ，全球第二大的奢侈品牌（IG@hermes）

Hermès市值首破2,000億歐元 全球第二大的奢侈品牌

要知道LVMH集團旗下擁有70多個品牌，業務包括：葡萄酒及烈酒、時裝及皮革製品、香水及化妝品、鐘錶及珠寶、精品零售，事務廣泛。Louis Vuitton（LV）、Christian Dior、Loewe、Celine、Kenzo、Bvlgari、Tiffany & Co.等奢侈品品牌都是LVMH旗下，但Hermès憑一己之力市值已是LVMH的將近一半，相當驚人。

截至2023年5月，Hermès股價已爆漲了約48%，是相當驚人數字。在全球奢侈品牌受疫情影響下，市值都有下降或升幅放緩趨勢，像是Kering集團下跌至692億歐元，LVMH升幅約 25%，而Hermès繼2021年4月市值破1000億歐元後，僅用約一年半時間，突破2,000億歐元，讓人不禁深思Hermès背後無可取替的魅力，使品牌多年屹立於頂級奢侈品品牌巔峰。

Hermès無可取替的魅力1. Hermès由創始至今都是家族經營模式（Hermès）

Hermès無可取替的魅力1. Hermès家族經營

Hermès由創始至今都是家族經營模式﹐很大程度上保證產品的品質。但Hermès一度險些成了LVMH集團囊中之物，LVMH集團喜愛收購各大奢侈品品牌來擴大自己的商業王國，LVMH一度持有Hermès逾17%股權，這場收購戰持續了4年，最終以失敗告終。而Hermès家族為了捍衛家族利益，其中52名成員召開秘密會議，將家族50.2%股權透過控股公司，亦即是H51控股公司，通過嚴格的股權托管形式鎖定股權，也是保護了品牌不再受惡意收購影響，以及保持家族經營模式。

由家族經營的重要性，是家族成員對於品牌的榮譽感，當看見品牌不斷成長，會帶來與有榮焉的情感，也是促使他們用心經營及管理。相較LVMH集團和Kering集團，它們旗下品牌不時會傳出新設計總監上任、設計師聯乘、新風格新驚喜等，經營模式更商業化。雖然殊途同歸都是希望增加奢侈品市場佔有率，但Hermès多了一份獨有的家族情懷。

Hermès無可取替的魅力2. Hermès的「保守」成就百年不變的高級感（Hermès）

Hermès無可取替的魅力2. Hermès的「保守」成就百年不變的高級感

眾所周知Hermès的「Birkin、Kelly及Constance」三大手袋，以不變的設計、高昂的價格、高配貨價比例等，仍成為不少女生朝思暮想的存在。在眾多奢侈品牌不斷尋求創新，追趕潮流避免被市場淘汰，避免被顧客遺忘時，Hermès的「不變」成了「保守」？其實不然，正正是這份「保守」成就Hermès百年不變的高級感，傲視群雄的底氣。

Hermès的「Birkin、Kelly及Constance」一袋難求，也代表著階級地位的象徵；在外界看來是飢餓營銷，深究下是Hermès對百年工藝的堅持，使品牌百年屹立頂奢的巔峰，說白了就是愛惜、維護品牌形象。細想之下，Hermès不僅「Birkin、Kelly及Constance」是大家夢寐以求的，每每新推出的產品也是爭相入手，不就是因它細緻的工藝和高級感。

Hermès無可取替的魅力3. Hermès的百年工藝（Hermès）

Hermès無可取替的魅力3. Hermès的百年工藝

Hermès的傳奇不僅體現在手袋設計上，頂級工藝也是因素之一。Hermès創立於1837年，起初是馬術相關用品的工坊起家，深知實用和細緻的工藝是根本，而品牌也因此成功俘獲顧客的心。其後幾代傳人，深諳品牌雖隨著社會需求改變，由馬具、旅行袋到現在的手袋，依舊秉持著品牌創始時，於製作馬鞍時採用的「雙針縫法」。而「雙針縫法」是極其堅固的縫線方法，是需由工匠們純手工製作，無法以機器縫紉代替；此外手袋的五金也是採用了傳統搖鑽工藝，同樣需由工匠們純手工嵌入和研磨，都是相當考功夫。而這種對工匠的重視和工藝的傳承，使Hermès無法被取替。

Hermès無可取替的魅力4. Hermès不是不變 而是貫徹奢華的態度

Hermès都沒有創新嗎？當然不是，只是Hermès在不破壞經典的情況下，作出了大膽的改變，像是Kelly II Sellier en désordre，猶如變奏版Kelly bag，在保留手袋原有的優雅下，新手袋的輪廓會是歪歪斜斜以及雙面設計，多了隨性感和讓更多不同年齡層女生能駕馭，這也是為甚麼我們仍能在這款新手袋中感受到Kelly bag的高級感。Hermès不是不變，只是不作無謂的變化，以及貫徹奢華的態度。

我們不一定能擁有一個Hermès手袋，但讓雙唇、指尖感受品牌的奢華，卻不是難事。指的是Hermès美妝，美妝系列是於2020年秋冬登場，短短2年半間，由唇膏系列到胭脂、指甲油等，已成功搶佔市場，成為Hermès第四大業務，可見Hermès的改變。