Hermès這款袋以高價183萬投得！推出僅4年升值能力直迫喜馬拉雅？

【Hermès｜佳士得】高級品牌Hermès的手袋魅力，不只是女士們所愛，還具有很高的投資潛力。媲美珠寶瓷器，Hermès手袋早前在佳士得的春季拍賣中，有的以高價約180萬成交，部分更較估計超出2倍，足見出品牌穩紮穩打的價值。擁有近186年歷史的Hermès，至今推出多個袋款，不少人都能說出當中一兩個名字，不過到底哪款最歡迎？哪款價值被低估？也許可從這次拍賣中得知！



Hermès腕錶同樣值得投資！5款兩萬起保值、售價外型讓人心動必搶

相信不少女生的心願，都想擁有至少一個Hermès手袋。不過，由於手袋價格傾向高昂，故購買時還會考慮保值能力，好讓能夠使用數十年，依然經典不過時。要知道哪款手袋升值力高，拍賣行「佳士得」於上周四（25日）進行春季拍賣，其中手袋及配飾的成交總額錄得約4,640萬，為總低估價的123%。Hermès手袋當然在內，而且拍賣價表現不俗，以下盤點其中7款，簡直令人大開眼界！

【Hermès｜佳士得】Hermès 白色霧面Faubourg Birkin手袋 (佳士得提供)

佳士得拍賣Hermès手袋一：白色霧面「小房子」Faubourg Birkin手袋, 2021年；成交價HK$182.7萬

極具品牌代表性的「小房子」Faubourg Birkin手袋，今季也在拍賣名單中，並以高價約183萬投得，與喜馬拉雅袋款擁有相若價值。手袋透過人手刻劃及皮革縫紉技術，打造出立體的雪白小房子圖案，而背後設計靈感，源自品牌巴黎總店（聖特娜福寶大道24號）的窗外櫥窗，因此別具意義。手袋均為限量製作，採用多種皮革，包括水泥灰色短吻鱷皮、白色TOGO、SWIFT及SOMBRERO小牛皮、橙色及奶昔白色SWIFT小牛皮及霧霾藍色CHÈVRE山羊皮。

【Hermès｜佳士得】Hermès 黑色霧面Faubourg Birkin手袋 (佳士得提供)

佳士得拍賣Hermès手袋二：黑色霧面「小房子」Faubourg Birkin手袋, 2022年；成交價HK$157.5萬

另一款「小房子」Birkin手袋，皮革色調較昏暗，以展現出夜間魅力。手袋於2019年面世，最初分為金色及藍色，象徵巴黎總店的日夜，直至兩年後再推黑夜及雪白兩色，同樣極受歡迎，價值不斷攀升。在去年的春季拍賣會中，藍色版本的「小房子」拍賣價，以成交價126萬港元，遠超預期的80萬港元。今年的黑夜和雪白款式，成交價再創新高，前者以157.5萬港元投得。手袋採用黑色短吻鱷皮、黑色MADAME及SOMBRERO小牛板、愛馬仕橙色及琥珀黃色SWIFT小牛皮製作，透過手袋可看出品牌的精湛工藝。

【Hermès｜佳士得】Hermès 白色霧面喜馬拉雅尼羅鱷魚皮Birkin手袋 (佳士得提供)

佳士得拍賣Hermès手袋三：白色霧面喜馬拉雅尼羅鱷魚皮Birkin手袋, 2022年；成交價HK$182.7萬

提到Hermès的珍貴手袋，不少人最先都會想到「喜馬拉雅」款式，透過漸變色調，展現出有如喜馬拉雅山雄偉雪峰的魅力。要染出雪白至岩灰的漸變色澤，非常考驗工匠的手藝和敏銳視覺，並要花長時間製作，色澤愈淺難度愈高，價值也較珍罕。是次春季拍賣的喜馬拉雅尼羅鱷魚皮Birkin 25手袋，以約183萬投得，成為全場高價成交的款式之一。

【Hermès｜佳士得】Hermès 限量版霧面靛藍色Quelle Idole手袋 (佳士得提供)

佳士得拍賣Hermès手袋四：限量版霧面靛藍色Quelle Idole手袋, 2021年；成交價HK$98.28萬

品牌值得關注的袋款之一，還有可愛的Quelle Idole手袋，原為慶祝千禧年而推出，並聯手前品牌主席Jean-Louis Dumas共同設計，得到不少收藏家重視。手袋以可活動的立體手腳及旋扭鎖扣鼻子，擄獲粉絲歡心，而法文名字更與英文「Kelly Doll」發音相似，呈現出豐富的幽默感。今次拍賣的手袋，以霧面靛藍色短吻鱷皮及黑色SWIFT小牛皮製作，最終以98.28萬港元成交，較低估價的40萬港元，超逾2.5倍，升值潛力超高。

【Hermès｜佳士得】Hermès 限量版Kellydole Picto手袋及Kelly Doll掛飾 (佳士得提供)

天王嫂昆凌也有個同款的ellydole Picto手袋。(IG@hannah_quinlivan)

佳士得拍賣Hermès手袋五：限量版Kellydole Picto手袋及Kelly Doll掛飾, 2022及2023年；成交價HK$69.3萬

同樣升值潛力高的Kellydole Picto手袋及Kelly Doll掛飾，也以69.3萬港元成交，較低估價的30萬港元，超逾兩倍有多。手袋圖案為Quelle Idole的像素風格，重新演繹出時尚與經典結合的魅力，樣子更為生動可愛，連昆凌出席法國珠寶品牌活動時，也曾揹這款出席。手袋以EPSOM小牛板打造，而配飾則是大象灰色TADELAKT小牛皮，收藏度高。

【Hermès｜佳士得】Hermès 霧面5P粉色迷你Kelly手袋 (佳士得提供)

佳士得拍賣Hermès手袋六：霧面5P粉色迷你Kelly手袋, 2020年；成交價HK$138.6萬

除了經典的金剛色，品牌的5P粉紅色也得到不少喜愛，加上Kelly手袋設計，最終以138.6萬港元成交，較低估價的40萬港元，超逾3.5倍，足見受歡迎度高。手袋款於1892年面世，原為狩獵者而設，其後摩納哥王妃Grace Kelly於1956年頻帶手袋出席活動，拍攝雜誌封面時，更以大尺碼的Kelly手袋遮孕肚，令手袋因此深受關注。後來Hermès在徵得摩納哥王室同意後，將手袋正名為Kelly手袋，時至今日仍得到不少人想擁有收藏。

【Hermès｜佳士得】Hermès萊姆色Kelly Pochette手袋 (佳士得提供)

佳士得拍賣Hermès手袋七：萊姆色Kelly Pochette手袋, 2020年；成交價HK$23.31萬

隨著Y2K熱潮吹襲，鮮色調手袋也得到不少人支持，如萊姆色SWIFT小牛皮Kelly Pochette手袋，以23.32萬港元投得，較估算的6萬港元，大為升值逾3倍。由此可見出Kelly手袋的特別色調，漸得到收藏家們的關注。