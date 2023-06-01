Burberry營業額驚破292億！4改變：品牌救星助轉型 曾為BV注新血

2023剛過半年，不少奢侈品牌都交出了亮眼的成績單，其中英國奢侈品牌Burberry近日公佈了截至2023年4月1日的營業額破30億英磅（約港幣292億），相較同期增長了10%。在不少奢侈品牌被大型奢侈品綜合企業收歸麾下，作為少有的獨立上市的奢侈品公司，有如此的營業額增長，讓人很想一探究竟，到底Burberry是如何走出疫情的陰霾？又為甚麼能在眾多奢侈品牌中突圍而出？有這樣的成績是代表成功轉型？



Bottega Veneta Runway - Milan Fashion Week Fall/Winter 2020-2021 （GettyImages）

Bottega Veneta前創意總監入主Burberry

一個品牌的創意總監可說是靈魂人物。Burberry在去年（2022年）10月3日宣布Daniel Lee接任Riccardo Tisci成為Burberry新任創意總監，引起不少時尚達人的關注。要知道Daniel Lee在這之前曾是Bottega Veneta的創意總監，當時接任時年僅32歲，但在任職幾年，已為Bottega Veneta注入了新血，成功開展了嶄新篇章。其中數到最經典的是Bottega Veneta The Pouch「雲朵包」、Cassette「編織包」、「BV綠」等設計，都是出自Daniel Lee之手，讓品牌即使在疫情嚴重的2020年，營業額不跌反升。

Burberry宣布由Daniel Lee接任創意總監，將負責管理品牌全系列設計時，就已經讓人期待他會在今年2月的倫敦時裝秀帶來怎樣的驚喜。

Burberry換上新LOGO：回歸至百年前的「戰馬」徽標（IG@burberry）

Burberry換上新LOGO

Daniel Lee是曾經創造出「BV綠」熱潮的神奇人物，在他上任Burberry創意總監後，第一件事是換新LOGO。其實說是換新LOGO，其實是讓品牌回歸至百年前的「戰馬」徽標，而這個標誌最早出現於1901年，也是品牌第一代LOGO，只是換上了帶濃厚英國皇家氣息的「皇家藍（Royal blue）」。

此外，「Burberry」字體亦由較現代風改為較纖長、圓潤和帶彎曲的字體，而這一轉改變其實更符合Burberry品牌的英倫風格，也預示著Daniel Lee要帶領Burberry回歸英倫風。

Burberry換上新LOGO（IG@burberry）

細看Burberry新LOGO，除了看出Daniel Lee要回歸經典，以及將品牌的英倫風基因發揮極致外，亦可感受到他即使是要走復古，也要與別人不一樣。近年可見Monogram的熱潮，不少品牌把LOGO改成粗無襯線體風格「Helvetica」，但Daniel Lee另闢蹊徑，把品牌LOGO改成較纖長的字體。

全智賢早前為Burberry拍攝廣告。（IG@burberry）

Burberry2023秋冬時裝秀：回歸經典、英倫元素

Burberry2023秋冬時裝秀，亦是Daniel Lee接任後首場時裝秀，可想而知的萬眾矚目！其實在時裝秀前，Daniel Lee就預告了他要回歸經典，他找來了眾名人演繹品牌經典產品，包括風衣外套、頸巾、襯衫等，率先刺激一波消費！

而在今年初的時裝秀上，也正正呼應了回歸經典，首10個造型仍是以經典格紋和風衣外為主，將重心聚焦於服裝本質，而擅長運用色彩的Daniel Lee，亦將不少單品換上了別具質感的黃色、紅色、皇家藍，即使是經典也會有耳目一新的感覺。

Burberry2023秋冬時裝秀：以一件印有「Change is inevitable.（改變是不可避免）」時裝拉開下半場序幕（IG@burberry）

而時裝秀的下半場，可說是Daniel Lee的主戰場，他以一件印有「Change is inevitable.（改變是不可避免）」時裝拉開序幕，宣示他要帶來轉變。的確在這之後的時裝風格，更年輕和帶有玩味性，同時保留了品牌的英倫基因，在服飾當中融合了英國獨有的經典元素，像是獵鴨文化中的鴨子、王室傳統運動獵狐中的狐狸、國花玫瑰、皇家藍等。

Burberry相綫宣布由韓國、中國當紅明星任新代言人

Burberry有著160多年歷史，早已有明確、不可分割的品牌基因，其實要想的是如何搶佔奢侈品的市場佔有率。BURBERRY去年先是邀請泰國男星Bright Vachirawit成品牌首位南亞地區代言人後，再來邀請南韓國民級女星全智賢成為品牌形象大使，是韓國首位品牌大使，與Burberry經典、優雅氣質非常符合，也被稱為「最強代言人」。

在Daniel Lee上任後，看準韓國時尚市場，先是邀請大熱女團NewJeans成員Danielle成為品牌大使，後邀請韓國足球球星孫興慜，引起一輪接一輪的討論度。今年4月更邀請中國男星陳坤成品牌大使，將亞洲地區重要經濟市場補上完整的一塊，預示著Burberry要在亞洲站穩腳步。

Burberry定下50億英磅營業額作長期目標（IG@burberry）

Burberry定下50億英磅營業額作長期目標

Burberry的2023首季營業額，Daniel Lee已交出了亮眼的成績單，而品牌CEO Jonathan Akeroyd對此表示很滿意，並表示隨著經濟復甦，第四季的收入會加速增長。看來Burberry對於轉型有很大的信心，也對Daniel Lee的加入和實力寄予厚望，所以品牌亦定下了40億英磅營業額的中期目標及50億英磅營業額的長期目標。

至於能否實現50億英磅的長期目標，以及能否轉型成功，現在2023年剛過5個月還是言之尚早，但Daniel Lee的加入的確為Burberry注入予新活力，也令品牌再度崛起，走進大眾視野。