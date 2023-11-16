專訪女導演談職場性別不均　嘆都市生活難覓幸福：太多選擇的聲音

100種女生｜曾經腦海不時浮現一個想法，為何最著名的廚師或藝術家等職業，都是男生居多？不過近年來，好像出現些微變化，有女性導演獲殊榮；也有以女性為題材的電影票房大賣。而坐在眼前方的內蒙古女導演喬思雪，則憑首次自編自導的電影《臍帶》，入選第35屆東京國際電影節的「亞洲未來」單元，收穫不少口碑。對於女導演被看低，她頓時反駁，「這些人還留在舊時代，沒睜眼看現代女性在做甚麼！」



攝影：黃寶瑩



內蒙古女導演喬思雪憑首次自編自導的電影《臍帶》，入選第35屆東京國際電影節的「亞洲未來」單元。(黃寶瑩攝)

根據聖地亞歌州立大學的電視和電影女性研究報告顯示，2021年最賣座的100部影片中，女性執導作品由16%降至12%。喬思雪表示，這一行男女比例不均是常態，「這事不只在今天發生，已有很長歷史。在各個行業男女比例其實都不太平均。」不過，她都抱有正面心態，指出現時女生讀電影人數反超男生，甚至是出現18比2的情況。

我們或沒法改變行業現狀，能做的是在有機會時儘量去做。每個人都像河流裡的小石，大家都去堆疊造塔才能改變現狀。 《臍帶》導演 喬思雪

女導演展示不一樣的角度

若要與男導演比較，喬思雪認為女生處事手法較溫和，「沒那麼想要將主要事情握在一個人手中，會更願借助大家來完成東西。」她亦表示，女導演會從男導演慣性的角度中，找到些較獨特的想法，就像在電影中，她將照顧母親的責任，交由男性負責，其實也無不可，同時難得地展示出男生也有柔情的一面。

若要與男導演比較，喬思雪認為女生處事手法較溫和。(黃寶瑩攝)

「別覺得女生很多事不能做！」

部分人或過於著重兩性平等，因此特別強調雙方的優劣，不過相對為兩邊設限，喬思雪似乎想要把界線變得模糊，「內心不用特意強調自己的性別和屬性。不要覺得女生很多事不能做，這行沒甚麼能做不能做，只是看你自己個人能力、自己的喜好，還有你能不能堅持把握每個機會。」與其拿性別當借口，喬思雪則勇敢去做，為自己帶來不少可能性。

在法國讀書只想當個局外人？

選擇電影行業工作，由喬思雪的童年說起，因家中不時租光碟看電影，令她發現世界之大，「那時沒有網絡，能看到的世界，都是通過電影，來體驗很多一輩子也沒法體會的角色和情感。當我長大後，有了想表達的慾望，電影好像是個抒發的出口。」她其後修讀法國的電影學院，不是因為祟拜法國導演，而是欣賞國外導演描寫法國文化，喜歡像位局外人般，默默地觀察世界。

他們以異鄉人視覺去看法國文化，跟法國本土風格不一樣，也跟我的身份相像，因我也是個外來者，一直站在世界中心的邊沿，再去觀察。 《臍帶》導演 喬思雪

喬思雪修讀法國的電影學院，不是因為祟拜法國導演，而是欣賞國外導演描寫法國文化，喜歡像位局外人般，默默地觀察世界。(黃寶瑩攝)

內蒙古童年生活

成功女生一般帶強勢氣場，但喬思雪則看來純樸和親切，說話輕柔、慢條斯理，予人柔中帶剛的舒適感覺，在急促的社會中更顯特別。她生於片野草原的內蒙古，重憶童年生活時，面上都掛著笑容，「小時候還沒這麼多高樓，沒有現代化，我們家還住在平房，有很大的院子，離大自然很近。每年夏天降第一場雨後，我們都會起舞，去山上採蘑菇。現在可能很多平房都被推倒，被高樓覆蓋。」

她憶述自己在菜園長大，春天都長滿蔬菜、植物，夏天她則會在園內，與表妹們一起度過，外婆亦會帶她們到河邊嬉水，「因為我們不懂游泳，所以外婆就坐在河裡，像一隻鳥般展開手臂，然後我們都掛在她的手上，在水裡玩耍。」雖然現時變得現代化，很多粗重事都靠機械輔助，大部分人都以車代步，不過在生活方式上，喬思雪認為仍是原始，非常接近自然。

都市與草原的幸福哲學

在繁囂的城市裡，生活有時或令人喘不過氣，而內蒙古的草原，便是喬思雪的庇護所。每當有煩惱，她便會駕車約15分鐘到草原，打開車窗，讓冷空氣進內，「這時飄來紮實的青草和泥土味，對我來說當下就會很幸福、很有安全感。」她認為，最開心的瞬間，就是走進大自然的一刻。

縱工作上常面對訪問，喬思雪仍被一道問題難倒，被問及都市與草原生活的幸福比較，她思考良久後回答，「在城市生活久了，見到的世界越廣闊，越多選擇的聲音，反而很難定義幸福。對牧區生活來說則很簡單，快樂就是今年他們的家人都健康。」

喬思雪認為，最開心的瞬間，就是走進大自然的一刻。(黃寶瑩攝)

曾經叛逆、與母親爭吵

在整個訪問中，喬思雪感覺成熟穩重，不過在青春期時，她也曾叛逆，表示小時候會依賴父母，但成長後開始變成獨立個體，思想上便會矛盾，感到困擾，甚至走上「另一極端」，「與母親之間會毫無顧忌的，把你最不想展現給別人的那一面，在爭吵的過程中爆發。」她當時認為，不需父母的幫助，或心靈上溝通，但後來她都感謝母親一一接納和承受，關係變得更深和緊密。

小時覺得父母像戴上面具，無法看到除了父母以外，他們作為個體時的模樣。當你長大後，你或許會發現他們身上的優點和缺點。 《臍帶》導演 喬思雪

與母親的舒適相處模式

現時喬思雪和媽媽都住在同一城市，有各自獨立的生活，每星期則會見面一次，「小時候她對我很多要求，後來反而我要求她，現在對彼此都沒有要求，接受各自原本的樣子，然後陪伴。」她坦言，曾擔心對方有離開的一天，「覺得她是獨屬於我的，會無法接受」，不過後來已經想通，「她是獨立的個體，離開時我會順其自然的接受。特別是寫完《臍帶》後，她的離開只是肉體上的離開，但仍留在我的記憶和情感裡，她打造的東西都還存在。」或因在美好的家庭關係中長大，造就喬思雪寫出一部好作品，讓大家都能反思與家人的相處方式。