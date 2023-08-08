53歲香港大媽高齡學跳Krump　不受年齡限制舞蹈賽贏年輕人奪冠

追夢並非所有人敢做的事，特別是年紀愈大，身體有更多的限制，迫使人連做夢也不敢。不過，其實意志堅定，或許都有成功的例子，像是現年53歲的4orty4（climcarlson），身體依然輕盈靈活，擅長較激烈的Popping和Krump舞蹈，早前更奪下舞蹈比賽的獎牌，似乎在逐漸年老的軀殼下，仍蘊藏著無數可能性，正如她接受《01女生》訪問時所言，「限制不一定解作不可能！」



機會需要把握，錯過一次或許不再會出現，故當再遇兩三次時，這種幸運或許就是緣份，絕不容再錯失。現居於美國的53歲香港女士4orty4，童年時對電影《Breakin’》看得入迷，但礙於體形關係，故她一直將學舞的熱誠，藏於心底裡，「香港電影常將過重的人，標記為糟糕和愚蠢的，所以我很怕被人這樣看待。我常認為自己是個超重的女孩，對一切需要體能的事，都缺乏自信。」

現居於美國的4orty4，在44歲時接觸到街舞裡的Popping和Krump，重燃跳舞的夢至今。(IG@climcarlson)

踏上舞蹈旅途不遲亦不早

雖然4orty4將學舞的想法收起，但這團火卻一直從未褪減。她在1985年搬到美國生活，直至30多歲時，終鼓起勇氣，報名參與導師Ceech Hsu的課堂，並加入霹靂編舞社群「Community Street Jam」。由於課堂內都需編舞，她每次都樂在其中，並感欣導師給她不少鼓勵，助其敢於踏出第一步。

在遲來的舞蹈生涯中，4orty4曾因婚姻放下興趣，「我結婚後便暫停跳舞，由於當時新婚不久，我將大部分時間，都放在家庭上。」她其後依然想念跳舞，在40歲初段時，間中會落酒吧投入跳舞，其後（44歲）她發現家附近新開設的舞蹈室，開始回想起導師Ceech當年令其深刻的Popping舞步，於是毅然重新上堂，與此同時學習另一舞種Krump，更被其強烈的舞步和音樂深深迷住。

4orty4會透過肢體語言和力量，釋放出內心的情感，同時展現出強勢的自信。(IG@climcarlson)

大媽竟愛跳激昂有力舞蹈？

不少人的印象中，年紀大女生一般傾向緩慢和簡單的舞步，甚至有人統稱為「廣場舞」。然而4orty4選擇的舞種，都是力量和敏捷型，對於較遲學習、棄練習一段時間的人而言，可謂向難度挑戰。到底是甚麼驅使她學舞至今？她解釋，每當學習Popping時，都非常享受waving和動作；而Krump更是個療癒的舞蹈，「它的律動很難，只要投放力量，可助我釋放內心的困擾情緒，傳遞出自己的痛苦、沮喪和態度。」

有時我覺得這種舞蹈，只有亞洲女性可恰當地做到。 4orty4

4orty4是位擅於繪畫的藝術家，但在街舞表演場上，她則是位充滿自由靈魂的舞者。(IG@climcarlson)

不怕高齡才開始學跳舞

在日常中，4orty4是位擅於繪畫的藝術家，但在街舞表演場上，她則是位充滿自由靈魂的強勢舞者。雖然在較大年紀時，才開始學習新事物，或多或少出現困難，但4orty4表示這並不只因年齡，而是與日常生活有關，「我在長大時，很怕投入體育活動，只集中在學術方面。這是我領悟得來的生存之道，讓自己能被接納。」

能夠克服內心恐懼，4orty4托賴舞團「Community Street Jam」的幫助，除了團長Barbara令人鼓舞的舞技，團內亦有不少同齡的人，促使大家在互助扶持中，練成更好的舞藝。縱使她認為Krump是「來自和建給年輕人的舞蹈」，坦言學習困難，但她感激身邊得到大量鼓勵，「在我練習期間，都一直留在身邊。」

不輸年輕人、舞蹈比賽奪冠

憑努力和堅持，練得出色的舞藝，4orty4於今年1月的地區比賽中，勇奪冠軍寶座，贏得不少人的掌聲。不過她坦言，當日早上發生了不愉快的事，故當勝出時，略為喜出望外。而擁有宗教信仰的她，更認為是上天給她的禮物，「我將自己交予上帝，希望得到幫助，當抵達會場時，我感到自由，那裡的人亦很友善，因此我能無顧慮地跳舞。或許我就是因此奪得第一名？」

有甚麼令你停滯不前？

對於年齡限制，4orty4反認為是內心想法綑綁自己，「年齡可能限制夢想，但也可能是其他阻礙。我們或因年老而害怕卻步，但其實應問自己，有甚麼令你停滯不前？」她認為，進步不需大步跨前，其實慢慢前進，都可逐漸邁向目標，「我或會被體重、教育背景或身高所限，但我可問自己，有甚麼可以做，去助自己進步？為何我需因不能大躍進，而要有較低價值的感覺？」

就如一段百米的路，跑手有快有慢，除非中途放棄，否則大家最終都會衝過終點，達成自己想做的事。因此何必在事前就有所顧慮，自動中止往後的成功呢？

4orty4認為，限制不應只是年長才有，「不同的年齡階段，都有相應的限制，年輕人也會遇到。」(IG@climcarlson)

不同年齡階段都有限制

此外，4orty4亦認為，限制不應只是年長才有，「不同的年齡階段，都有相應的限制，年輕人也會遇到。」她舉例，成年人會經歷較多的事，知道自己有甚麼事可行或不可行，了解自己思想和行為上的習慣，更會開始感恩，認為時間很珍貴，不想去浪費。但與此同時會被多個責任制肘，如小孩、房貸和職業等，令人憤世嫉俗，不想追尋理想。

相反，年輕人較願正面看待事物，但有時過度正面，或因「沒經歷太多挫敗，而知這是個殘酷世界。」因此，兩者其實都有煩惱的一面，不需常將「老」掛嘴邊，因而限制自己的想法。