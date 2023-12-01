01女生聖誕倒數月曆禮品 HOME@dd®單人抓毛絨可機洗電暖毯

01女生聖誕倒數月曆｜01女生致力為讀者報導熱門女生資訊及話題。為答謝讀者們多年的支持，01女生宣佈由11月20日起啟動「01女生聖誕倒數月曆」活動，每天準時中午12時公佈是日送禮項目，晚上7時隨時加碼推出快閃送禮活動，謹記緊貼01女生專頁！是次活動合作品牌逾十個，精選出多款具話題性及實用的產品，屆時只需於01女生FB及IG專頁進行指定任務，即有機會贏取豐富禮品。



01女生聖誕倒數月曆合共送出總值接近HK$300,000禮物，每天準時中午12時在 IG 及 FB 專頁揭曉是日禮物，齊來感受拆禮物的樂趣和喜悅。另外，參與 12月18日晚上8 時「01女生聖誕倒數直播」YouTube 直播，更有機會獲得豐富禮品。屆時除了會邀請不同扮靚專家於節目內分享扮靚心得，更會於節目中不定時邀請觀眾來電玩遊戲、贏超豐富禮物！（名額超過600位，總值接近HK$300,000港元，機會難得，不容錯過！）

養生、轉冷必備 HOME@dd®單人抓毛絨可機洗電暖毯

01女生為讀者準備了禦寒禮品，就是養生、轉冷必備的HOME@dd®單人抓毛絨可機洗電暖毯。不論在美容院或保健診所，均利用暖毯來為客人暖身、保健。暖毯不只擁有保暖效果，也能加速血液循環、達到驅風、袪濕、舒緩等功效。

當寒流來襲時，即使是冷氣被都未必即時為身體保暖，尤其是手腳冰冷人士，需等待一段時間才感到暖身然後慢慢入睡。如先利用暖毯暖身再入睡，相信能夠令睡眠狀態及質素進一步提升。

HOME@dd® 單人抓毛絨可機洗電暖毯 柔軟親膚

產品尺寸： 150x80cm

額定電壓：220-240V~50/60Hz

淨重：1.1kg(抓毛絨) 至 1.25kg（貝貝絨）

產品特點：

1. 這款暖毯採用優質抓毛絨或貝貝絨面料， 柔軟親膚，對觸感較敏感人士也會喜愛這份暖毯觸感。

2. 溫度方面，具備3段溫度選擇，適合不同需要；雙螺旋雙核心安全發熱絲。

3. 可拆式控制器，拆卸後可機洗，安全方便。

*請將電暖毯先放入洗衣袋後才放入洗衣機進行洗滌

4. 雙重安全保護裝置，過熱或電流過大自動斷電。

5. LED工作指示燈。

6. 通過歐盟CE安全認證，符合香港安全標準要求。

01女生快閃優惠：

01會員獨享以$189換購 HOME@dd® 單人抓毛絨可機洗電暖毯（需扣除500積分）

優惠禮品： 以$189換購 HOME@dd® 單人抓毛絨可機洗電暖毯（需扣除500積分）

活動日期：12月1日起換購

參加方法：

1) 前往01網購下單

2) 數量有限，先到先得

01會員獨享以$189換購 HOME@dd® 單人抓毛絨可機洗電暖毯（需扣除500積分）

活動條款及細則：

1. 每位顧客只能購買一次。

2. 如讀者以不同帳戶重覆購買，也只會計算為一次。

3. 所有獎品均由供應商 (第三者供應商) 生產及提供。一經完成購買程序，本公司將不會為閣下或他人使用禮品時所導致之任何損失而負責。

4. 如發出訂購後有任何問題或遺失，本公司將不會補發。

5. 所有圖片產品及產品尺寸只供參考，一切以實物為準。所有產品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

7. 是次活動適用於香港。

8. 如得獎者逾期使用或兌換門票，將作取消資格並不獲補發。

9. 本公司有權保留或更改是次活動的條款及細則而不作另行通知。

10. 如有任何爭議，本公司保留最終決定權。