01女生聖誕倒數月曆｜送出酒店套票/美妝/美容療程總值近$30萬

【聖誕倒數月曆｜聖誕禮物】每逢聖誕，不論送禮、交換禮物或給辛勞整年的自己，聖誕倒數月曆往往是聖誕禮物的首選，每日拆禮物，每日感受聖誕的愉悅氣氛！今年01女生為答謝讀者支持，聯乘各大品牌製作「01女生聖誕倒數月曆」，每日向讀者送出「01女生」讀者必喜愛的產品！由美妝、美髮、護膚、美容療程、酒店Staycation禮物應有盡有，禮品總值接近HK$300,000！想知如何贏獎品？大家就要睇落去喇！



01女生聖誕倒數月曆 一連四星期送大禮

是次活動獲得超過10個品牌支持，由01女生編輯精挑細選「01女生」讀者必喜愛的產品作為大家的聖誕禮物！由美妝、美髮、護膚、美容療程、酒店Staycation禮物應有盡有，禮品總值接近HK$300,000！「01女生聖誕倒數月曆」活動由11月20日(星期一)開始至12月15日(星期五)，活動期間星期一至五01女生每日都會送出豐富獎品；於12月18日(星期一)晚上8點更會有「01女生聖誕倒數直播」節目，屆時除了會邀請不同扮靚專家於節目內分享扮靚心得，更會於節目中不定時邀請觀眾來電玩遊戲、贏超豐富禮物！

如何贏取得「01女生聖誕倒數月曆」的禮品？

「01女生聖誕倒數月曆」合共送出總值接近HK$300,000禮物，每天準時中午12時在 IG 及 FB 專頁揭曉是日禮物，齊來感受拆禮物的樂趣和喜悅，晚上7時隨時加碼推出快閃送禮活動！各位01讀者只要於每日指定的遊戲活動帖文下，依照帖文指示參加遊戲，便有機會贏得豐富獎品！另外，參與 12月18日(星期一)晚上8 時「01女生聖誕倒數直播」YouTube 直播，更有機會獲得豐富禮品。屆時除了會邀請不同扮靚專家於節目內分享扮靚心得，更會於節目中不定時邀請觀眾來電玩遊戲、贏超豐富禮物！（名額超過600位，總值接近HK$300,000港元，機會難得，不容錯過！）

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聖誕節2023｜聖誕好去處、聖誕禮物、派對聖誕穿搭美妝推薦合集

究竟有哪些禮物？立即向下看看各款禮品介紹吧！

01女生聖誕倒數月曆｜第一星期：11月20日(一)至11月24日(五)



11月20日(星期一)

Suu Balm® 速效舒敏修護套裝（總值HK$2,060）+Ozen生活館茶包（總值HK$1080）

終極的2步SUU BALM 濕疹入門套裝，快速輕鬆地緩解濕疹痕癢！該套裝由 2 款最暢銷的身體護理產品組成，旨在為乾燥、痕癢、敏感和易發濕疹的皮膚提供迅速舒緩效果。

Ozen生活館送出三款茶包，包括祛濕紅豆芡實薏米茶、黃金玄米茶包 以及 陳皮薑米茶，讓各位讀者補血、去水腫、補脾益氣、美白嫩膚！

遊戲網址：11月20日中午12點公布



11月21日(星期二)Skin Glow Beaute Medical HK 撥筋修顏療程（總值HK$21,600）

10個女生有9個都有臉部浮腫的問題，想要真正重拾緊緻輪廓、持久V面並徹底吸收護膚品精華，Skin Glow Beaute Medical HK 的撥筋修顏術你一定不能錯過！一次療程中包括6個步驟，分別為深層清潔、去除角質、針清修眉、肩頸按摩及滋潤面膜。當中最吸引的是獨家撥筋手法。由面部根本延伸，運用撥動方式刺激穴位針對深層筋膜，打通堵塞的經絡，讓血氣能順利運行，繼而提升新陳代謝率及增加組織恢復力。面部得到充足營養之餘，面形亦會緊致提升，消除面部水腫問題。

遊戲網址：11月21日中午12點公布



11月22日(星期三)BEAUTÉ TERRASSÉ 皮膚Deep Peel+光淨奇蹟術+細胞Renew 療程（總值HK$45,600）

即使早晚有洗面習慣，事實上都不能徹底清潔肌膚的每一層。長年累月，皮膚累積厚厚死皮，影響後續護膚品的吸收，令皮膚變得乾燥薄弱，甚至敏感。想溫和又徹底地解決以上肌膚問題，BEAUTÉ TERRASSÉ 的皮膚Deep Peel療程就可以幫到你。療程一共分為4步，包括：高效去角質、深層淨化、真空抽吸油脂及注養修護，結合多重煥膚技術，完美取代傳統針清。這個療程有效清除黑頭、預防白頭形成，更可改善毛孔粗大、暗瘡粉刺及油性皮膚缺水問題。完成後，更明顯感受肌膚變得水嫩亮白，充滿彈性，促進護膚品吸收，將煥膚效果提升至極致。

隨年齡增長，不少女生都出現容貌焦慮，自覺不論怎樣努力護理還是皮膚暗啞又不貼妝，亦沒法擊退暗瘡印。BEAUTÉ TERRASSÉ 的細胞renew療程可以做到肌底重生，由皮膚表面至下真皮層修復細胞激活代謝，提升皮膚免疫系統高達18倍。特別適合患有濕疹、玫瑰痤瘡及敏感肌膚所用，不論任何年齡、膚質人士都可以重拾緊緻彈潤年齡肌。

遊戲網址：11月22日中午12點公布



11月23日(星期四) 01空間快閃優惠 - 1折搶聖誕工作坊門票

又到聖誕！「01空間」精選一系列聖誕主題工作坊及烘焙班，親手打造最有節慶感的聖誕禮物！亦可帶埋情人朋友及家人一同參與，齊齊過一個難忘又充實的聖誕節！01空間為各位讀者精選多個熱門聖誕工作坊，將於11月23日公布快閃優惠詳情，可以低以1折價錢搶購工作坊門票！

另外，活動推廣期間，憑01空間指定優惠碼即享額外95折優惠！詳情即睇：01空間聖誕工作坊2023活動專頁

遊戲網址：11月23日中午12點公布



11月24日(星期五)01會員低至$15＋500積分換購 Eatigo$50優惠券

eatigo是亞洲領先的網上餐廳訂座平台， 並已為超過500萬名食客於平台內超過4,000間的餐廳提供訂座服務，用戶可以從一系列包括由高級酒店、 受大衆歡迎的連鎖食肆、以至小型餐廳在內的名單選擇，享用多項折扣優惠！現時01會員可以低至$15加500會員積分換Eatigo$50優惠券！

遊戲網址：11月24日中午12點公布



01女生聖誕倒數月曆｜第二星期：11月27日(一)至12月1日(五)



唔使咁心急！豐富禮品即將公布！

01女生聖誕倒數月曆｜第三星期：12月4日(一)至12月8日(五)



唔使咁心急！豐富禮品即將公布！

01女生聖誕倒數月曆｜第四星期：12月11日(一)至12月15日(五)



唔使咁心急！豐富禮品即將公布！