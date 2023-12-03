聖誕好去處2023｜10大聖誕工作坊：薑餅人/調酒體驗/聖誕花圈

聖誕好去處2023！一年容易又聖誕，聖誕佳節除了要預備打卡行程，準備聖誕禮物亦是一大重要事項，若果想今年的聖誕禮物多花心思，不妨選擇親手製作的聖誕工作坊，心思滿滿，又可以作為一個聖誕共聚體驗，情侶、親子、閏密朋友必做之選！



聖誕工作坊2023：agnès b. CAFÉ & FLEURIST 工作坊

提及聖誕，當然少不免花藝裝置，想創造獨一無二、專屬自己的聖誕裝飾，可以到agnès b. CAFÉ & FLEURIST中創作迷你聖誕樹、捧花、9吋及12吋的聖誕花環。agnès b.網上可以預訂工作坊，工作坊中有專業的花藝師親授，過程輕鬆，新手亦能創作出豐富的作品。

聖誕工作坊2023：agnès b. CAFÉ & FLEURIST（李樂瑤 攝）

除了工作坊，若想直接買入雅致的聖誕裝飾，agnès b. CAFÉ & FLEURIST亦有推出多款富聖誕氣氛的花藝設計，有適合作掛飾的聖誕花環，亦有裝飾餐桌的桌花、座枱鮮花及蠟燭台，亦有為小居室而設的迷你聖誕樹，及贈予摯愛的捧花、鮮花禮盒等可供選擇。

聖誕工作坊2023：agnès b. CAFÉ & FLEURIST



Christmas Wreath (9 inch) HK$1,180

Christmas Tree HK$1,180

Christmas Wreath (12 inch) HK$1,480

Blooming Box HK$1,580



聖誕工作坊2023：香港麗思卡爾頓酒店節日限定工作坊

想聖誕節充滿回憶與儀式感，當然少不免聖誕盆栽、香氣噴鼻的薑餅屋以及寓意生生不息聖誕花環！今年香港麗思卡爾頓酒店特邀花藝店 Pacific Petal 專業花藝師教授各位打造專屬的聖誕禮物，無論作為閨蜜共聚或是寵愛自己的節慶活動都十分合適！

香港麗思卡爾頓酒店節日限定工作坊

地址：香港西九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場3至9樓及最高17層（102至118樓）



聖誕迷你盆栽工作坊

日期: 2023年12月2及9日

時間:下午3時30分至4時30分

價錢: 每位成人港幣$850



聖誕花環工作坊

日期: 2023年12月3及10日

時間:下午3時30分至4時30分

價錢: 每位成人港幣$725



薑餅屋工作坊

日期: 2023年12月18至23日

時間: 下午4時至5時30分

價錢: 港幣$888 (包括一位小童及一位成人)



聖誕工作坊2023：愉景灣聖誕工作坊

愉景灣每年的聖誕市集都吸引不少人，大型又充滿濃厚意式聖誕氣氛。今年愉景灣化身成意大利小鎮，帶來一系列浪漫、豐富的聖誕節目：「夢幻冬日飄雪」、「聖誕周日露天市集」等，大家除了可以一邊欣賞聖誕裝飾打卡，感受聖誕氣氛。

聖誕工作坊2023：愉景灣聖誕工作坊（愉景灣）

今年愉景灣會夥拍「鄰舍輔導會」，在愉景廣場室內商場位置舉辦慈善手作市集，當中更特設聖誕工作坊體驗包括「聖誕浮游花工作坊」及「聖誕變身彩繪」，為社會上有需要人士提供協助、送上關愛同時令你的聖誕倍添意義。

愉景灣聖誕工作坊 「聖誕浮游花工作坊」及「聖誕變身彩繪」



日期：12月24至26日（時間： 11:00 – 19:00）

地址：愉景廣場室內商場位置



聖誕工作坊2023：太古廣場「奇幻聖誕」森林禮物手作坊

想渡過一個夢幻的聖誕，就要前往化身奇幻國度的太古廣場，太古廣場特邀韓國插畫家金珉志（Minji Kim）以夢幻水彩風格打造冬日仙境，廣場內開滿巨型花朵和發光蘑菇，洋溢松樹香氣，精靈們和森林裡的朋友們正在等候大家。

聖誕工作坊2023：太古廣場「奇幻聖誕」森林禮物手作坊（太古廣場）

太古廣場「奇幻聖誕」森林禮物手作坊

地址：L1層（需預先網上報名參加）

日期: 2023年11月17日 至 2024年1月2日



穿越許願樹林與古老的花園，就會到訪一間精緻又閃亮的溫室，除了溫馨的聖誕佈置，當中亦有精靈們和森林裡的朋友們親授你製作聖誕禮物的技巧，由精美的精靈花環、仙境裏的魔法雪花檯燈到打造個人國度的迷你玻璃燈飾都有，大家可以盡情發揮創意。

聖誕禮物手作坊時段：

精靈花環｜上午11時30分 手作坊費用：港幣250元

雪花檯燈｜下午3時 手作坊費用：港幣250元

蘑菇燈飾｜下午5時 手作坊費用：港幣500元 (一名小童及一名陪同成人）



聖誕工作坊2023：香港瑰麗酒店兒童趣味佳節體驗

香港瑰麗酒店今年與本地非牟利組織愛‧傳遞 (LoveXpress) 攜手合作，推出一系列的「共度瑰麗佳節」(Celebrate with Rosewood)活動，大家可以各種方式表示支持，例如捐款、參與義工活動，又或在酒店選購慈善禮物和參加各種主題活動，收入將捐贈予支持本地的自閉症兒童家庭，可謂興祝佳節同時做善事！

聖誕工作坊2023：香港瑰麗酒店兒童趣味佳節體驗（香港瑰麗酒店）

另外，酒店亦為小客人特設舉辦四個特別策劃的私人兒童工作坊：在Butterfly Patisserie的糕點廚師指導的「聖誕曲奇裝飾班」、與Blooms & Blossoms的花藝師一起創作「玻璃瓶迷你聖誕樹」以及節日玻璃彩繪班和環保聖誕卡工作坊，將節日與可持續結合。

香港瑰麗酒店 兒童趣味佳節體驗

地址：尖沙咀梳士巴利道前新世界中心大廈



聖誕工作坊2023：尖沙咀Mira Place 「Find Your Santa Zo-mate」星座愛情鎖工作坊體驗

尖沙咀Mira Place今年化身北歐，將12 星座、北極光、星空裝置等元素帶來香港，大家除了可以在「Find Your Santa Zo-mate」中尋找自己專屬的星座圖案與運程，只需在Mira Place 場內以電子消費滿 HK$100，即可免費預約參與motto carpe diem 星座愛情鎖工作坊體驗，製作個人化、精緻又富品味的星座愛情鎖，寓意與Zo-mate緊緊相扣，為今個聖誕添上一份特別驚喜！

尖沙咀Mira Place 「Find Your Santa Zo-mate」星座愛情鎖工作坊體驗



地址：尖沙咀美麗華廣場

日期: 即日起至2024年1月1日

價錢: 電子消費滿 HK$100即可免費預約



聖誕工作坊2023：Christmas Sharelebration!聖誕社企市集嘉年華互動工作坊

喜愛室外市集熱鬧的氣氛，就不要錯過12月中環鬧市中的最大型戶外社企市集，當中匯聚了超過20間本地社企參與，寄望分享可持續發展的消費概念改變大眾並分享佳節喜悅。

聖誕工作坊2023：Christmas Sharelebration!聖誕社企市集嘉年華互動工作坊（品牌提供）

市集期間將有多個由年輕創業家及團隊經營的社企單位將舉辦體驗工作坊，可即場參與，其中包括 Aroma Office 香公所「花藝香包工作坊」、Wedo Global 愛同行「南亞天然手繪 Henna 工作坊」、 Life To Life 的自創桌遊活動、Day by Day Crafts 紙藝工作坊及 Rinato Eco Floral Shop 兩生花的花藝工作坊。

Christmas Sharelebration!聖誕社企市集嘉年華



日期：2023年12月1日（星期五）中午12時至晚上7時30分（亮燈儀式於下午6:45開始）

2023年12月2日（星期六）中午12時至下午6時

地點：中環花園道三號



聖誕工作坊2023：富麗敦海洋公園酒店聖誕工作坊體驗

想享受一個休閑假期，與另一半、家人共聚私人空間的話，富麗敦海洋公園酒店提供節日非凡度假體驗，入住酒店更可享用豐盛的早餐，並體驗一系列精彩聖誕活動，包括聖誕斜孭包製作及富麗敦聖誕賀卡傳情等，更有5 個代幣可供自選節慶禮遇！

聖誕工作坊2023：富麗敦海洋公園酒店聖誕工作坊體驗（富麗敦海洋公園）

富麗敦海洋公園酒店聖誕工作坊體驗



日期：2023年12月1至31日

地址：香港仔海洋徑3號富麗敦海洋公園酒店



聖誕水晶球工作坊

時間： 下午5時至6時

價錢： 港幣168元



輕黏土聖誕樹

第一節為上午9時至10時

第二節為​​​​​上午10時至11時

價錢： 港幣168元



聖誕薑餅屋製作班

時間： 下午3時至4時

價錢： 港幣428元



聖誕斜孭包製作

第一節為下午4時至4時30分/ 第二節為下午4時30分至5時

價錢： 酒店住客免費



富麗敦聖誕賀卡傳情

時間：上午9時至晚上8時

價錢： 酒店住客免費



聖誕工作坊2023：南豐作坊「牛仔未來」體驗工作坊

喜愛牛仔穿搭的你，就更加不容錯過這個資訊性豐富的講解以及一整個牛仔布生產線，更有可持續相關、互動性的工作坊體驗的牛仔展覽。南豐作坊零售體驗店 Fabrica X 專門發展可持續時尚，今個秋冬與Levi’s® 、前進牛仔（Advance Denim）及一眾品牌，推出全新主題「牛仔未來」展覽。

聖誕工作坊2023：南豐作坊「牛仔未來」體驗工作坊（南豐作坊）

展覽中更有不同體驗工作坊，目前提供體驗所選物料使用「前進牛仔」的植物染料「體驗3D數碼化未來：型格牛仔鑰匙扣」、體驗廢料升級的「牛仔布硅藻土杯墊工作坊」，令大家可以對可持續時尚、牛仔有更深厚的體會。

南豐作坊「牛仔未來」體驗工作坊



日期：即日起至 2024年 7 月 22 日

時間：平日 12:00 – 19:00；周末及公眾假期 12:00 – 20:00

地址：Fabrica X，荃灣南豐紗廠 1 樓 108 號店



聖誕工作坊2023：澳門銀河™「夢想就該獨巨一格」

想跳出香港，感受另類的節日氣氛，不妨到就近的澳門一遊！今年澳門銀河打造全澳最高、達20米的巨型聖誕老人裝置，更與旗下酒店合力打造出濃厚節日氣息，除了沉浸式聖誕主題套房、聖誕餐飲。大家亦可品嚐美食同時製作個人體驗，在蒙特卡洛巴黎咖啡館設計獨一無二的聖誕樹，又或前往CHA BEI ，享受三道菜的美味節日套餐，在甜點大師指導下組合裝飾薑餅屋工作坊，以薑餅發揮創意，將犒賞自己與節日樂趣相結合！

蒙特卡洛巴黎咖啡館聖誕樹工作坊

日期：2023年12月 10及 17日

價錢：包歡迎飲品 每位澳門元488；包歡迎飲品及法式下午茶 每位澳門元788



CHA BEI 薑餅屋工作坊

日期：2023年12月16及17日

價錢：薑餅屋工作坊連午餐每位澳門元988

