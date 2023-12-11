01女生聖誕倒數直播｜扮靚專家教靚住過聖誕 留意節目贏豐富獎品

今年為答謝讀者支持，早前《01女生》聯乘各大品牌製作「01女生聖誕倒數月曆」，一連四星期送大禮，每日向讀者送出「01女生」讀者必喜愛的產品！由美妝、美髮、護膚、美容療程、酒店Staycation禮物應有盡有，禮品總值接近HK$300,000！臨近聖誕節日氣氛愈來愈濃厚，各品牌的扮靚專家將於《01女生聖誕倒數直播》中分享扮靚心得，同時再加碼送禮！想知如何贏豐富獎品就要睇落去喇！



「01女生聖誕倒數月曆」合共送出總值接近HK$300,000禮物，每天準時中午12時在 IG 及 FB 專頁揭曉是日禮物，齊來感受拆禮物的樂趣和喜悅，晚上7時隨時加碼推出快閃送禮活動！各位01讀者只要於每日指定的遊戲活動帖文下，依照帖文指示參加遊戲，便有機會贏得豐富獎品！（名額超過600位，總值接近HK$300,000港元，機會難得，不容錯過！）按此立即玩遊戲＞＞01女生聖誕倒數月曆｜送出酒店套票/美妝/美容療程總值近$30萬

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聖誕節2023｜聖誕好去處、聖誕禮物、派對聖誕穿搭美妝推薦合集

記低12月18日「01女生聖誕倒數直播」！贏取豐富獎品

《01女生》將於12月18日(星期一)晚上8 時，於《香港01》YouTube頻道進行「01女生聖誕倒數直播」，邀請不同扮靚專家於節目內分享扮靚心得，包括星級化妝師Janice Lam教各位女士零失敗聖誕妝容，輕易化一個貼服持久的動人妝容。GHD培訓部經理兼 John亦會即場示範，用專業智能造型夾套裝打造充滿光澤感的華麗髮型。臨近年末派對一個接一個，想輕鬆修身飽住減肥，就要聽聽修身堂顧問經理Fanny Yiu及修身堂營養師Christy Wong從中、西療程入手，如何做到精準消除脂肪，快速瘦身，塑造線條，回復以往肌膚狀態。

一眾《01女生》小編與嘉賓更會於節目中不定時大送驚喜！各位觀眾有機會贏取以下獎品：

1. ghd Platinum+™專業智能造型夾套裝｜名額2個



身為一個精緻女生，當然要連日用品都要完美地連貫平日穿搭風格。平日喜歡型格All black打扮你，就不能錯過這套ghd Platinum+™專業智能造型夾套裝。造型夾機身以黑色為主，配以黑色方形闊板髮梳、迷你抗熱防護噴霧及隔熱收納袋，帶去旅行或放左公司使用同樣方便。

想令曲髮造型更顯持久的話，在用方形闊板梳梳理頭髮後，建議先噴上捲曲定型噴霧。其質感輕盈不黏膩，能持久地為細鬈、波浪或曲髮定型之餘，更可保護頭髮免受高溫直接損害。其後，才使用ghd Platinum+™專業造型夾把頭髮夾鬈，打造充滿光澤感的華麗髮型。

2. TEA CHÂTEAU Executive 沖泡茶機加送半價選購茶囊優惠（店內取茶機時使用）｜名額1個



市面上的咖啡機大多都只有沖泡咖啡及加熱水功能，而且出水溫度約為80到85度左右，兼容性上較欠缺彈性。TEA CHÂTEAU新推出的 Executive 沖泡茶機不單一按即沖，更有三種用法：沖咖啡、茶及即熱水功能，更提供個人化水量調節及兼容一般膠囊咖啡機，能夠輕鬆滿足不同生活需求。沖泡茶機以3大專用技術： 「預先浸泡Pre-Infuse技術」、「即熱Celsius高溫技術」及「 高壓Pressure萃取技術」，以短時間內充分展現茶湯滋味，提供獨特的品茶體驗。茶機每次在沖泡前會有十秒的預泡程序，能夠確保每一次都是以穩定高溫沖泡膠囊，令茶香發揮得淋漓盡致。加上即熱Celsius高溫技術及15/19 Bar 高壓萃取，出水溫度高達 90°C高溫，以最佳泡茶攝氏度去呈現茶味、保留香氣、亦能避免因泡茶時間過久，令空氣中的不良氣味溶入水中的情況。

TEA CHÂTEAU 將中國茶與西方膠囊技術結合，以上乘原片茶葉及通過60項農藥殘留物及重金屬安全檢測，再經由中西醫學專家調配出一系列養生及傳統茶。每款茶都保有純正茶味與茶香，再以鎖鮮封存技術化身成創新的茶囊，無需煲水、等待，能夠一次過享受沖茶儀式感以及膠囊系統的便捷。

TEA CHÂTEAU 每款茶飲都有因應亞洲人口味與體質所研發，茶囊選擇多達45款，由經典茶、特式茶、養生茶到女生最愛的花草茶都有。若然想寵愛閨密、追求美容效果的話，養生茶則是最佳選擇！養生茶中的不出錯之選，必定是連孕婦都可享用、補血健脾的「Glow your skin 補血養顔」，又或者能夠安神助眠的「Sweet dream 甜夢茶 」，以及女生必備的補血、調理的「Joyful period 月悅紅茶」。另外，經典茶則適合愛茶之人或男生，不能錯過的有古典陳香的「Chenpi Pu’er 陳皮普洱」、四倍濃郁清香的「Osmanthus Oolong 桂花烏龍」以及結合茶中之王大紅袍與珍貴靈芝的「Lingzhi Dahongpao 靈芝大紅袍」。

3. Rejuve R. 家用美容儀 ｜名額1個



工作忙碌同時要保持好氣色，聽起來很矛盾，卻不是不可能的！背後的秘密武器是Rejuve R. 家用美容儀，這部來自英國卻是專為東方女肌膚而設的美容儀，功能媲美美容院療程的家用美容儀，主要針對提拉緊緻、為肌膚注入營養、促進膠原蛋白增生等，美肌效果也是迅速見效，是懶女生的護膚恩物！

Rejuve R. 家用美容儀備有4大模式，先是利用REJ.指旋射頻創新科技配合琥珀光，起到了修復激活以及緊緻肌膚功效；而EMS緊緻模式，透過微電流紅藍光，可按摩面部肌肉，達到瘦面及提升面部輪廓，有著改善肌膚鬆弛及提拉緊緻效果；此外，美容儀更配備可自選彩光子護理模式，分別是紅光可激活肌膚、藍光則是抗痘以及黃光能美白及提亮膚色，一部機即可改善多種不同肌膚問題，性價比相當高！

4. 修身堂SlimProLife 修身密碼5.0｜名額5個



修身堂根據過去20年的美容修身經驗和歷史，推出中西結合修身手法，搭配個人專屬減脂餐單，打造易瘦體質，無痛塑造線條，幫助大家keep住瘦！修身堂的「SlimProLife 修身密碼5.0是」專業個人生活化修身體驗，將「生活化減肥」觀念貫徹到底，讓每位客人可以專心自己生活同時擁有理想身材，做到真正「輕鬆減脂，省時省心」。

品牌首先會量度客人的身體數據再從生活習慣作初步分析，然後因應每位客人個別的情況安排中西療程。當中包括修身堂獨家中式辟穀按摩手法，促進血液和淋巴循環，排走體內毒素，縮小胃部，降低食慾；並針對問題安排各種儀器纖體高能儀器，務求精準消除脂肪，快速瘦身，塑造線條，回復以往肌膚狀態。

纖體顧問全程跟進，紀錄身體數據，作出瘦身調整和解答疑問，確保每位客人精準修身；同時會搭配專業營養師，按照客人的生活方式製定個人化減脂餐單，保留原有飲食習慣及最少的改變情況下，妥善調整餐飲習慣，讓大家可以用愉快心情減重修身！最後修身堂專家更會持續關注客人的身體狀況，給予適切意見及安排，同時讓每位客人可以自主把握自己減重速度和時間，達到設定的減重目標。

5. 01網購$100現金券



想入手最抵買的 聖誕禮物、寵愛自己的單品，就不要錯過01mall的年末限定聖誕優惠，折扣優惠低至2折起，由彩妝組合、護膚品、香水、身體護理、送禮佳品、實用家電等都有！01網購為答謝讀者支持，更會在直播送出$100現金券，讓大家開心買自己喜愛的聖誕禮物！

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6.. iLuxury & Vintage｜名額1個



早年大家都受疫情影響不能「回鄉」，網購更成為消費新趨勢，令當時從事空姐工作的Iris毅然轉型，「膽粗粗」嘗試先為身邊朋友做日本在地連線代購日用品，其後更成為本港第一位推出日本中古袋連線直播代購的人。日本中古品達人Iris親身到日本為《01女生》讀者揀選日本Vintage中古品Chanel 毛巾手袋，與BLACKPINK Jennie，絕對是今個聖誕一份非常推介的聖誕禮物！

7, Klook 送出免費享用《二人W Hotel Kitchen聖誕自助晚餐》｜名額1個



Klook 為各位《01女生》讀者送出免費享用二人W Hotel Kitchen聖誕自助晚餐，名額1個，優惠指定適用日子包括2023年12月23日至26日及31日，得獎者需於2023年12月31日或者預訂指定酒店自助餐方案，即可免費享用聖誕自助餐2位。

2023年11月23日至2024年1月31日期間，W Hotel Kitchen推出「節慶享曲」自助饗宴美食，讓味蕾沉醉於無限驚喜之中。豬肋骨配藍莓燒烤醬、蒜香蜂蜜三文魚、燉牛肉配香料和紅酒、經典鴨肝批等冬日美食絕對不能錯過；另外亦有其他多款美味熱燻、 時令海鮮冷盤，應有盡有。晚市自助餐時段更會啟動「暢享」時鐘，於 3 個指定時段推出三款招牌美食(各款一人限定一碟)。為迎接璀璨聖誕，KITCHEN 餐廳將於聖誕節升級節日滋味！12月24至26日期間，將增加節慶儀式感滿滿的選項，包括聖誕限定的烤火雞配栗子餡、慢烤可樂火腿、伊比利亞黑毛豬火腿。聖誕當然不少得可愛的打卡甜品：朱古力樹頭蛋糕、聖誕杯子蛋糕、薑餅人等一系列精緻甜點，一同度過甜甜的歡騰節日。享用美食之餘，千萬不要錯過限定快閃舞者的表演時刻！按此即睇指定方案詳情

7. 香港麗思卡爾頓酒店 豪華維多利亞海景客房一晚住宿連雙人早餐｜名額1個



香港麗思卡爾頓酒店豪華維港海景客房位處酒店的106至113層，飽覽維多利亞港的壯麗美景。房間面積約50平方米，裝飾氣派豪華，透過超大窗戶可欣賞令人讚嘆的維多利亞港海景。單臥室及雙臥室空間寬敞，提供非凡服務和卓越設施。

房間包含位於酒店102樓的大堂酒廊雙人自助早餐，一邊享用精美餐點，一邊在雲層上享受一覽無餘的美景。酒店地理位置優越，鄰近坐擁百萬平方尺的圓方商場，距離集藝術、教育及公共空間於一身的西九文化區僅舉步之遙。

立即參加問答遊戲！有機會贏取豐富獎品

是次活動非常豐富！各位讀者只要成為「01會員」並年滿18歲，按指示綁定電話號碼，並完成問答遊戲即可獲得參加遊戲資格。《香港01》將以答題內容最令人印象深刻的答案作為是次揀選得獎者的準則，只有被選中之得獎者會收到領獎通知，落選者將不會收到任何通知。得獎者必須於【01女生聖誕倒數直播】期間接聽來電，並成功完成會員帳戶頁，並讚好「01女生」Facebook、Instagram專頁。