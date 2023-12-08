聖誕節禮物2023｜聖誕優惠精選：2折起入手彩妝/護膚/香水套裝

【聖誕節禮物2023/聖誕購物優惠2023/聖誕優惠2023】踏入12月，年末時分重要節日多，想增添愉悅氣氛，當然要與朋友共聚一堂，少不免交換禮物的環節！想入手最抵買的 聖誕禮物、寵愛自己的單品，就不要錯過01mall的年末限定聖誕優惠，折扣優惠低至2折起，由彩妝組合、護膚品、香水、身體護理、送禮佳品、實用家電等都有，可謂應有盡有！



由即日起至2023年12月31日，全店購物滿指定金額，更可獲得高達HK$200的超市現金卷，機會難得！《01女生》就集結好01mall多個聖誕優惠，好讓大家入手一眾心頭好。

聖誕優惠精選：2折起入手彩妝/護膚/香水套裝（01mall）

01mall聖誕回贈

詳情消費滿HK$1,000，即送HK$50超市現金券

消費滿HK$1,888，即送HK$100超市現金券

消費滿HK$2,888，即送HK$150超市現金券

消費滿HK$3,888，即送HK$200超市現金券



*「01積分」不被計算在內 ，每張訂單只可換領其中一款超市現金券*



12月香港購物攻略：美妝護膚2折起、 $59HEATTECH

聖誕優惠2023【1】：聖誕節禮物2023｜La Mer抗初老精華48折起！8秋冬急救滋潤護膚品

聖誕優惠2023【1】：聖誕節禮物2023｜La Mer抗初老精華48折起！8秋冬急救滋潤護膚品

每逢派對交換禮物，若想不到送甚麼禮物的話，不如趁年末的減價期間，選擇最符合價錢和實用原則的護膚系列。《01女生》亦為大家精選出8款La Mer貴婦級護膚品，當中低至48折，機會不容錯過！

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聖誕優惠2023【2】：聖誕禮物2023｜Clé de Peau美妝護膚品3折起！爽膚水、蜜粉必買

聖誕優惠2023【2】：聖誕禮物2023｜Clé de Peau美妝護膚品3折起！爽膚水、蜜粉必買

年末絕對是個慰勞自己和寵愛閏蜜的好機會！適逢01 mall推出聖誕限定優惠，美妝護膚、個人護理、家品家電等低至2折，購物滿HK$3,888更有高達HK$200超市現金券回贈！《01女生》為大家精選推介「肌膚之鑰」Clé de Peau Beauté 多款人氣必買產品，低至3折即可入手，立即把握最佳時機掃貨！

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聖誕優惠2023【3】：聖誕禮物2023｜LA PRAIRIE皇牌護膚品51折起：魚子精華眼霜、面膜

聖誕優惠2023【3】：聖誕禮物2023｜LA PRAIRIE皇牌護膚品51折起：魚子精華眼霜、面膜

踏入秋冬季，不單止衣物要轉季，其實護膚品都需要按天氣轉變而更換。適逢聖誕節將至，01 mall推出聖誕限定優惠，美妝護膚、個人護理、家品家電等低至2折，購物滿HK$3,888更有高達HK$200超市現金券回贈！《01女生》為大家精選推介La Prairie的皇牌產品，當中包括面膜、眼霜、精華液等，低至51折即可入手，大家不要錯過！

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聖誕優惠2023【4】：聖誕禮物推薦2023｜美妝護膚3折起：HR套裝減$5000、POLA抵買

聖誕優惠2023【4】：聖誕禮物推薦2023｜美妝護膚3折起：HR套裝減$5000、POLA抵買

想要在今個聖誕寵愛閨密和自己，送上好看又實用的美妝，絕對是最佳選擇！大家可以因應閨密平日的穿著打扮風格，為她挑選最合適的化妝品或護膚品，同時別忘了要獎勵自己。想要一次過入手閨密們和自己的禮物，《01mall》就為大家準備豐富的年末限定超抵優惠，其中化妝品和護膚品更是低至3折，絕不能錯過！

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聖誕優惠2023【5】：聖誕節禮物2023｜3折起入手香水套裝：Anna Sui/DIPTYQUE/BVLGARI

還在苦惱入手什麼聖誕禮物？不妨以香氣產品，為自己與他人增添生活儀式感與品味吧，香氣產品除了可以令空間變得香氣撲鼻、減少異味之外，更可以當裝飾擺設，令環境變得更溫暖、更具有個人特色。不過香氣產品眾多，有蠟燭、香水、香氣噴霧等等，不妨先從香水著手，容量自便選擇，《01mall》亦為大家準備了不容錯過的限定年末超抵優惠，香水套裝更低至3折起。