蒼鷺與少年｜宮﨑駿首奪金球獎　劇情4重點：因這個人復出創作？

金球獎2024｜動畫大師宮﨑駿憑作品《蒼鷺與少年》，首奪第81屆金球獎「最佳動畫」，成歷來首部得獎日本動畫！過往一直是Pixar和迪士尼動畫工作室之爭，《蒼鷺與少年》今次則來勢洶洶，無論在票房和影評上，都得到不俗成績，更撃敗《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》、《元素大都會》及《鈴芽之旅》等，贏得宮﨑駿的首座個人金球獎盃。



《蒼鷺與少年》上月14日在香港正式上映，劇情講述於太平洋戰爭喪母的少年牧眞人，遇上會說話的蒼鷺，共同展開奇幻冒險。《蒼鷺與少年》為宮﨑駿的半自傳式作品，探討生命、死亡與萬物，並向友情致敬。雖然上映前沒有高調宣傳，在日本和北美票房成績不俗，可謂成功在於細節。若然準備觀看的話，以下的4個重點，讓大家事情有更深入瞭解。

動畫大師宮﨑駿憑作品《蒼鷺與少年》，首奪第81屆金球獎「最佳動畫」。(Getty Images)

《蒼鷺與少年》劇情重點1. 木村拓哉、柴咲幸配音

由於電影在上映前，沒太多宣傳推廣，因此更引來神秘味道，令人觀看時飽感驚喜。整部電影的重心，都著眼於質量，由配樂到配音，都邀請到星級陣容，包括木村拓哉、柴咲幸及菅田將暉等，擔任角色配音，而音樂大師久石讓亦為電影打造主題曲等共37首作品，並由奇才米津玄師負責演唱，讓大家在整部電影中，都聽到熟悉的聲音。

《蒼鷺與少年》劇情重點1. 木村拓哉、柴咲幸配音 (IG@ko_shibasaki & takuya.kimura_tak)

《蒼鷺與少年》劇情重點2. 故角主角是宮﨑駿本人？

《蒼鷺與少年》是《你想活出怎樣的人生》的改編作品，宮崎駿當年因原著，而在創作上有深遠影響。故這次他將故事糅合魔幻元素。有的人認為故事主角就是他本人，由於主角牧真人在遇空襲時，失去了母親，繼而隨父親搬到鄉下生活，經歷與宮崎駿童年相似 —— 父親曾為戰機工廠員工，因戰爭被迫離昇城市。

除了主角，劇中穿插不少彩蛋，由過往作品《龍貓》、《天空之城》，直至較近期的《風起了》，粉絲都可以從中發現，而且毫無違和感，絕對是部充滿童年回憶的作品。

《蒼鷺與少年》劇情重點2. 故角主角是宮﨑駿本人？(吉卜力工作室)

《蒼鷺與少年》劇情重點3. 宮﨑駿退休後因他而復出

宮﨑駿過往多次宣布退休，當遇上新概念時，又會技癢復出，這次他再推新作，原來是為了一個人？製作人鈴木敏夫便曾在2017年的節目中提到，《蒼鷺與少年》是宮﨑駿送給孫子的禮物，由於年紀漸長，驅使他想將最後心血，以及故事背後帶出的訊息，來鼓勵對方。電影講述家人離世後，主角如何隨時間走出傷痛，宮﨑駿亦希望藉著故事，讓所有人在經歷相似事情時，知道他們並不孤單。

《蒼鷺與少年》劇情重點3. 宮﨑駿退休後因他而復出 (吉卜力工作室)

《蒼鷺與少年》劇情重點4. 耗時7年完成的藝術巨作

相較於電腦軟件製作，宮﨑駿堅持全人工繪製，主角每個動作背後，都由多張畫作拼成，即使動用60位動畫師、以最大規模製作，整部電影共耗時7年。連影評人理察艾森貝斯都感嘆，這是由多張藝術品組合一起的宏偉巨作，即使看過百遍也不感厭倦，並從中新發現到不少細節。