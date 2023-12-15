婚展2023｜香港結婚節暨聖誕婚紗展 4大攻略：免費擇日／工作坊

婚展2023｜來到年末時分，又要為來年做好準備，特別對於準備結婚的準新人，由訂婚、影婚照到籌備一個全面婚禮，最少需要一年以上的時間去作好準備。雖然來年2024年的婚嫁好日子只有128日，不過要把握這些日子亦要提早準備！



若然還在煩惱婚紗拍攝、婚宴場地、珠寶金飾、餅卡、 回禮等這些結婚事項，《01女生》以下精選了最新12月的婚展資訊：「香港結婚節暨聖誕婚紗展」，既可以節省時間四處張望、又可以減省開支，更可以輕鬆取得婚禮資訊，一舉三得！ 按此購票！

第112屆香港結婚節暨聖誕婚紗展詳細資料：

日期：2023年12月15至17日

時間：中午12時至晚上8時

展覽地點：香港會議展覽中心 1號館

入場費：每位港幣$20



第112屆香港結婚節暨聖誕婚紗展（FB＠iWedding Club新婚會 ）

12月婚展2023｜重點攻略1. 超齊全婚禮資訊

香港結婚節暨聖誕婚紗展於2023年12月15至17日展開，是次婚展已是第112屆舉辦，作為其中一個全港規模最大的結婚節，場內匯聚中、港、日、韓、台等地的逾百位婚禮專家。

以8大展區提供最齊全的本地、海外結婚資訊以及一應俱全的婚禮服務、用品。由婚紗攝影、婚禮攝錄、婚紗晚裝、新郎禮服，以至酒店及酒樓囍宴、珠寶首飾、婚禮佈置、結婚禮餅、結婚禮品、婚前檢查、證婚服務等都有，絕對是準新人搜羅資訊及學習的好地方！

12月婚展2023｜重點攻略2. 精彩節目

在婚展逛到頭沉沉，太多資訊無法好好消化？這時就需要稍作休息，為更遠的路作好準備！想了解更多有關吉日的話，大家可以先登記成為iWedding Club新婚會會員，即可以免費參加場內其中2個工作坊，當中有免費擇日的『天賜良緣擇佳期』、乾花氣球工作坊、雕刻印章工作坊、天然香薰訊息按摩蠟燭工作坊或酒精墨水酒杯工作坊等。

除了與情侶增進關係的活動，婚展內亦有一連串精彩表演，例如由First Dance 達人兼阿根廷探戈舞蹈導師，Edith & Kamong表演『Wedding Dance 婚禮探戈派對』。另外，大會亦準備了『冬の戀曲』表演，誠意邀請了梁釗峰（Chiu Fung）、雲浩影（Cloud Wan ） 、洪卓立（Ken Hung）與譚嘉儀 （Kayee Tam） 等為歌手獻唱，讓場內的浪漫氣氛再度升溫！

持有抽獎券的準新人，更可以上台與歌手玩遊戲、合照！（iWedding Club新婚會 ）

12月婚展2023｜重點攻略3. 婚展獨家優惠

若果只想對婚禮有初步深入了解的話，到婚展除了可以蒐集婚禮資訊、婚禮貼士等，其實場內亦有不少驚喜禮品與獨家優惠！購票入場即送限量「冬日戀人」福袋，禮品包括李錦記醬料套裝、Andrex女性專用濕廁紙、Kleenex迷你殺菌消毒濕紙巾及Medipeel護膚品等，另外隨場刊亦附送包羅場內折扣優惠的《嫁囍萬利券》及室內美食及購物嘉年華電子入場贈券。

另外，不少參展商亦有提供會場限定優惠：普吉島Love Story婚禮套餐、美容塑身療程等。若然在場內定好所需，逛好買好的話，憑即日於會場内以指定電子貨幣，單一消費滿HK$3,80，即可參與雙重消費獎賞：『雙重消費獎賞』、『“Dreams Come True”台上大抽獎』，獎品豐富，更有機會獲得最新日本旅遊套票 (價值HK$20,000)、Apple MacBook Pro M3 Pro 14”512GB (價值HK$15,999)等禮品！

12月婚展2023｜重點攻略3. 婚展獨家優惠（iWedding Club新婚會 ）

12月婚展2023｜重點攻略4. 餅卡禮券優惠

準新人籌備婚禮免不了需要購買餅咭禮券，而且其中花費也不少，而婚紗展中不能少的就是餅卡優惠，當中包括香港榮華、Châteraisé等。